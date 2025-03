Broncano recibe a regañadientes el regalo de Marcelo en ‘La Revuelta’: “Qué pesadilla, es un gesto feísimo”

El futbolista Marcelo en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

El programa de David Broncano ha empezado la semana con Pantomima Full, el dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado. Fieles a su estilo de humor satírico, han parodiado a los jóvenes que se hacen virales en redes sociales por ofrecer consejos sobre éxito, inversión y desarrollo personal.

En su intervención, han ironizado sobre cómo estos “gurús” han transformado su forma de ver la vida. “Desde que sigo a los chavalitos, todo ha cambiado. No hay nadie aquí que no pueda ligar conmigo. No digo que vaya a hacerlo, pero si quiero, puedo”, ha comentado Rober en tono de humor.

El dúo también ha hecho referencia a la fiebre por las inversiones y las criptomonedas, imitando el discurso de quienes creen haber encontrado el secreto del éxito financiero. “Hay que saber moverse en la economía, lo tengo claro después de escuchar un pódcast de inversión. Bitcoin, criptomonedas… pero con cabeza”, añadieron.

El tema de los impuestos tampoco se han quedado fuera de la parodia. Con una visión exagerada y simplista, han criticado su existencia. “Yo pensaba que servían para algo, pero son un robo. ¿Hospitales? Innecesarios, los chavales no se ponen enfermos. ¿Educación? No hace falta, ya está el Xokas para enseñarles todo”.

Además, se han burlado de la obsesión por la productividad y la autodisciplina promovida por figuras como Llados. “Levantarse a las cinco de la mañana, aprovechar el día de noche… hábitos, disciplina y rutina”, han ironizado, ridiculizando la devoción ciega por estas tendencias.

“Es un regalo, me lo voy a quedar, pero…”

El primer invitado de la noche ha sido el exfutbolista del Real Madrid, Marcelo. El brasileño, en sintonía con el tono distendido del programa, ha recordado con humor cómo conoció a Broncano.

“Me viste por detrás, encapuchado de negro, con tres o cuatro chavales, diciendo ‘David, David’, a las dos de la mañana. Te dije que te vinieras al programa y me dijiste que tenías un compromiso. Al día siguiente estabas en El Hormiguero”, ha contado Broncano entre risas. Marcelo, divertido, solo ha respondido: “¿Cómo te lo iba a decir?”.

Cuando ha llegado el momento del regalo, Broncano se ha mostrado intrigado. Sin embargo, al ver la expresión de Marcelo, ha empezado a sospechar. “No vayas por donde creo que vas a ir…”, le ha advertido el presentador. El exfutbolista ha intentado calmarlo diciéndole que “no vamos a empezar mal, me vas a entender. Es un regalo”, y, acto seguido, ha sacado una camiseta del Real Madrid.

Broncano, que siempre se ha declarado seguidor del Atlético de Madrid, no ha podido ocultar su incomodidad cuando ha descubierto de qué camiseta se trataba. “Pero darme la de la final de la Champions League ante el Atlético de Madrid está feísimo”, le ha reprochado.

Marcelo, que ha disfrutado del momento, ha añadido: “Tenía dudas de si traer la de la décima o la de la undécima. Te he traído la de la undécima. Es la camiseta que nos dan después, para la celebración”. El presentador, resignado, ha aceptado el regalo. “Qué pesadilla, es un gesto feísimo”, ha protestado, antes de recordar el desenlace doloroso de aquellas finales para el Atlético. “Minuto 93 y viene Ramos, el desgraciado. Es un regalo, me lo voy a quedar, pero…”.

Aprovechando la situación, Marcelo ha lanzado la última pulla: “He visto programas y quiero que cuando vayas a hablar del Atlético veas esta camiseta y estés un poco más tranquilo. Así empieza nuestra relación”. Además, ha evocado el gol de Sergio Ramos en la final de Lisboa. “Vi el gol de Ramos a cámara lenta, increíble. Fue una alegría doble, porque vi mucha gente del Atleti ya con botellas de champán, y eso fue una motivación”, ha contado el exdefensa, aunque ha aclarado que siente respeto por el club rojiblanco: “Respeto mucho al Atleti, es un equipazo. Respeto mucho a los jugadores y a Simeone”.