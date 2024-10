David Moreno estrena la nueva temporada de ‘La Casa de los Retos’: “Poder trabajar con Shakira fue un sueño hecho realidad”

David Moreno en 'La Casa de los Retos'. (Elena González Torres/Mediaset)

David Moreno continúa al frente de La Casa de los Retos, formato de televisión infantil emitido en Canal Boing que conduce desde el año 2020 y que este lunes, 7 de octubre, estrena su sexta temporada. Se trata de un nuevo reto profesional de la mano de Mediaset que asume con “más felicidad que nunca” y “superilusionado”, tal y como él mismo desvela a Infobae España en una entrevista.

“Estoy convencido de que hemos hecho nuestra mejor temporada. Todo ha funcionado a la perfección. El equipo es increíble y bueno”, afirma el de Logroño, caracterizando al programa como un espacio “cuidado, pero muy divertido, entretenido, lleno de valores y de risas”. “Nosotros tenemos la suerte de ser líderes con Boing. Warner Bros Discovery (productora del espacio) está haciendo un trabajo fantástico y un contenido maravilloso”.

La anterior temporada del formato terminó con muy buenas cifras de audiencia, por lo que espera que esta nueva edición siga una línea similar. “A todos nosotros nos preocupa y nos ocupa la audiencia, por eso hemos querido hacer el mejor programa posible y darlo todo. Y creo que vamos a ofrecer la mejor temporada que ha habido nunca en La Casa de los Retos, con conceptos nuevos, una imagen totalmente renovada y con un casting al que se han presentado más de 10.000 familias. Espero estar toda la vida presentando este espacio”, indica el entrevistado.

David Moreno y los concursantes de 'La Casa de los Retos'. (Mediaset)

Moreno, que lleva cuatro ediciones al frente de La Casa de los Retos, asegura que le gustaría hacer dos ediciones especiales del formato, una con los “concursantes míticos que han pasado por nuestro programa” y otra con “personas famosas”. “Hay muchos hijos de celebrities a los que les gusta el espacio, como es el caso de Toni Aguilar o Verónica Dulanto”, manifiesta.

“Poder trabajar con Shakira fue un sueño”

El periodista cuenta con una extensa trayectoria profesional en los medios de comunicación, aunque esta no es su única faceta. El de La Rioja también se ha dedicado a ser actor, cantante y bailarín. De hecho, estuvo trabajando con Shakira en el videoclip de la canción Rabiosa. Una experiencia que para él fue “un sueño hecho realidad”.

“Imagínate poder trabajar con una de las grandes de la música. Eso fue en el año 2010, cuando fui a hacer un casting en Barcelona. Yo no sabía a lo que iba exactamente, pero me dijeron: baila. Bailé y me contrataron para hacer ese videoclip. Después he tenido la oportunidad de trabajar más veces con Shakira, como en los vídeos de Perro Fiel o Clandestino. Incluso pude echar una mano para su última gira internacional”, manifiesta Moreno, agregando que “volvería a trabajar y a colaborar con ella todas y cada una de las veces que me llame”.

David Moreno, presentador de 'La Casa de los Retos'. (Elena González Torres/Mediaset)

Centrándonos en su faceta de artista, el también columnista y crítico musical desvela que también le “encantaría” presentarse al Benidorm Fest para convertirse en representante de España en Eurovisión. Sin embargo, es consciente de que gracias a sus 11 años de experiencia como reportero en el Festival de la Canción de Eurovisión, “lo que más podría aportar a estos eventos sería mi faceta como presentador”. “Ojo, un conductor que de pronto en mitad de la gala del Benidorm Fest haga también una medley (mezcla) con las canciones míticas de España o Europa. Yo canto, yo bailo, pero soy un presentador que hace de todo. Soy un entretenedor. Entonces, todo lo que sea entretener a mí me va bien”.

En esta línea, Moreno también desvela que le hubiese gustado presentar Eurovisión Junior, que este año celebra la edición 2024 en España. “Hubiese flipado. Hubiese sido un regalazo. Y además, al lado de Ruth Lorenzo y de Melani García, a las que quiero y admiro”, asegura.

