Jessica Bueno desvela el infierno que vivió junto a Jota Peleteiro y su complicada ruptura: “Me tomé unas pastillas, quería descansar”

Jessica Bueno en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Jessica Bueno ha acudido como invitada a ¡De Viernes! para contar a Beatriz Archidona y Santi Acosta su versión de la ruptura con Jota Peleteiro, sacando a la luz el infierno que vivió junto al exfutbolista. A ojos del público, su matrimonio iba viento en popa. Sin embargo, en el seno de tu intimidad la realidad era otra. Así, comunicaron que ambos continuarían sus caminos por separado, una noticia que sorprendió al panorama mediático español.

Si bien es cierto que la modelo ha dejado saber algún que otro detalle de su complicada separación durante su paso por GH VIP, ahora ha querido sentarse en el programa de Telecinco para con todo lujo de detalles lo que ocurrió realmente entre ellos. El primer tema que ha abordado la sevillana han sido las infidelidades del deportista. Así, ha contado cómo se enteró de que había otras mujeres en la vida del exjugador de fútbol. “Yo empiezo a recibir mensajes anónimos de mi marido, diciéndome que me está siendo infiel. Llegó a su empresa una nueva directora. Vi una foto de ella, le decía que tuviese cuidado”, ha comenzado a relatar.

“En verano veo unos mensajes entre él y su directora con demasiadas confianzas, cogí su teléfono porque no sabía nada de la vida de la persona con la que estaba casada. Me metí en la conversación y vi unos mensajes que no eran de un trabajador y su jefe”, ha continuado diciendo, poco antes de desvelar cómo afrontó con él esos mensajes. “Me entró un ataque de nervios. Le pedí explicaciones y me dijo que cómo podía desconfiar de él, que jamás haría eso”.

Después de que ella le insistiese varias veces en las supuestas infidelidades, Jessica Bueno se dio cuenta de que todo había llegado a su fin tras la reacción de Jota Peleteiro. “Su decisión fue ‘Yo no aguanto más. Estoy harto de que te metas en mi vida y esto se acaba’. Él se quería separar y yo lo estaba pasando tan mal que quería dejar de pensar”, ha afirmado la invitada.

Sin poder evitar las lágrimas al recordar aquel duro episodio, la expareja de Kiko Rivera detalló que entones se “sentía desamparada, sola”. “Sentía que mi familia se había roto. No sabía cómo iba a criar yo sola a mis tres niños. No me había dado cuenta de que sentía esa tristeza desde hacía mucho tiempo”.

“Quería escapar”

El dolor, la desolación y la incertidumbre que sentía era tal que hubo un día en el que se tomó varias pastillas con la idea de “descansar”. De acuerdo con su testimonio, tras su separación, “en esa misma semana que él vino a casa a estar con los niños”, ella se fue a la habitación. “Me empezó a entrar mucho miedo. Yo necesitaba parar mi mente. Lo primero que vi fueron unas pastillas que no eran mías y me tomé unas cuantas”.

Tras poner los pelos de punta con este relato, la andaluza ha comentado que “cuando me desperté yo estaba en el hospital”. Sin embargo, lo peor de todo vino después, cuando Jota Peleteiro pensó que la solución era ingresarla en un psiquiátrico. “Yo estaba así por su culpa y él quería deshacerse de mí”. Visiblemente afectada al recordar este episodio, Jessica Bueno ha profundizado al comentar que “empecé a sentir tanta pena de mí y tanta tristeza que cogí las pastillas y lo que quería era dormirme, descansar, no despertarme en días, pero no pensé en suicidarme, yo quería escapar”.

“Cuando volvimos a casa, empezó a decirme que lo mejor era que me ingresaran en un sitio que había en Bilbao...”, ha continuado recordando, añadiendo que hizo caso omiso a sus comentarios. “Mi madre me dijo espérate una semana y si sigues igual de mal, yo te llevo, yo voy contigo”, ha contado, dejando entrever que sus padres fueron su mayor alivio en dichos momentos. Afortunadamente, no fue necesario que Jessica Bueno ingresase en un psiquiatra. Tanto es así que, tras este episodio, la modelo se centró por completo en el cuidado de sus hijos y en sus metras profesionales. Actualmente, comparte su día a día con Luitingo, a quien conoció en su paso por GH VIP.