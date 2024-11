El enfado de Iker Jiménez tras el cierre de su canal de YouTube: “Un ataque planificado”

Iker Jiménez denuncia en un directo de X el cierre de su cuenta de Youtube (@navedelmisterio/X)

Iker Jiménez, presentador de los programas Cuarto Milenio y Horizonte, lleva días en el centro de la polémica. Su cobertura sobre la DANA que provocó estragos hace tres semanas en Valencia originó numerosas críticas, pues el periodista alentó informaciones como la supuesta masacre del centro comercial de Bonaire, en el que no se encontró a ningún fallecido. Las controversias no cesan en torno a Iker Jiménez, que este martes planeaba realizar un directo a través de la plataforma de Youtube, pero minutos antes de comenzar la transmisión su cuenta fue cerrada.

“Efectivamente el canal de Youtube ha saltado por los aires. Qué casualidad, ¿verdad? Un ataque bien planificado. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Mientras tanto voy con alguna lectura ligera muy adecuada para estos tiempos”, expresaba a través de su cuenta de X tras conocer la suspensión de su canal. El mensaje fue acompañado de una imagen de la portada del libro Enemigo público n.º 2, con lo que buscaba hacer referencia a que, según él, se está realizando un linchamiento contra su persona. Iker vio en la suspensión de su cuenta un intento de sus retractores por silenciarlo, por lo que achacó el cierre a un “ataque planificado”.

Efectivamente el canal de @youtube ha saltado por los aires. Qué casualidad ¿verdad? Un ataque bien planificado. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Mientras tanto voy con alguna lectura ligera muy adecuada para estos tiempos.’ pic.twitter.com/2dgg5VkQTI — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 19, 2024

Pese a este contratiempo y sin la posibilidad de recuperar la cuenta para realizar la transmisión, Iker Jiménez trasladó el directo a X y Facebook, donde en un directo que duró más de dos horas contó con la participación de Ángel Gaitán, colaborador del periodista y también un perfil bastante polémico en los últimos días. “Algunos parece que no quieren que tengamos nuestra opinión libre”, comentaba el presentador poco antes de iniciarse la transmisión en vivo, repitiendo la idea que desde hace un tiempo persigue con La Estirpe de los Libres, un espacio para las personas “que están ya un poco hartas y lo que quieren es opinar en libertad”. Además, explicó que la suspensión de la cuenta, que él considera que fue orquestada, se ha producido tras una emisión, no aprobada por él ni realizada por ninguna de las personas que llevan su canal de Youtube, en la que se pedía dinero: “Eso nosotros no lo hacemos, nuestro canal de Youtube no está para ganar dinero, está para difundir”.

Tras el directo, Iker Jiménez publicó otro mensaje en el que agradecía a todas las personas que habían estado presentes y hacía referencia al gran apoyo que habían conseguido: “Viva X. Un martes noche, 343.000 amigos. Justo cuando nos tumban el canal. Gracias a todos los twitteros y a los amigos del periodismo ciudadano”.

Viva Twitter -X-

Un martes noche, 343.000 amigos.

Justo cuando nos tumban el canal.

Gracias a todos los twitteros y a los amigos del periodismo ciudadano. 👊#LaEstirpedelosLibres — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 19, 2024

Las polémicas de Iker Jiménez en la DANA

Durante estas tres semanas que han trascurrido desde las inundaciones a consecuencia de la DANA especialmente en la Comunidad Valenciana, el presentador Iker Jiménez ha tenido que hacer frente a numerosas críticas por el tratamiento informativo que ha realizado del desastre: desde la difusión del bulo de que en el parking del Centro Comercial Bonaire había numerosas víctimas, algo que se desmintió a los pocos días cuando los servicios de emergencias inspeccionaron el lugar e informaron de que no habían encontrado fallecidos, hasta la publicación de un vídeo filmando por un vecino de Alfafar en el que se veía a Rubén Gisbert, colaborador de Horizonte, manchándose las rodillas de barro de forma intencional antes de comenzar una transmisión en directo.

Iker Jiménez habla sobre el vídeo de su colaborador Rubén Gisbert

Estas acciones y afirmaciones provocaron numerosas críticas en redes sociales y por parte de otros periodistas, que rechazaron la labor de Iker Jiménez. A esto se suma el anuncio de la cadena ING sobre su decisión de retirar su publicidad del programa Horizonte.