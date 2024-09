La ciudad con mejor calidad de vida del mundo está en Europa: montañas, igualdad de ingresos y lugares culturales

grenoble-Embajada de Francia

La consultora económica Oxford Economics realiza cada año un Índice Global de Ciudades, que abarca las 1.000 ciudades más grandes del mundo y las estudia a partir de cinco factores: economía, capital humano, medio ambiente, gobernanza y calidad de vida. Una de las categorías que despierta más curiosidad es esta última, que engloba el bienestar y la satisfacción de los residentes, que se ven reflejados en la intersección de varios factores socioeconómicos que puede influir en las decisiones de las personas que deciden mudarse a una ciudad.

En el índice de 2024, todas las ciudades del top 10 se encuentran en Europa Occidental, excepto una en Australia. Pero, ¿qué ha hecho que sean esas localidades y no otras? La consultora mide la calidad de vida a través de varios indicadores, entre los que se incluyen la igualdad de ingresos, que miden a través del coeficiente de Gini; el ingreso por persona; el gasto en vivienda, medido en base a la proporción de la renta disponible de los hogares que se gasta en vivienda y servicios públicos en la ciudad; la esperanza de vida; el número de sitios recreativos y culturales en la ciudad dividido por su población; y la velocidad de internet. De este modo, miden los beneficios que no solo abarcan la prosperidad económica, sino también la salud, la igualdad y la vitalidad cultural.

Grenoble, la ciudad con más calidad de vida

En la parte superior de la categoría de calidad de vida se encuentran las ciudades con menor desigualdad y los residentes que viven vidas largas y con mayor calidad, y en la cima del ranking se sitúa Grenoble (Francia), por su alta igualdad de ingresos y la multitud de sitios recreativos y culturales por persona. Influye la proximidad de la ciudad con los Alpes, donde se realizan actividades recreativas al aire libre y la amplia variedad de museos, festivales y otras ofertas culturales.

En segundo lugar se encuentra la única ciudad no europea en el top 10, Canberra, que cuenta con una de las tasas de esperanza de vida más altas del mundo y de altos niveles de ingresos per cápita. Si bien Sydney y Melbourne se consideran a menudo como las principales metrópolis de Australia, la capital del país tiene mayores ingresos por persona e igualdad de ingresos, y los residentes gastan una proporción mucho menor de sus ingresos en vivienda que en otras grandes ciudades australianas.

Las tres ciudades suizas que también aparecen en la lista son Berna (3), Basilea (5) y Zúrich (8). Las tres logran altas puntuaciones tanto en el ingreso por persona como en la igualdad de ingresos. Los ingresos de los residentes en estas áreas metropolitanas rivalizan con los de las principales ciudades de Estados Unidos, pero la distribución de esa riqueza es mucho más equitativa en Suiza, un componente clave para hacer que una ciudad sea habitable para todos. Y al igual que Grenoble, estas ciudades suizas tienen una gran cantidad de sitios recreativos y culturales que ofrecer a sus residentes, en parte debido a su proximidad a los Alpes.

Las ciudades nórdicas de Bergen (4) y Reikiavik (7) también han aprovechado sus impresionantes paisajes para ofrecer una variedad de servicios recreativos a sus residentes. Tienen ingresos más bajos que las metrópolis suizas, pero la igualdad sigue siendo alta, al igual que su esperanza de vida. Por su parte, los residentes de las ciudades restantes en el top 10, Luxemburgo (6), Gante (9) y Nantes (10) también se benefician de una larga vida, una alta igualdad de ingresos y muchos servicios recreativos y culturales.

“El hecho de que las pequeñas ciudades de Europa Occidental dominen los rankings de Calidad de Vida probablemente no sea una coincidencia. Estas ciudades no desempeñan un papel tan importante en la economía global ni albergan tantas universidades u oficinas corporativas como otras metrópolis más grandes, pero han priorizado políticas que permiten a sus residentes prosperar, maximizando su bienestar”, destacan desde Oxford Economics, aunque añaden que no están exentas de problemas, ya que “tienen carencias en el gasto en vivienda debido a sus altos costos de vivienda”.