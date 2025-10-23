España

Cuanta agua hay en los embalses de España este 23 de octubre

La reserva de agua en el país bajó en un -0,95 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El estatus de los embalses
El estatus de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) anunció que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 52,12 %de su capacidad.

Se trata de una actualización un tanto desalentadora, pues significa que la captación de agua bajó en comparación con la última semana.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Así están las reservas de agua en España

Fecha: jueves 23 de octubre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 29.206 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 52,12 %.

Variación de hace una semana: -534 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,95 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 27.177 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 48,49 %.

Estado de los embalses peninsulares

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)

Andalucía: 42,90%.

Aragón: 51,83%.

Asturias: 58,33%.

C. Valenciana: 39,67%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 39,36%.

Castilla-La Mancha: 50,28%.

Cataluña: 72,31%.

Comunidad de Castilla y León: 53,47%.

Extremadura: 58,15%.

Galicia: 53,63%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 31,60%.

Tips para ahorrar agua en el baño

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el baño.

Elija la ducha en vez del baño. Una ducha consume, por término medio, una cuarta parte del agua que requiere un baño: para llenar la bañera hacen falta unos 200 litros de agua, mientras que una ducha de cinco minutos consume unos 50 litros.

Instale en la ducha un rociador eficiente. Los rociadores de ducha eficientes consumen unos 6-7 litros de agua por minuto, frente a los 12-15 litros de los tradicionales. Su instalación resulta muy sencilla: sólo hay que desenroscar el antiguo y enroscar el nuevo a la manguera de la ducha.

Controle su tiempo de ducha. Debajo de la ducha es fácil perder la noción del tiempo. Hay artilugios sencillos y baratos, como los relojes de arena impermeables, que nos permiten saber cuándo han transcurrido 4 o 5 minutos.

Abra el grifo sólo cuando necesite el agua. Mientras se enjabona, puede cerrar el grifo. Haga lo mismo mientras se lavas los dientes o se afeitas.

Use bien la cisterna del WC. Si la cisterna tiene un pulsador doble, utilice la opción de descarga reducida cuando necesite poca agua. Utilizará sólo la mitad del agua que contiene la cisterna y logrará el mismo resultado.

Si el agua caliente tarda en llegar puede utilizar un cubo o barreño para recoger el agua de la ducha hasta que salga caliente. Con ella puedes regar las plantas, fregar suelos, etcétera.

Coloque una papelera en el baño, así será más fácil evitar que el inodoro se utilice como si fuera un cubo de la basura, se ahorrará agua y evitará su contaminación.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

La milagrosa recuperación de Luna, una perrita que mostró su vitalidad antes de ser sacrificada: “No estaba lista para irse”

Después de que su familia firmara los documentos para practicarle la eutanasia, la canina enferma mostró un repentino interés por la comida

La milagrosa recuperación de Luna,

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 23 de octubre

Todos los días se ajusta el precio de las monedas de acuerdo a su valor actual

Actualización del tipo de cambio

¿Cómo estará el clima en Zaragoza?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en

Clima en España: el estado del tiempo para Valencia este 23 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: el estado

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público español

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Ranking Netflix: estas son las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia española se declara

La Justicia española se declara incompetente para ejecutar una sentencia dictada por un tribunal federal de Nueva York contra Venezuela

La Justicia deniega la nacionalidad española a tres personas que alegaban discriminación al ver que sus familiares sí la consiguieron con documentos similares

El DNI permanente dejará de existir: esta es la fecha límite para renovarlo

El Gobierno se mete en la guerra Rosalía-Almeida por lo ocurrido en Callao: “Veo bien que el alcalde sea consciente de lo que él mismo ha provocado”

El personal laboral de Defensa recibirá 2.400 euros más en las nóminas de noviembre y diciembre

ECONOMÍA

Actualización del tipo de cambio

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 23 de octubre

Los bancos congelan las fusiones tras la opa fallida de BBVA, pero se preparan para acometerlas a medio plazo: “Una entre Sabadell y Unicaja es posible”

El horario de invierno aumenta la productividad y el del verano el consumo pero ¿cuál es mejor para los trabajadores?: “Propicia que recibamos más luz”

Números ganadores de la lotería 6/49 de este 22 de octubre

Los trabajadores migrantes mejoran la productividad en la agricultura, la hostelería y la construcción, según un estudio

DEPORTES

Vivió en un orfanato donde

Vivió en un orfanato donde abusaron de él y jugó con el Atlético de Madrid y el Barça hasta que las drogas acabaron con su carrera: la historia de Julio Alberto

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos