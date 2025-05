Eurovisión 2025, en directo: sigue aquí los preparativos, la actuación de Melody y las votaciones de la gala de la música europea

Por qué participan algunos países que no son de Europa en Eurovisión Un total de 26 representantes competirán en la gran final del Festival que se celebra este sábado 17 de mayo, e Israel no es el único participante no europeo

Quedan apenas unas horas para que arranque la gran final de Eurovisión 2025. Hace días que Basilea (Suiza) se convirtió en el epicentro de las miradas de miles de eurofans que se distribuyen a lo largo y ancho del mundo. Todos esperan conocer este sábado 17 de mayo quién cogerá el relevo de Nemo, el ganador de la anterior edición del Festival, gracias a su The Code. Pero es habitual que, en este momento, surja una duda frecuente: ¿por qué participan algunos países no europeos en el certamen? Y lo cierto es que en esta situación no solo se encuentra Israel.