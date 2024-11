“Va a evitar muchos problemas a tus herederos”: una abogada explica la razón por la que debes hacer testamento

Una persona firmando un testamento. (Europa Press)

El fallecimiento de un familiar puede desencadenar conflictos entre herederos, especialmente cuando no existe un testamento que regule la distribución de los bienes. La ausencia de este documento legal es una de las principales causas de disputas familiares, ya que deja la repartición del patrimonio a la interpretación de las leyes sucesorias, lo que puede no coincidir con los deseos del fallecido.

Un testamento es un instrumento legal en el que una persona, conocida como testador, especifica cómo desea que se distribuyan sus bienes, derechos y obligaciones tras su muerte. Este documento permite designar a los beneficiarios, conocidos como herederos, y establecer las condiciones bajo las cuales se realizará la repartición del patrimonio. De esta manera, se asegura que la voluntad de un testador se cumpla, evitando posibles conflictos.

Desde la cuenta de TikTok de Vilches Abogados, una de sus socias explica en un vídeo las claves por las que es imprescindible hacer testamento cuanto antes. “Aunque te creas que es pronto, es simplemente firmar un documento que va a evitar muchos problemas a futuro para tus herederos”, empieza diciendo la abogada, añadiendo que, de no hacerlo, “puede prolongarse en el tiempo y acarrear muchos costes” para los familiares del fallecido.

¿Y qué pasa con mis bienes si no he hecho testamento?

Ante la duda de cómo se repartirían los bienes, o quién se quedaría con ellos, la abogada responde que “tus bienes se van a repartir de manera equitativa conforme a la ley, sin tú haber tenido ningún tipo de decisión sobre los mismos”. Por todo esto, “la razón por la que te recomendamos hacer testamento, es para que puedas repartir tus bienes de manera desigual”, es decir, que el testador pueda determinar a qué heredero le quiere dejar parte de su herencia. Desde Vilches Abogados plantean una situación ficticia: “Por ejemplo, pudiendo beneficiar más a un hijo necesitado o preferido”.

Pero este no es el único inconveniente de no dejar testamento, sino que “otro de los problemas” es que “si no tienes una descendencia directa, tus bienes, o en este caso tu herencia, puede acabar en manos de parientes que tú no deseas o, en su caso, en manos del Estado”.

Otra de las ventajas de hacer el testamento con antelación, según explican desde los especialistas en herencias de Allende Abogados, es que puede facilitar el proceso legal de sucesión. Esto es porque el testamento proporciona un marco claro y definido para la distribución de los bienes, y se puede reducir considerablemente el tiempo y los costes asociados con los procedimientos judiciales, beneficiando a los herederos tanto en términos económicos como emocionales.

Así, también reducirás la posibilidad de malentendidos y disputas, siendo una medida preventiva que puede evitar conflictos familiares y asegurar que el patrimonio del testador se distribuya de acuerdo con sus deseos. Pero este documento no solo protege los intereses del testador, sino que también ofrece tranquilidad a los herederos, quienes pueden enfrentar el proceso de duelo y sucesión con más tranquilidad y claridad, y con menos tensiones entre los miembros del núcleo familiar y social cercano.

