Isabel Pantoja negocia comprar la parte de Cantora que pertenece a Kiko Rivera

Isabel Pantoja y Kiko Rivera (Montaje Infobae/Europa Press Reportajes)

Isabel Pantoja no atraviesa actualmente su mejor momento. Debido a su complicado estado de salud, ha tenido que cancelar sus conciertos previstos para los siguientes meses. En una publicación de Instagram hizo saber a sus seguidores que debía guardar reposo a causa de un estado de agotamiento mental y, días después, era noticia que la tonadillera se había ingresado de urgencia en el Hospital Reina Sofía de Córdoba por motivos que aún se desconocen.

Aunque su salud es preocupante, se encuentra recuperándose en la finca de Cantora, su vivienda habitual, con planes de negocio que implican a Kiko Rivera para aliviar sus problemas económicos, ahora aumentados por la cancelación de parte de fechas de su gira.

El pasado lunes se daba la exclusiva el programa Y ahora Sonsoles, de la mano de Paloma García-Pelayo: ‘’Tiene un plan económico que lleva un grupo inversor. Isabel propone a su hijo comprar el 47, 6% de Cantora. Le hace una oferta de 2 millones de euros’', contaba la periodista.

Cuando parecía que el DJ iba a tratar de estrechar la relación con su madre, días después del ingreso hospitalario de Isabel, publicaba en sus historias de Instagram un texto en el que dejaba entrever que ese acercamiento entre la viuda de Francisco Rivera y su primogénito no se iba a producir: ‘’Todo aquel que obra mal, al final le irá mal [...] tarde o temprano Dios se encargará de pasar factura’', decía dicha publicación.

Isabel Pantoja en Mérida STONE & MUSIC FESTIVAL (Europapress)

La condición bajo la oferta Isabel Pantoja

Según García-Pelayo, en la última tasación de Cantora se valoró la finca en 5 millones, por lo que la cantidad que ofrece la tonadillera por la parte proporcional de su hijo puede resultar un buen negocio. Sin embargo, la trianera ha impuesto una condición que puede hacer a Kiko retroceder en caso de que se anime a seguir con el plan propuesto: ‘’En esos 2 millones, habría una condición de que Kiko se hiciera parte de la deuda que arrastra’', contaba la periodista en el programa de Antena 3. La finca cuenta con una enorme deuda que Isabel, por el momento, no puede solventar.

No se conoce ninguna respuesta por parte del hijo del difunto torero, no obstante, por las palabras pronunciadas por García-Pelayo no se espera que el DJ entre en el negocio: ‘’Está muy alejado de la madre, no quiere saber nada de ella’'.

Kiko Rivera (Europapress TV)

Las deudas de la finca

Son varias las cargas que arrastra Cantora desde hace décadas. Tal y como se aclaraba en el programa de las tardes de Sonsoles Ónega: Tiene algunas muy pequeñitas de la época de Paquirri. Pero hay una muy importante, hipotecarias del 2002 que pidió Isabel Pantoja por 2.700.000 euros. Después hay cargas de Hacienda pública contra Isabel o, en este caso, Pantomar, que es una de sus sociedades’', explicaba Paloma.

A pesar de que el hijo de Paquirri es propietario de casi la mitad de la finca, sobre él no recae ninguna de estas deudas. Tan solo le corresponde la hipoteca de Cantora que la tiene a medias con Isabel y la cual asumió al querer hacerse responsable de ese porcentaje que ahora su madre desea recuperar.