Ni el Gobierno ni la Comunidad Valenciana se arriesgan con la cifra de desaparecidos por la DANA: “Es imposible saberlo, hay muchas personas dentro de coches y bajos”

Margarita Robles, ministra de Defensa, y Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. Imagen de fondo de Helena Margarit. (INFOBAE)

La gran duda que deja el paso de la DANA por la Comunidad Valenciana es cual es el número de fallecidos total y cuántas personas permanecen desaparecidas. Respecto a los muertos, van aumentando y se esperan más. Por el momento, ya van más de 200. Y respecto a quienes todavía se encuentran en paradero desconocido, ni desde el Gobierno de Pedro Sánchez ni desde el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana que lidera Carlos Mazón se atreven a dar cifras. “El número de desaparecidos es imposible saberlo, hay muchas personas dentro de coches, en edificios bajos... El Ejército está haciendo todo lo posible para tratar de determinar aquellos sitios en los que pensamos que puede haber personas sin rescatar”, ha reconocido este viernes la ministra de Defensa, Margarita Robles.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente popular valenciano. “Aún no estamos en disposición de confirmar una cifra exacta de desaparecidos porque sería engañosa”, ha admitido Mazón. Respecto a por qué desde el ministerio de Defensa no se despliegan más militares, Robles ha asegurado que este viernes al final del día habría un total de 2.000. “Pero no es tanto el número, lo importante es el material y la maquinaria que llevan y necesitan, que es completamente esencial para trabajar. Esto requiere una labor logística que se hace fuera del escenario y eso hace que miles de militares estén implicados en eso”, ha asegurado.

En una entrevista en La Hora de la 1 ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y ha afirmado que “si fuera necesario van a estar los 12.000 efectivos del Ejército”. Y en declaraciones a Antena 3 ha insistido en que “se enviarán los militares que hagan falta”. Esta nueva ayuda de 500 miliares se divide así: 300 del Ejército de Tierra, 100 de la Armada, y otros 100 del Ejército del Aire. La responsable de la cartera de Defensa ha repetido en varias ocasiones “que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades”.

Las calles de Catarroja siguen inundadas de lodo. (Helena Margarit Cortadellas)

Al ser preguntada en la cadena por la cuestión de que algunos medios de comunicación han llegado antes a las zonas afectadas, la ministra se ha defendido. “Realmente no es competencia de Defensa, no es lo mismo llegar en un coche que llegar con material... Estamos repartiendo 17.000 botellas de agua, alimentos, instalando una morgue, limpiando carreteras, yendo a los sótanos. Sí puedo confirmar que iremos reforzando diariamente con el personal que haga falta... Los propios militares lo están pasando muy mal porque ven muchísimo dolor”, ha concluido.

Sánchez vuelve a presidir el sábado el Comité de Crisis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá presidir este sábado el Comité de Crisis para el seguimiento de los efectos de la dana en el Complejo de la Moncloa, y luego visitará el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencia, con cuyos responsables mantendrá una reunión de trabajo, según ha informado EFE.

Cadenas humanas con agua, cubos, escobas y otro tipo de productos se movilizan para ayudar a los afectados. (INFOBAE)

Según la agenda del Gobierno, al Comité de Crisis asistirán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

También el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles ; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Torres, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (por vía telemática).

Tras este encuentro de la cúpula ministerial, que encabeza el Comité de Crisis, Sánchez visitara, junto a Margarita Robles, el Cuartel General de la UME, en la Base Aérea de Torrejón