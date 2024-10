Los invitados de ‘El Hormiguero’ que se suman a la anunciada Gloria Gaynor: un piloto de fórmula 1, dos actores y una ‘extriunfita’

'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El Hormiguero ha cerrado la semana con una ajustadísima victoria frente a La Revuelta. El formato da Antena 3 ha roto la racha de seis derrotas consecutivas contra el espacio de David Broncano en TVE y se ha impuesto este jueves 3 de octubre a su rival por apenas una décima en estricta coincidencia, con las miras puestas ya en las batallas que tendrán lugar la semana que viene.

Mientras el presentador de La 1 sigue optando por mantener el misterio de sus invitados y provocar el efecto sorpresa, Pablo Motos sí ha anunciado los nombres de los entrevistados que recibirá en las próximas entregas del programa. Así, ha desvelado quiénes son las estrellas que se sumarán a la cantante Gloria Gaynor, cuya visita anunció a principios de semana dada la importancia de la entrevistada, tal y como hiciera con Johnny Depp.

Esta semana, además de a Gloria Gaynor, El Hormiguero recibirá a un prometedor piloto de Fórmula 1, dos actores y una cantante que participó en Operación Triunfo.

Lunes: Franco Colapinto

El piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto estará por primera vez en el formato producido por 7 y Acción. El argentino es una de las nuevas sensaciones de la máxima categoría del automovilismo, en la que compite con la escudería Williams Racing. En solo tres carreras, el joven de 21 años ha dejado muy buenas impresiones e, incluso, ha logrado sumar sus primeros puntos para el equipo.

Franco Colapinto. (Atresmedia)

Martes: Carolina Yuste y Luis Tosar

El martes, Pablo Motos y las hormigas darán la bienvenida a Carolina Yuste y Luis Tosar, que protagonizan uno de los grandes estrenos de cine de la semana: la película La infiltrada. El largometraje llega a las salas el próximo 11 de octubre y está inspirado en la historia real de una policía nacional que se infiltró durante años en la banda terrorista ETA.

Miércoles: Ana Guerra

La cantante Ana Guerra, concursante de Operación Triunfo 2017, protagonizará la entrevista del miércoles en El Hormiguero. La canaria acaba de publicar su nuevo trabajo de estudio, Sin final, un álbum con tintes electrónicos que habla de “transformar las heridas en fortaleza”. Además, la artista ya cuenta los días para pasar por el altar, pues el próximo 31 de octubre tendrá lugar su boda con Víctor Elías.

Ana Guerra. (Atresmedia)

Jueves: Gloria Gaynor

Tal y como adelantó Motos la semana pasada, la cantante estadounidense Gloria Gaynor será la encargada de poner el broche de oro al programa el jueves. La icónica artista ofrecerá su concierto ‘Gloria Gaynor: Neves can say goodbye’ el próximo día 12 de octubre en el Wizink Center. En la que será su única actuación en España, Gaynor interpretará grandes éxitos de su carrera como las inolvidables Never can say goodbye o I will survive.