Vandalizan el coche de la ministra de Sanidad, Mónica García, con pegatinas nazis y restos de huevos

Imagen difundida por la ministra de Sanidad, Mónica García, en X después de encontrarse su coche vandalizado este jueves, a 3 de octubre de 2024.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado a través de sus redes sociales que su vehículo ha sido vandalizado con pegatinas nazis y golpes contra su cristal en la mañana de este jueves. La publicación en X aparece acompañada de dos fotografías. En la primera, puede observarse una pegatina con el símbolo nazi pegada en uno de los retrovisores con el mensaje “Holocuento” ―en referencia al holocausto judío― , acompañado de una fotografía de un campo de concentración. En la segunda, puede apreciarse los daños contra la luna de su vehículo con un golpe en la aparte derecha del cristal. Asimismo se ven restos de huevos que habrían sio arrojados contra ella.

“Sigo defendiendo la buena política aunque nos intenten amedrentar y amenazar para que no la ejerzamos. Que se enteren quienes alientan la crispación y quienes la perpetran”, ha afirmado la también portavoz de Más Madrid.

Miembros del gobierno muestran su apoyo

Minutos después de la publicación, varios de sus compañeros de gabinete y miembros de varias formaciones políticas han querido mostrar su apoyo hacia la ministra: “¡Un fuerte abrazo! Su odio y violencia no hará que paremos ni un segundo”, ha escrito la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

“Abrazo enorme, amiga”, ha comentado la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego. “Frente a su odio e intolerancia, nuestra convivencia y democracia. Un abrazo fuerte, compañera”, ha hecho lo propio la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Justo esta misma mañana, la diputada Ana Vázquez Blanco, del PP gallego, ha denunciado haber recibido una carta con amenazas e insultos enviados por una persona anónima. “Tú no tienes lo que hay que tener para poner tu nombre en el remite. Eres un cobarde de mierda! No os tengo miedo! No me vais a callar!”, ha escrito la responsable de Interior del PP en un mensaje en X.