Gran apagón en España afecta aeropuertos: retrasos de vuelos, pasajeros atrapados y qué más se sabe

Un apagón masivo en España dejó este lunes 28 de abril de 2025 a varios aeropuertos sin suministro eléctrico, lo que provocó retrasos en vuelos y dejó a pasajeros atrapados dentro de los aviones en espera de que se restableciera el servicio, según reportaron los mismos usuarios. Las principales afectaciones se registraron en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en El Prat en Barcelona, pero otros aeropuertos en diversas regiones también reportarían interrupciones. Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de testimonios de pasajeros que compartieron su experiencia, como el caso de una mujer que, a través de X (anteriormente conocida como Twitter), denunció estar atrapada en su vuelo.

Retrasos y caos

Problemas en otros sectores

Situación en otros aeropuertos

El corte de electricidad comenzó alrededor del mediodía, afectando principalmente a losen varias terminales.En, varios vuelos se vieron retrasados o desviados debido a que los sistemas de registro y las conexiones internas se paralizaron. A pesar de los esfuerzos para restablecer la electricidad en los aeropuertos, el flujo de pasajeros se vio interrumpido por varias horas.Un testimonio de una pasajera, publicado en, detallaba la angustia de los usuarios atrapados dentro de los aviones. “Los aviones que han podido aterrizar están bloqueados... los pasajeros no pueden bajar de los aviones”, afirmaba, una de las personas afectadas.La situación desbordó a los trabajadores de las aerolíneas, quienes, a pesar de mantener la calma, no pudieron evitar que los pasajeros se agolparan en los mostradores en busca de información sobre sus vuelos, se reportó.A pesar de las dificultades,(Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) informó que los vuelos ya embarcados pudieron seguir saliendo debido a la operación de los sistemas de respaldo en las torres de control de. Sin embargo, las filas en los pasillos de los aeropuertos reflejaron la desesperación de los viajeros que esperaban noticias sobre sus vuelos.El impacto del apagón no solo se limitó a los aeropuertos. En, la interrupción de la electricidad afectó al sistema de transporte público, con elparalizado y el servicio detambién suspendido.Estecomplicó aún más el acceso a los aeropuertos, ya que los pasajeros se vieron obligados a buscar alternativas como autobuses y taxis, pero estos también enfrentaron retrasos debido a la saturación de las vías.En un intento por aliviar la situación,recomendó a los pasajeros que consultaran directamente con sus aerolíneas para obtener actualizaciones sobre el estado de sus vuelos. Aunque no se reportaronde vuelos, las autoridades establecieronenpara gestionar el caos en los cielos y evitar más desvíos.A medida que avanzaba la tarde, se crearonhacia las, con el fin de reducir la presión sobre los aeropuertos más congestionados de la península. Esto permitió desviar vuelos y gestionar la creciente cantidad de aeronaves en espera de aterrizar o despegar.El impacto del apagón también se sintió en otras ciudades comoy el, donde los pasajeros informaron retrasos en vuelos. Mientras tanto, en las redes sociales se multiplicaban los testimonios de personas que, después de horas de espera, no sabían qué ocurriría con sus vuelos. La incertidumbre creció a medida que se desconocía cuánto tiempo duraría la interrupción del suministro eléctrico.En, el principal aeropuerto de Barcelona, la situación no fue menos complicada. Aunque los vuelos no se suspendieron de manera generalizada, lasy la confusión generada por la falta de información oficial aumentaron la tensión entre los viajeros.Lasintentaron mantener la calma, pero la escasez de datos precisos solo sirvió para aumentar el malestar.A nivel europeo, otros países también se vieron afectados por el apagón, especialmente eny algunas zonas de, aunque las incidencias en esos territorios fueron menos graves en comparación con las registradas en España.