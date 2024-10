¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Un piloto de Fórmula 1, dos actores y dos cantantes, los invitados de esta semana

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

La semana que viene, El Hormiguero contará con una visita muy especial. Pablo Motos ha revelado que una artista de perfil internacional hará su debut en el programa de Antena 3, que llega en un momento clave con la intensa competencia por la audiencia frente a La Revuelta de David Broncano en La 1. Para esta segunda semana de octubre, estos serán los invitados que irán al programa de las hormigas en los próximos días:

Lunes: Franco Colapinto

El programa recibe por primera vez al piloto de Fórmula 1 del equipo Williams Racing, Franco Colapinto. El argentino destaca como una de las nuevas figuras en la parrilla de cada Gran Premio. Acaba de debutar en la categoría más alta del automovilismo y, en tan solo tres carreras, ha causado una excelente impresión e incluso ha conseguido sumar sus primeros puntos para el equipo.

El piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto. (Imagen de archivo)

Colapinto ha debutado este año en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia en Monza, donde finalizó en 12ª posición. En su segunda carrera, en el Gran Premio de Azerbaiyán, logró terminar en 8º lugar, lo que le permitió sumar sus primeros puntos para el equipo de Williams Racing, convirtiéndose en el primer argentino en sumar puntos en la máxima categoría desde 1982.

Martes: Carolina Yuste y Luis Tosar

El 8 de octubre será noche de cine en El Hormiguero, con la visita de Carolina Yuste y Luis Tosar, que se preparan para presentar su nueva película, La Infiltrada. El film, que se estrenará en cines el 11 de octubre, está basada en la historia real de una valiente agente de la policía nacional que se infiltró en la organización terrorista ETA durante varios años. Este relato cinematográfico narra cómo la protagonista cambió su vida personal para intentar salvar la de otros.

Los actores Carolina Yuste y Luis Tosar. (Imagen de archivo)

Yuste, que ganó en 2019 el Goya a mejor actriz de reparto por su papel en Carmen y Lola, ha participado estos últimos años en películas como Hasta el cielo o Sevillanas de Brooklyn. Por su parte, Luis Tosar es uno de los actores españoles más conocidos. Ganador de tres premios Goya a lo largo de su carrera, ha protagonizado películas como Celda 2011, El desconocido o Cien años de perdón.

Miércoles: Ana Guerra

Conocida por participar en la edición de Operación Triunfo de 2017, la artista va a divertirse a El Hormiguero para presentar Sin final, su nuevo disco de estudio. Además, Ana Guerra está a punto de dar un paso importante en su vida personal: la boda con el actor, músico y productor Víctor Elías.

La cantante Ana Guerra. (Imagen de archivo)

Este nuevo trabajo discográfico, que se caracteriza por su estilo pop con influencias electrónicas de las décadas de los ochenta y 2000, se centra en cómo conseguir convertir las heridas en fortalezas y mantener abiertas las puertas al amor. Con seis años de trayectoria en la industria musical, Ana Guerra ha logrado consolidarse como una artista destacada del panorama pop español.

Jueves: Gloria Gaynor

El Hormiguero cierra la semana por todo lo alto con un mito de la música internacional, Gloria Gaynor. La legendaria cantante estadounidense dará un concierto en España el próximo 12 de octubre en el WiZink Center de Madrid, titulado Gloria Gaynor: Never can say goodbye. Será la única actuación de la artista en nuestro país.

Gloria Gaynor. (Imagen de archivo)

La intérprete, conocida mundialmente por su éxito I will survive, ofrecerá un repertorio que incluirá algunos de sus temas más emblemáticos. Entre las canciones que los asistentes podrán disfrutar se encuentra también Never can say goodbye, otro clásico de la artista.

