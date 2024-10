Se lesiona en el trabajo, la despiden y cuando le dice que es ilegal responden que “no importa” porque sus cuentas están en números rojos y no obtendrá nada si se declaran en quiebra

Captura de pantalla de la publicación de 'Soy Camarero'. (@soycamarero / X)

Cada vez se ven más en redes sociales cómo algunas empresas y jefes se intentan aprovechar de sus empleados, e ignoran los derechos laborales de los trabajadores para librarse de algunas obligaciones. Aunque no pasa en todos los casos, muchos usuarios comparten este tipo de ilegalidades para darlas a conocer. El perfil de Soy Camarero, @soycamarero, publica diariamente este tipo de abusos.

Uno de los últimos casos ha sido el de una trabajadora que es despedida mientras estaba de baja porque se cayó durante su jornada laboral y tiene un brazo escayolado. “Una compi se lesiona en el trabajo e, inmediatamente, despedida”, denuncia el usuario en su perfil de la red social X (antes Twitter), donde cuenta con más de 150.000 seguidores. Además, añade que, según la afectada, “es un local en una zona privilegiada, Cala Finestrats de Benidorm, donde se factura mucho dinero”.

En la publicación, la mujer adjunta una fotografía de su brazo vendado, y una captura de pantalla de una conversación vía WhatsApp con sus empleadores. “Te di una baja hoy. El salario se liquidará hasta hoy”, le dice la jefa a la trabajadora. Ella, impactada ante ese mensaje, le pregunta: “¿Perdona? Eso es ilegal”, le recrimina.

Una compi se lesiona en el trabajo e inmediatamente...despedida, además me cuenta que es un local en una zona privilegiada (cala finestrat de Benidorm ) donde se factura mucho dinero. pic.twitter.com/xKHfTKVo4w — Soy Camarero (@soycamarero) October 17, 2024

“No importa, mi madre es la dueña de esta tienda, yo no soy la dueña”, se desentiende la persona al otro lado del teléfono. La empleada, cada vez más sorprendida ante la situación que estaba viviendo, indica “¿No importa? Me estás despidiendo por caerme en tu propio trabajo”.

Para quitarse de problemas y explicaciones, la persona que ha despedido a la mujer le dice: “Se me olvidaba deciros que nuestras cuentas este año están en números rojos”, y a continuación matiza que “si nos declaramos en quiebra, no obtendremos nada. No tenemos ninguna propiedad”, dando a entender que, por mucho que la empleada haga o denuncie el abuso al que está siendo sometida, no le iba a servir de nada.

¿Se puede despedir a un empleado estando de baja?

Este no es un caso aislado, y hay empresas que despiden a sus trabajadores por estar de baja, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que el despido de un trabajador durante una incapacidad temporal puede ser considerado discriminatorio, según una sentencia del 11 de julio de 2006. Este fallo subraya que los empleados con discapacidades temporales significativas deben recibir la misma protección contra la discriminación que aquellos con discapacidades permanentes. Esta perspectiva se alinea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, que ha determinado que un despido puede ser declarado nulo si se demuestra que la enfermedad fue el motivo principal de la decisión empresarial.

Tal y como informan desde Legal Today, la normativa laboral previa en España ya consideraba nulo el despido durante la incapacidad temporal, lo que ofrecía una defensa clara para los empleados en situaciones de salud vulnerables. Esta normativa ha sido la base de diversas sentencias que han protegido a los trabajadores de despidos arbitrarios durante su baja médica. Sin embargo, la jurisprudencia actual exige que se demuestre que la enfermedad del trabajador fue la causa directa del despido, permitiendo a las empresas argumentar otras causas objetivas o disciplinarias, según la Sentencia del Tribunal Supremo.

