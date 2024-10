‘MasterChef Celebrity’ sorprende con una doble expulsión en una noche de robos inesperados: el llanto de Pepe Rodríguez

Pepe Rodríguez abrazando a Raúl y Jose Lamuno en 'MasterChef Celebrity 9' (Instagram/ @masterchef_es)

La noche del lunes arranca con un nuevo episodio de MasterChef Celebrity, un episodio lleno de emoción, una prueba por equipos con algunas sorpresas y una doble expulsión inesperada que ha causado lágrimas. El concurso culinario cada vez está más cerca de llegar a su fin y la tensión entre los seguidores del formato aumenta más cada semana.

Pocholo e Inés se convertían en los mejores de la noche después de disputar la primera prueba. Cada uno de los aspirantes contaba con una cesta de supermercado en la que había 15 ingredientes, aunque tenían la posibilidad de robar 10 productos a otros compañeros. En esta prueba la habilidad, rapidez y creatividad fueron decisivos, pero algunos de los aspirantes no lograron sorprender al jurado.

La prueba por equipos

La prueba por equipos tuvo como líder a la presentadora e influencer, tras ganar el primer reto de la jornada. El Parque de Juan Carlos I abría las puertas a los celebrities y colocaba los fogones en una de sus zonas. Allí la capitana de ambos equipos intentó darlo todo para llevar a sus compañeros a lo más alto del concurso, la galería del plató, a la que solo llegan algunos.

Los protagonistas de la prueba de exteriores fueron los mayores, un homenaje hacia ellos en el que contaron con la visita del Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz. Un total de 80 comensales que disfrutarían de las elaboraciones de los concursantes, quienes volcaron sus ganas de continuar sobre los platos.

Inés Hernand y Raúl Gomez durante la prueba de exteriores de 'MasterChef Celebrity' (X/ @MasterChef_es)

Finalmente, el equipo azul ganaba la prueba. Con Pocholo al frente, el grupo formado por Hiba, Cristina Cifuentes y Francis, se aseguraban una semana más en las cocinas del programa de Televisión Española. Por el contrario, Inés Hernand, Marina, Pitingo, Lamuño y Raúl debían enfrentarse a la prueba de eliminación, que causó muchas lágrimas en el plató.

El momento decisivo

De vuelta al plató, los delantales negros tuvieron que enfrentarse a una prueba de eliminación bastante complicada. Y es que los frutos secos se convertían en el ingrediente estrella del plato, un alimento que de primeras puede parecer limitado para hacer ricas elaboraciones. Pocholo era el encargado de decidir que fruto debía cocinar cada uno de los compañeros.

La cuerda floja volvió a tensarse cuando las influencers de la edición, Marina e Inés Hernand, presentaron buenos platos, dejando entonces en el limbo a Pitingo, José Lamuño y Raúl Gómez. El cantante presentó una comida llena de luces y sombras que no terminó de convencer al jurado, pero que finalmente no le jugó del todo una mala pasada, pues gracias a él volvía con sus otros compañeros.

Un juez emocionado

Los dos que no tuvieron tanta suerte fueron José y Raúl, quienes se convirtieron en los expulsados de la noche. El actor Lamuño tuvo que abandonar las cocinas por segunda vez, después de haberse convertido en el repescado de la edición. Por otro lado, Raúl no podía evitar emocionarse y contagiar al juez Pepe Rodríguez, algo que no es habitual, fundiéndose ambos en un abrazo emotivo.

Raúl aprovechó el momento para dedicar unas palabras de cariño a sus compañeros y a los jueces.“Lo vivo todo con una intensidad brutal, mis hijas, mi mujer, mis amigos, mis proyectos y me encariño mucho con las personas”, comenzó diciendo. Y después seguía: “Decir adiós cuesta. Soy muy disfrutón, me da pena porque me hubiese gustado disfrutar más de esta experiencia, pero mi cocinado de hoy ha sido un desastre”.