Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: de un taller de chotis a grabados japoneses del 20 al 22 de marzo

Plaza Mayor de Madrid (Adobe Stock).

Madrid se prepara para recibir otro fin de semana en el que la cultura, el arte y la tradición se conjugan en una agenda repleta de planes gratuitos pensados para todos los públicos. Con la llegada de la primavera y el ambiente festivo que caracteriza a la capital, la ciudad invita a perderse por sus barrios más emblemáticos, pasear entre almendros en flor, descubrir exposiciones únicas o aprender a bailar el chotis antes de que empiecen las verbenas. Sin necesidad de gastar un euro, es posible disfrutar de experiencias auténticas que demuestran, una vez más, que Madrid siempre tiene algo especial que ofrecer.

Para quienes buscan ocio accesible y de calidad, este fin de semana la ciudad se transforma en un escaparate de propuestas variadas: desde mercadillos al aire libre hasta muestras internacionales de arte, pasando por talleres de tradición castiza o el espectáculo natural de la Quinta de los Molinos. Aquí te presentamos los mejores planes gratuitos en Madrid para estos días.

Clase gratuita de chotis en el Museo de Historia de Madrid

El Museo de Historia de Madrid (Calle de Fuencarral, 78) acoge el sábado 21 de marzo un taller abierto para aprender a bailar chotis, el baile más castizo de la ciudad. Organizada junto al colectivo La Tremolina, la clase invita a calentar motores de cara a las próximas verbenas madrileñas. Durante la sesión se explicarán los pasos básicos y se repasará el papel del chotis en la cultura popular, en un ambiente distendido y participativo. Una oportunidad ideal para disfrutar en familia o con amigos y sumergirse en las tradiciones más auténticas de la capital.

Mercado de Las Ranas

El Mercado de las Ranas

El Mercado de las Ranas regresa a la Calle Huertas el sábado 21 de marzo, llenando el Barrio de las Letras de vida, color y actividad comercial. Inspirado en mercados internacionales como Portobello Road o Camden Town, este evento reúne a más de 260 establecimientos que abren sus puertas de manera ininterrumpida, ofreciendo promociones, descuentos y menús especiales para todos los visitantes. Además de la oferta comercial y gastronómica, el mercado despliega una programación cultural y artística para todas las edades, con talleres, actuaciones y actividades al aire libre.

La cita se ha consolidado como un referente para quienes desean descubrir la cara más creativa y dinámica de Madrid, apoyando al comercio local y disfrutando del ambiente único de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad.

Un paseo entre almendros en flor en la Quinta de los Molinos

La Quinta de los Molinos (Calle Alcalá, 527) vuelve a ser escenario de uno de los espectáculos naturales más esperados del final del invierno en Madrid: la floración de los almendros. El blanco y el rosa tiñen los senderos de este parque, creando una experiencia sensorial única que se ha convertido en un pequeño ritual para los madrileños. Un paseo entre estos árboles en plena floración es la excusa perfecta para desconectar, hacer fotos y dar la bienvenida a la primavera en uno de los pulmones verdes de la ciudad.

“A la manera del Bosco”: exposición surrealista en la Fundación Juan March

La Fundación Juan March (Calle Castelló, 77) inaugura este fin de semana la exposición A la manera del Bosco, que parte de dos pinturas (El cielo y El infierno) realizadas por un seguidor del célebre artista flamenco. La muestra abre un diálogo entre el arte del Renacimiento y piezas contemporáneas de estética surrealista y fantástica, proponiendo un recorrido entre sátira, moral, visiones oníricas y tecnología actual. Una cita imprescindible para quienes buscan arte diferente y reflexivo, en pleno barrio de Salamanca y con entrada gratuita.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

Joyas del grabado japonés en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Hasta el 31 de mayo, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Calle Alcalá, 13) acoge una exposición gratuita dedicada a la edad de oro del grabado japonés. La muestra reúne más de 70 obras de la Colección Pasamar-Onila, con especial atención a los géneros bijin-ga (mujeres en escenas cotidianas) y shunga (erotismo). Es una oportunidad única para descubrir la elegancia, la técnica y la diversidad temática del ukiyo-e japonés, en uno de los espacios artísticos más prestigiosos de la ciudad.

AVE VRBI”: Roma y las aves de Daniel Esteban Fernández en el hotel Thompson Madrid

El lobby del hotel Thompson Madrid se convierte este mes en una ventana artística a Roma con la exposición “AVE VRBI”, una propuesta gratuita para sumergirse en la capital italiana a través de la mirada del artista Daniel Esteban Fernández. Del 5 al 30 de marzo, el público podrá visitar esta muestra de acceso libre que reúne doce piezas pictóricas, cada una asociada a un mes del año, un rincón icónico de Roma y una especie de ave, símbolo de tránsito y memoria.

El proyecto invita a un recorrido visual y sensorial por la ciudad eterna, donde las aves —exóticas o comunes— actúan como nexo entre el tiempo, el paisaje y la experiencia personal del autor. Daniel Esteban, formado en diseño gráfico y especializado en grabado calcográfico, despliega aquí una técnica contemporánea y experimental, con predominio del papel y el contraste entre texturas y colores. El resultado es una colección que huye de la postal idealizada para ofrecer una Roma viva y actual, donde la sensibilidad mediterránea se fusiona con la técnica y la creatividad.