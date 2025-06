El ex integrante de ETA ‘Kubati’ acepta dos años de cárcel por organizar 120 ‘ongi etorris’ que la Fiscalía describe como “humillantes” para las víctimas

Concentración de Ongi Etorri (Europa Press)

El ex integrante de ETA ‘Kubati’, junto con los otros cinco acusados considerados responsables de la dinámica Kalera Kalera, ha aceptado dos años de cárcel por la organización de 120 ‘ongi etorris’ entre 2016 y 2020, como se conoce en el espacio abertzale a los actos de homenaje a presos de ETA.

De esta manera, han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y las diferentes asociaciones de las víctimas, en un juicio que se ha celebrado este lunes en la Audiencia Nacional. A parte de ‘Kubati’, el resto de acusados eran Oihana Garmendia Marín, Haymar Altuna, Oihana San Vicente Saez de Cerain, Carlos Saez de Egilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio San Pedro.

Las condenas se desglosan en una pena de un año y seis meses de cárcel por un delito de constitución y dirección de organización criminal y seis meses de cárcel por otro delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo. Además, se les ha sumado una multa de seis meses, a raíz de diez euros diarios, y la inhabilitación absoluta y especial para ejercer profesiones u oficios educativos durante un período de tres años superior al de la pena privativa de libertad, según informa la ‘Asociación de Víctimas del Terrorismo’.

Además, han acordado la suspensión condicional de la ejecución de las penas por un período de tres años, sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: No delinquir durante el plazo de suspensión; No participar en homenajes, reconocimientos o actos de reivindicación a favor de miembros de ETA o de su colectivo de presos por razón de sus acciones o militancia; No intervenir en actos que contengan consignas o propuestas que ensalcen o justifiquen la existencia pasada de ETA o sus métodos; No realizar entrevistas ni declaraciones públicas que glorifiquen el terrorismo de ETA, a sus miembros, o que supongan una humillación para sus víctimas.

“Un proceso de revictimización prolongando de forma humillante”

Según describe el escrito de acusación por de la Fiscalía, “en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2016 y 2020 la denominada dinámica Kalera Kalera dirigida por los acusados se encargó de organizar de forma reiterada y sistemática ongi etorris y otros actos de homenaje dispensados a miembros de la banda terrorista ETA en el momento de su excarcelación, del regreso a España y de su fallecimiento”.

Desde octubre de 2019, el Parlamento Vasco mostró su rechazo a estos actos al verlos como un “reconocimiento con ostentación pública a los presos de ETA que salen de prisión” e instaban a “quienes los organizan a que dejen de hacerlo por sensibilidad hacia las víctimas y al dolor de sus familias, por respeto a una memoria crítica del pasado y para evitar que se conviertan en un elemento de división y en una dificultad añadida para la construcción de una convivencia democrática”.

Según el Ministerio Público, “también generaron en las víctimas un sentimiento de abandono muy elevado ante este tipo de actos, especialmente las víctimas que residían en el País Vasco o que han vivido allí durante años. Además, estos homenajes influyeron negativamente en la vida diaria e interferían en la recuperación psicológica de las víctimas”.

“Estos actos de homenaje produjeron en las víctimas de la banda terrorista ETA un proceso de revictimización prolongando de forma humillante el sufrimiento de las mismas”, concluía el fiscal en su escrito.