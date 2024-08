La acción que puede ayudar a reducir el daño de las pantallas sobre tu salud

Gafas de sol en el mostrador de una óptica (Shutterstock)

Nos pasamos horas y horas frente a las pantallas, especialmente aquellos que trabaja con ellas y no pueden apartar la vista. Pero no solo en el entorno laboral, también se han impuesto en todas las actividades relacionadas con el ocio de una forma masiva: los videojuegos, las series y películas, las videollamadas. Esta exposición excesiva a las pantallas puede provocar fatiga ocular, pérdida de visión o dolor de cabeza.

La luz azul es una parte del espectro electromagnético con longitudes de onda entre 380 nm y 500 nm. Esta luz es esencial para una visión clara y de alto contraste, pero también puede tener efectos negativos en nuestra salud ocular y general. La exposición prolongada a la luz azul puede causar fatiga visual, caracterizada por síntomas como pesadez en los párpados, picores, somnolencia, quemazón, ojos secos y enrojecimiento. Además, la fotofobia, visión borrosa o doble son otros efectos comunes en este tipo de casos. También puede provocar dolores de cabeza, mareos e interferir con el sueño al afectar la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño.

En algunos casos, es posible reducir la exposición a este agente externo. Por ejemplo, eligiendo otras formas de ocio que no impliquen videojuegos, ordenadores, televisiones o móviles. Sin embargo, es complicado en el caso del trabajo. Por ello, se puede recurrir a una solución que mitigue los efectos de la luz artificial: las gafas con filtro para la luz azul.

Estudios que refutan la utilidad de las gafas

Muchas personas aseguran que cumplen con su función y mitigan los efectos nocivos de las pantallas. Sin embargo, una revisión de la investigación sugiere que es probable que estas gafas con filtro de luz azul no hagan ninguna diferencia en cuando a la vista cansada, la salud de los ojos ni la calidad del sueño, al menos a corto plazo. De este modo, todavía no está claro si estas gafas protegen del daño en la retina, porque la investigación no lo evaluó, según los hallazgos, que se publicaron en la revista Cochrane Database of Systematic Reviews.

“Encontramos que quizá no haya ninguna ventaja al usar gafas con lentes que filtran la luz azul para reducir la fatiga visual asociada con el uso de las computadoras, en comparación con las lentes que no filtran la luz azul. Tampoco está claro todavía si estas lentes afectan la calidad de la visión o los resultados relacionados con el sueño, y no se puede sacar ninguna conclusión sobre ningún efecto potencial en la salud de la retina a más largo plazo”, señaló la autora sénior, Laura Downie, directora del Laboratorio Downie de la Universidad de Melbourne, en Victoria, Australia.

Los investigadores revisaron 17 ensayos aleatorios y controlados de seis países. El tamaño de los estudios variaba entre apenas cinco participantes y 156. La duración de los estudios variaba de un día a cinco semanas. “Las personas deben ser conscientes de estos hallazgos cuando decidan si comprar estas gafas”, añadió Downie en un comunicado de prensa de Cochrane.