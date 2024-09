¿Se pueden coger vacaciones después de una baja laboral? Esto dice la ley

Los bañistas visitan las playas de Benidorm (Joaquín Reina / Europa Press).

Del mismo modo que las personas que están de baja laboral pueden salir a dar un paseo -siempre y cuando se evite realizar esfuerzos físicos que comprometan o agraven el estado de salud-, los trabajadores tienen el derecho a disfrutar sus vacaciones después de obtener la incapacitación laboral. El Estatuto de los Trabajadores es una normativa que regula la relación entre el trabajador y la empresa, y una de las medidas que recoge establece que los asalariados tienen derecho a 30 días naturales de vacaciones al año, es decir, 2 días y medio de vacaciones por cada mes trabajado. Las vacaciones son un momento deseado por los trabajadores, porque significa, esencialmente, no tener que ir a trabajar. Del mismo modo, la baja médica tiene igual significado, pero se debe a otros motivos.

Ahora bien, aunque es posible coger vacaciones después de una baja laboral, es imprescindible tener en cuenta lo siguiente para no verse envuelto en problemas legales con la empresa. Según el despacho jurídico EQ Abogados, es posible disfrutar del periodo vacacional en el año siguiente al que corresponden si no han pasado más de 18 meses desde que finalizó el año correspondiente al periodo vacacional no disfrutado. En definitiva, la baja laboral es una de las excepciones que permite tomar vacaciones fuera del año en el que se obtuvo la baja, mientras no se superen la cifra de 18 meses.

Una situación peculiar

¿Qué sucede si un trabajador en activo contrae una enfermedad o sufre una lesión durante su periodo de vacaciones? ¿Pierde sus vacaciones? La respuesta que especifica el Estatuto, en su artículo 38, es clara: tiene el derecho a recuperar los días no disfrutados. En este caso, el trabajador debe ir al médico, pedir un parte de baja y mandarlo a su empresa. El proceso continúa de manera que se da comienzo al periodo de baja laboral, las vacaciones se interrumpen y cuando el trabajador se haya recuperado podrá retomar su periodo de vacaciones. Sin olvidar que los días vacacionales no disfrutados no podrán ser recuperados una vez rebasada la barrera de los 18 meses, explicada anteriormente.

Es conveniente que, si un trabajador se encuentra en esta situación, cuente con la ayuda de una asesoría especializada en derecho laboral, lo que permitirá reconocer al trabajador los días de vacaciones no disfrutados.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

Una situación que se debe evitar

El mundo laboral está lleno de matices y uno de ellos contiene la cuestión sobre si un trabajador puede viajar de vacaciones mientras está de baja laboral. Lo cierto es que no hay ningún impedimento legal que prohíba desplazarse estando de baja, pero lo lógico es evitar hacer actividades que empeoren el estado de salud y, por ende, se alargue el periodo de baja. Es mejor curarse en salud, pasar por el proceso de rehabilitación y recuperar los días de vacaciones, según lo estipulado en la normativa vigente, antes que tener que hacer frente a una acusación de un posible delito de fraude y a un proceso disciplinario por parte de la empresa debido a viajar sin autorización.