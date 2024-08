Maite Galdeano enfrenta a Sofía Suescun y cuenta su verdad en ‘¡De Viernes!’: “Lo único que he hecho es amarla y protegerla”

Maite Galdeano en el video promocional de su entrevista en '¡De Viernes!' (Mediaset)

La guerra familiar entre Maite Galdeano y su hija, Sofía Suescun, continúa. La madre de la influencer es la invitada de la noche de este viernes, 30 de agosto, del espacio ¡De Viernes!, donde sacará a la luz su verdad y hablará de los diferentes enfrentamientos que ha tenido con la exsuperviviente y su yerno, Kiko Jiménez.

Su visita tiene lugar una semana después de que la fuera concursante de Gran Hermano 16 acudiese al programa para desvelar el origen del conflicto con su madre. Para el ojo público, el hecho que hizo saltar todo por los aires fue el momento en el que la de Pamplona reveló que su hija la había echado de casa. Sin embargo, parece ser que esta historia tuvo su comienzo mucho tiempo atrás. Y es que Sofía Suescun afirmó que, durante años, ha estado aguantando insultos y presiones por parte de su progenitora.

Rota, hundida y devastada, la finalista de Supervivientes All Stars afirmó tomó la decisión de poner fin a su sufrimiento justo después de haber terminado su aventura en Cayos Cochinos, concretamente, el pasado 4 de agosto. “Lo único que quiero y pido es libertad, ser libre, no vivir con esa presión. Ella quiere una muñeca, tengo que opinar y pensar como ella diga, siempre, si no, soy una mala hija. Y tengo que estar con ella siempre, porque si no, amenaza con quitarse la vida”, manifestó en el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Sofía Suescun en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Su versión de la historia

Ahora, Maite Galdeano enfrentará las declaraciones de su hija y mostrará al mundo su verdad. Y es que ella misma afirma estar pasándolo muy mal con toda esta situación. “Estoy muy mal. Estoy pasando la peor parte de mi vida”, asegura la de Pamplona en el vídeo promocional de su entrevista.

“No entiendo nada. Estoy desestructurada ahora mismo, hecha añicos. No sé cómo recomponerla, llevo 24 días llorando sin dormir, desesperada, desubicada, andando por la calle”, continúa manifestando en el avance. “¿Este castigo tan gordo por qué? Tanto castigo no merezco. Estoy vacía, total, no sé qué hacer con mi vida”.

Maite Galdeano en una imagen de archivo (Europa Press)

“Lo que he hecho en mi vida ha sido dedicarla en cuerpo y alma a ella, con amor, con cariño. Lo único que he hecho es amarla y protegerla”, ha proseguido diciendo, dejando entrever el sufrimiento que está atravesando. “No puedo seguir así. Sofía para mí es todo. No puedo estar sin la Sofía”, ha reclamado.

“¡Pero Dios mío! ¿Por qué me está pasando todo esto?”, se ha quejado mientras se ponía aún más triste. En su paso por ¡De Viernes!, Sofía Suescun dejó claro que su intención no es herir a su madre y que su gran esperanza es que ella reaccione, por lo que ha dejado la vereda abierta a una posible reconciliación futura. “Quiero que esto quede como un pasado, ese es mi mayor deseo. Espero que algún día pueda tener una relación madre e hija mucho más sana”, aseguró entonces. “No deja de ser mi madre y le estaré siempre agradecida por haberme traído al mundo y sacarme adelante, pero necesito vivir mi vida. Ella no está bien, necesita ayuda y yo no tengo fuerza, ahora mismo lo más sano es distanciarme y esperar a que ella reconozca sus errores, jamás lo ha hecho, ella busca otros culpables siempre”.

