No encuentra trabajo, cuida de su madre enferma y de su hermano menor: así es la desesperada situación de Alicia López, una joven de 25 años

Alicia López en el video. (TikTok)

Alicia López lleva meses en paro, buscando trabajo sin éxito, mientras cuida de su madre enferma y de su hermano menor y le quedan solo 150 euros en su cuenta bancaria. La joven ha contado su historia a través de un video su cuenta de TikTok (@alicialopezgt) en el que pide trabajo a cualquiera que pueda ofrecérselo.

“Grabar este video me da mucha vergüenza, pero estoy desesperada”, confiesa Alicia al principio de su video. “Soy la hija de 25 años, llevo muchos meses en paro. No consigo encontrar un trabajo, no consigo que me llamen de ningún lado. Quedan poco más de 100 € en el banco. Vivo en mi casa con mi madre, que por una enfermedad en las manos no puede trabajar y con mi hermano pequeño, que tiene 14 años, tampoco puede. Tengo un perro que también hay que mantener”, explica la joven, que necesita encontrar una fuente de ingresos de forma inminente, que detalla que tienen “la suerte” de tener el piso pagados, pero no son capaces de lidiar con los de gastos de luz, agua o comida.

No encuentra trabajo

La joven explica que, a pesar de llevar todo el verano buscando trabajo, aun no ha encontrado nada: “Se me hace muy difícil. Solo tengo la ESO porque tuve que ponerme a trabajar desde muy joven, con lo cual cuesta mucho que te cojan en algún lado y cuando lo hacen es para cubrir bajas vacaciones o alguna campaña de verano. Navidad de un mes como mucho dos y fuera. Con lo cual, teniendo el currículum lleno de esos trabajos, tampoco me llaman de muchos más”.

Alicia también cuenta que no quiere limosna, sino que quiere un trabajo estable que la ayude a llevar un sustento económico a casa. “No quiero que nadie me dé dinero, quiero que se corra la voz, que llegue a gente que esté buscando trabajadores, que llegue a gente que sepa de algún sitio donde buscar trabajadores. Necesito trabajar, necesito dinero para poder vivir”, señala.

“Tengo un perro también, la cual si sigo así, me va a tocar regalarla, así que es algo que no me gustaría obviamente, porque para mi es mi hija, la tengo desde que tiene un mes”, cuenta la española, que no ve otra salida sin trabajo.

Un mensaje de ayuda

“Si te ha llegado este vídeo, por favor compártelo. Ayúdame a encontrar trabajo para poder seguir manteniendo esta casa, ayudando a mi familia a poder vivir. Por favor. Estoy muy desesperada porque como digo, me queda un poco más de 100 euros en el banco. En cuanto le compre la comida a mi perro y llene la nevera otra vez me quede a 0. No voy a tener para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar nada más. No sé cómo lo voy a hacer. Somos tres personas y un perro. Mi madre no tiene ingresos, no tenemos nadie que nos ayude y ya no sé qué más hacer”, dice para terminar el video que acumula miles de visualizaciones y comentarios que le ofrecen ánimos, consejos e, incluso, ofertas laborales.