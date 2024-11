Nueva actualización sobre el estado de salud de Carlos III: el monarca cambia significativamente su dieta

El rey Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila, fotografía de archivo (CASA REAL BRITÁNICA)

A poco más de un mes de finalizar el año, Carlos III hace balance de los once meses más duros de su vida. Después de anunciar en el mes de febrero que había sido diagnosticado con un cáncer tras ser intervenido en la próstata, un mes después su nuera, y futura reina, anunciaba que le había sido detectado un tumor. Desde entonces, y a pesar de que Kate Middleton finalizó su quimioterapia el pasado mes de septiembre, el monarca sigue haciendo frente a su grave problema de salud.

Por ello, no es raro que el padre del príncipe Guillermo haya realizado varios cambios en su rutina, donde su dieta tiene un gran peso. Esto mismo, es lo que ha revelado el hijo de la reina Camila, Tom Parker Bowles, crítico gastronómico y escritor. El hijastro ha afirmado a la revista británica Saga que el cordero, la ternera y el cerdo han tenido que ser revisados en su menú. “No soy nutricionista, pero sé que la comida es parte de la medicina del cuerpo. Este sabe cuándo está consumiendo lo adecuado”, indicaba Parker Bowles.

Además, ha explicado que su padrastro está siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de los médicos que llevan su caso, quienes hacen especial hincapié en su alimentación: “Está volviendo a mirar qué y cuándo come”. No obstante, a día de hoy la sociedad británica sigue sin saber exactamente qué tipo de cáncer sufre su monarca.

El crítico gastronómico acaba de publicar su nuevo libro Cooking & The Crown, en el que enseña diferentes recetas de la reina y algunas realizadas por el chef privado del rey. En este, se muestran algunos de los platos más famosos de Buckingham Palace, como el curry favorito de la difunta reina Isabel II.

No obstante, la dieta restrictiva de carnes rojas no solo la están adoptando los reyes de Reino Unido, sino también el propio Tom Parker Bowles. “Como crítico gastronómico, podría salir a comer en cada comida, todos los días, pero este mes cumplo 50 años y trato de cuidarme. Estoy intentando no tener tantas comidas largas, permanezco días sin beber durante la semana y sudo en las sesiones en el gimnasio”, indica a Saga.

¿Cómo pasarán las Navidades los reyes?

“Me siguen preguntando cómo son las Navidades reales, pero en realidad no he estado en ninguna”, ha reconocido el hijo de Camila. Sin embargo, es conocedor del menú principal de la noche: un pavo de Norfolk de un buen tamaño acompañado de pasteles de carne y pudín navideño.

No obstante, Tom Parker Bowles desconoce cómo pasará las navidades este año: “Por primera vez, no estoy seguro de dónde estaré. Puede que esté con mi madre y el Rey o puede que esté preparando las verduras antes de tomar una pinta en mi local. Si estoy a cargo de la cena, me gusta empujar el barco”. Y es que, a pesar de su divorcio, suele pasar las fiestas con su exmujer: “Todavía nos llevamos bien”.

El hijastro de Carlos III tiene dos hijos: Lola, de 16 años, y Freddie, de 14, quienes se dirigen hacia el monarca como ‘Uppa’, mientras que a la reina Camila la llaman por ‘Gaga’. “Mi hija no es mala en la cocina, pero en realidad no prepara recetas con Gaga porque mamá no es ese tipo de cocinera. Su enfoque siempre ha sido el instinto y el sentimiento. Sin recetario, sin delantal, sin complicaciones”, ha revelado.

