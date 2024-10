Un experto en salud explica qué es lo que pasa cuando bebes alcohol y tienes la regla: “Depende de la fase del ciclo menstrual”

Esto es lo que pasa cuando bebes alcohol y tienes la regla. (Montaje Infobae/Freepik)

Seguro que en más de una ocasión te has tomado unas cuantas cervezas teniendo la regla y has notado que el alcohol te afectaba más de lo normal, pero no le encontrabas ninguna explicación. Sin embargo, la ciencia sí tiene una respuesta y así lo ha contado un experto en el perfil de TikTok de @lavozdelasalud. Ha comentado que otra de las consecuencias negativas de tener el periodo es que afecta a la metabolización del alcohol.

“Depende de la fase del ciclo menstrual, hay días que te tomas tres copas y todo ok y hay días que te tomas tres copas y parece una escena del exorcista”, explica el profesional. Añade que es una diferencia significativa “entre las muchas que hay a la hora de metabolizar el alcohol entre hombres y mujeres”. Otra disimilitud es que las mujeres lo metabolizan todo en el hígado, mientras que los hombres lo hacen sólo en un 80%, debido a que ya asimilan “una parte en el estómago”. Esta condición de las chicas “provoca más daño a largo plazo”.

La importancia del ciclo menstrual

El experto comenta que los hombres tienen un mayor volumen de agua corporal, lo que también influye a la hora de metabolizar el alcohol. Para su mejor comprensión, plantea un ejemplo sencillo y muy visual. Por ello, pide a los usuarios que se imaginen dos vasos: uno con más agua y otro con menos y después, que a ambos les echan la misma cantidad de pintura. “En el vaso que tiene menos agua la pintura estará más concentrada y en el que tiene más agua estará menos”, apunta. “Esto es exactamente lo mismo que sucede con el alcohol, si tiene más agua está más diluido que si tienes menos agua”, asegura.

Esa cantidad de agua que las mujeres tenemos en nuestro cuerpo varía en función del ciclo menstrual. Es por eso que, dependiendo del momento, tendremos más o menos agua. Algo que también sucede, como explica el profesional, con los niveles de hemoglobina en sangre. Hay chicas que, dependiendo de la fase, pueden llegar a presentar anemia.

“No estás borrachísima, es que hoy tienes menos agua”

Hace hincapié en que esas distintas concentraciones de agua, según el momento del ciclo, provocan que algunas veces el alcohol esté más concentrado que otras. “Con lo cual unas veces te sientes peor y otras, mejor. No estás borrachísima, es que hoy tienes menos agua”, añade.

El alcohol y el síndrome premenstrual

Muchas mujeres sufren el síndrome premenstrual, un trastorno, que tal y como explica la Clínica Universidad de Navarra, ocurre unos siete o diez días antes de la menstruación y que está caracterizado por nerviosismo, inestabilidad emocional, ansiedad, depresión y posibles cefaleas, edema y dolores en el pecho. El estudio de 2018 Premenstrual syndrome and alcohol consumption: a systematic review and meta-analysis, investigó la relación entre el alcohol y esta condición. Tal y como explican, la relación entre ambos viene dada por los efectos de la sustancia en las hormonas sexuales esteroideas y su interacción con la serotonina. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de este análisis:

El consumo de alcohol se asocia a un incremento moderado de riesgo de tener síndrome premenstrual.

El incremento es más pronunciando para las personas que beben sin moderación.

Aquellas personas menstruantes que consumen alcohol de manera moderada tienen un 45% más de riesgo de tener síndrome premenstrual, en comparación con quienes no beben.

Las personas menstruantes que beben sin moderación, tienen un 79% más de riesgo de tener síndrome premenstrual, en comparación con quienes no beben.