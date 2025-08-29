Una revolucionaria píldora contra el cáncer de mama reduce el riesgo de recaída y mejora la supervivencia

Una investigadora sostiene un blíster de píldoras (AdobeStock)

Abemaciclib, una píldora para el tratamiento del cáncer de mama, ha demostrado su eficacia en la reducción del riesgo de recaída en ciertos tipos de cáncer de mama temprano propagados al ganglio linfático. Estas observaciones son resultado de un prometedor ensayo clínico que comenzó en 2017 con la aprobación del medicamento por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La farmacéutica Lilly Oncology, que comercializa abemaciclib bajo la marca Verzenio, celebra que esta innovadora terapia aumente la supervivencia en las pacientes de cáncer de mama. Los resultados de este ensayo clínico en fase 3 aún no han sido revisados por pares, lo que significa que todavía no han sido evaluados por otros científicos ajenos a la compañía. Sin embargo, la farmacéutica ha informado de que compartirá los datos recogidos próximamente. Solo en 2024, Lilly Oncology facturó 5.300 millones de dólares con las ventas de Verzenio.

“Estos datos validan a Verzenio como el estándar de atención para pacientes con enfermedad de alto riesgo con ganglios positivos y aumentan la urgencia de garantizar que todos los pacientes elegibles sean tratados”, ha afirmado en un comunicado Jacob Van Naarden, presidente de Lilly Oncology.

Doctora observando una mamografía (Shutterstock)

Una terapia pensada para la metástasis

Abemaciclib nació pensada para casos de cáncer de mama avanzado o en metástasis con receptores hormonales positivos (HR+). En este tipo de cáncer las células tumorales cuentan con receptores que, cuando crecen, interactúan con las hormonas. No obstante, fue en 2023 cuando la FDA amplió el uso de la píldora para pacientes con cáncer de mama en fases iniciales pero en alto riesgo de recurrencia.

El tratamiento con Verzenio se combina con la terapia hormonal con el objetivo de prevenir la proliferación de las células cancerosa. La píldora actúa bloqueando las enzimas responsables de la división celular. Tras dos años de tratamiento combinado de Verzenio y terapia hormonal, las pacientes de cáncer de mama mejoraron significativamente su supervivencia.

El mayor obstáculo para el desarrollo de tratamientos concretos para estos cánceres tan agresivos es que la metástasis sigue siendo, en buena medida, una gran desconocida. El proceso que sufre una célula tumoral primaria para convertirse en una célula metastásica sigue siendo un misterio. Es más, tampoco se sabe si todas las metástasis funcionan de la misma manera.

La tasa de supervivencia del cáncer de mama temprano alcanza el 99% cuando se trata de un tumor localizado en el seno, según datos de la American Cancer Society. Sin embargo, dos de cada cinco mujeres con cáncer de mama desarrollarán metástasis, una condición que todavía no tiene cura. A cinco años, la tasa de supervivencia del cáncer de mama metastásico gira en torno al 23%. A los diez años, apenas llega al 10%.

“Prevenir las recaídas de la enfermedad y ayudar a los pacientes a vivir más tiempo es el objetivo final y un estándar muy alto en el ámbito adyuvante. Lograr un beneficio estadísticamente significativo en la supervivencia general con solo dos años de terapia con Verzenio refuerza su perfil diferenciado en el cáncer de mama temprano de alto riesgo HR+, HER2-”, concluye Van Naarden.