España

El lado menos conocido de Carlos Franganillo: padre de cuatro hijos, aficionado a la lectura y un gran cocinero

El periodista y presentador de los informativos Telecinco, ha recibido el premio Cerecedo de Periodismo, de la mano de la reina Letizia

Guardar
Google icon
Carlos Franganillo, presentador de 'Informativos Telecinco' (Mediaset)
Carlos Franganillo, presentador de 'Informativos Telecinco' (Mediaset)

El periodista Carlos Franganillo (45 años) ha conseguido captar la atención de los espectadores por su capacidad de rigor informativo y el uso de nuevas técnicas innovadoras en televisión. Desde que Pedro Piqueras dijese adiós a la que ha sido su casa desde 2006, Franganillo le ha sustituido en los Informativos Telecinco, y ha conseguido hacerse con el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo que otorga la Asociación de Periodistas Europeos.

Este lunes recibía el galardón de la mano de la reina Letizia, no solo por su trayectoria profesional, sino también por “su destreza para trasladar hechos complejos de la actualidad nacional e internacional a grandes audiencias y su capacidad para inspirar a nuevas generaciones de periodistas”, un premio que el comunicador ha compartido con su familia.

PUBLICIDAD

Parece que el presentador no solo sorprende a los espectadores con el uso de novedades tecnológicas, sino que también lo hace cuando deja al descubierto algunos aspectos de su vida familiar. Un ejemplo de esto, es que Franganillo es padre de cuatro hijos, una familia numerosa que ha formado junto a su mujer Ana Ortega.

Entrevista a Carlos Franganillo.

Su vida en familia

El comunicador ha conocido a muchas personas a lo largo de su trayectoria, entre ellas a su mujer, Ana, con quien comparte su vida desde 2011. Y es que desde que está frente a la pantalla, el periodista ha intentado mantener su vida privada en un segundo plano.

PUBLICIDAD

Junto a su mujer, a la que dio el Sí quiero hace trece años, ha conseguido formar una familia con cuatro hijos. A pesar de que él nació en Oviedo y ella en Galicia, la pareja se conoció en Madrid, lugar en el que ambos residen actualmente.

Tailandia fue su destino de luna de miel y fruto de su unión nacieron sus cuatro pequeños, todos ellos varones. Los dos primeros, Mateo y Santi, nacieron en el periodo en el que Franganillo era corresponsal en Moscú y Washington. Posteriormente, nació el tercero cuando trabajaba para la televisión pública en los informativos de Televisión Española.

El cuarto y más pequeño nació en 2021, con el que el comunicador se pidió la baja por paternidad cuando estaba al frente del TD-2. Sus hijos y su mujer han sido uno de los pilares que han ayudado a Carlos a llegar hasta donde está hoy, pero no han sido los únicos.

Un mensaje a sus padres

Parece que el presentador ha tenido unos buenos referentes como padres, pues al recibir el galardón y decir su discurso de agradecimiento, no dudó en nombrarles. Con un emotivo mensaje, el licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Antonio de Nebrija y en Periodismo por la Universidad San Pablo-CEU, decía unas bonitas palabras.

Los Reyes, Felipe IV y Letizia, entregando el Premio de Periodismo “Francisco Cerecedo” a Carlos Franganillo. (José Oliva / Europa Press)
Los Reyes, Felipe IV y Letizia, entregando el Premio de Periodismo “Francisco Cerecedo” a Carlos Franganillo. (José Oliva / Europa Press)

“Quiero agradecérselo a mis padres, que me han dado todas las oportunidades. Seguramente, muchas más de las que merecía en algunos momentos para poder seguir adelante, con lo que me apetecía, con lo que me gustaba y con lo que creía que podía tener algo de talento”. Con este mensaje, daba las gracias por haberle acompañado en toda su trayectoria profesional.

Con grandes aficiones

Además de su gusto por el uso de las nuevas tecnologías en el plató de los informativos, Franganillo tiene otras aficiones, que no son presentar programas. El periodista es un gran aficionado al running, deporte que practica siempre que saca un hueco para ello.

Aunque disfruta corriendo, lo que más le gusta es leer, según ha comentado en alguna ocasión a medios como El Mundo. Adora las novelas de Harry Potter, y Las aventuras de Sherlock Holmes, por lo que es aficionado al misterio. Otra de las cosas que también hace en su tiempo libre, es escuchar pódcast: “Escucho muchos sobre política internacional e información”.

El presentador de los informativos de Telecinco, en una fotografía de archivo (David Zorraquino / Europa Press)
El presentador de los informativos de Telecinco, en una fotografía de archivo (David Zorraquino / Europa Press)

Un buen cocinero

De momento, se le conoce principalmente por su papel en los informativos de televisión, pero de aquí a un futuro podríamos verle concursando en el programa culinario de MasterChef Celebrity, porque si algo se sabe que no se le da nada mal es la cocina.

Aunque él prefiere decir que solo prepara bien algunos platos como el arroz o los callos, lo cierto es que cocina bien y sobre todo si se tratan de comidas relacionadas con su tierra, como la fabada o los erizos de mar. Quizá de aquí a un futuro le veamos delante de los fogones del programa de Televisión Española.

Pese a que tiene más aficiones, las ya nombradas son las que más puede hacer, ya que a veces conciliar la vida profesional, la familiar y hacer lo que a uno le gusta se vuelve un poco incompatible. Es el caso de las visitas al teatro, a pesar de que antes sí acudía con frecuencia, desde que es padre, no ha tenido casi la oportunidad de ir.

Temas Relacionados

Carlos FranganilloPremiosInformativos TelecincoTelecincoFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Visita del papa León XIV en Madrid, en directo | Antonio Banderas: “El arte debe ser una alternativa a la violencia”

Empresarios, educadores, artistas y deportistas se reúnen esta tarde con el pontífice en un evento que cierra la agenda oficial de la visita papal de este domingo a Madrid

Visita del papa León XIV en Madrid, en directo | Antonio Banderas: “El arte debe ser una alternativa a la violencia”

Por qué la Policía no puede multar al papa León XIV por no ponerse el cinturón en el papamóvil o por otras infracciones: en 2011 ya se denunció a un pontífice

En Alemania, un demandante aseguró contar con testigos presenciales que podían afirmar también haber visto al santo padre sin usar este dispositivo de seguridad obligatorio

Por qué la Policía no puede multar al papa León XIV por no ponerse el cinturón en el papamóvil o por otras infracciones: en 2011 ya se denunció a un pontífice

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

El antiguo hospital Waldkrankenhaus busca una segunda vida y espera un comprador capaz de transformarlo

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

Ya es oficial: las empresas tendrán que atender las llamadas de sus clientes en menos de tres minutos a partir de diciembre

Hasta 1.600 euros por ver al Papa León XIV en Barcelona: la especulación llega a los balcones, que prometen “cero empujones” y “comodidad total”

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

DEPORTES

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026

Estuvo “técnicamente muerto durante 7 minutos” y colgó las botas: la historia de Stale Solbakken, el seleccionador noruego en el Mundial 2026

Bernardo Silva apunta a LaLiga: “El Barça es una opción, pero aún no he tomado una decisión”

El puño en alto de Riquelme o el baño de masas de Florentino: los candidatos a la presidencia del Real Madrid votan en las urnas