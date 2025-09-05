Las 10 películas que están triunfando en Netflix España para disfrutar el fin de semana

La película se estrenará en Netflix el próximo 28 de agosto. (Netflix España)

El catálogo de Netflix España se renueva constantemente, y el ranking de las películas más vistas revela la diversidad de géneros que atraen a la audiencia local. El listado de este día incluye desde comedias de humor negro y documentales hasta thrillers y producciones animadas, lo que evidencia la amplitud de la oferta disponible.

En la primera posición se encuentra El club del crimen de los jueves, una comedia basada en la novela homónima, donde un grupo de jubilados aficionados a resolver casos antiguos se enfrenta a un asesinato real. La segunda película más reproducida es Número desconocido: Falsa identidad en el instituto, un documental que sigue a una adolescente y su pareja, quienes reciben mensajes anónimos y ofensivos en sus teléfonos, desvelando una trama inesperada.

El tercer lugar lo ocupa El espía inglés, ambientada en la Guerra Fría, donde el ingeniero Greville Wynne (interpretado por Benedict Cumberbatch) colabora con el MI6 y la CIA para filtrar información crucial durante la crisis de los misiles cubanos. En la cuarta posición aparece Las guerreras k-pop, que narra las aventuras de tres superestrellas del K-pop que, además de llenar estadios, utilizan poderes secretos para proteger a sus seguidores de amenazas sobrenaturales.

La lista de las películas más populares de Netflix España

1. El club del crimen de los jueves

Un grupo de jubilados aficionados a resolver casos antiguos se enfrenta a un asesinato real cargado de misterio en esta comedia de humor negro basada en la novela homónima.

2. Número desconocido: Falsa identidad en el instituto

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este enrevesado documental revela la impactante respuesta.

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.

3. El espía inglés

Durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, el ingeniero Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) se infiltra como espía en el MI6, servicio de inteligencia británico. Cuando la crisis de los misiles cubanos promete inclinar la balanza a favor del país soviético, Wynne comenzará a trabajar con la CIA para filtrar información sobre el plan que tienen en marcha los rusos y así evitar una catástrofe.

4. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

5. Los vigilantes

Sigue a Mina, una artista de 28 años que queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda. Cuando Mina encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche.

6. Caerás

Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

7. Noviembre dulce

El ejecutivo de publicidad Nelson Moss es un hombre absorto en sí mismo y emocionalmente aislado, que está centrado en su futuro, huyendo de su pasado y ajeno al presente. Hasta el día que conoce a Sara, una mujer encantadora e intrépida, cuya pasión por la vida trastoca la actitud segura y decidida de Nelson. Sara sabe realmente lo que quiere de la vida y cómo vivirla a tope y considera fundamental compartir ese conocimiento con otras personas. Intrigados el uno por el otro, pero no lo bastante dispuestos a comprometerse, se deciden por un noviazgo bastante poco convencional: un mes de prueba, tras el cual seguirán caminos diferentes. Sin expectativas, sin presión, sin ataduras, lo que ninguno de los dos espera es enamorarse.

8. Canta con las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

9. Un hombre abandonado (Metruk Adam)

Tras cumplir condena por el delito que cometió su hermano, un hombre vuelve con su familia y encuentra esperanza y consuelo en el profundo vínculo que establece con su sobrina.

10. Los desenredos del amor (고백의 역사)

En esta película de enamoramientos y rizos, una adolescente flechada está decidida a conquistar al galán de la escuela con la ayuda de un ingenioso estudiante de intercambio.

Una adolescente enamoradiza planea conquistar al rompecorazones del instituto alisando su melena rizada.. hasta que un nuevo alumno lo cambia todo.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.