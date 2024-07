Una joven cuenta cómo un hombre arrancó el móvil de las manos a una chica en el Metro de Barcelona: “Qué rabia e impotencia me da esto”

Paula Escario explicando el robo que ha presenciado en el metro de Barcelona (@pauuula.esc / TikTok)

Cuando pensamos en los robos que se producen en las grandes ciudades, suelen acudir a la imaginación algunos de los tipos de hurtos más frecuentes y arquetípicos. En este grupo entraría, por ejemplo, el quizá más habitual, que consiste en que el ladrón introduzca su mano en el bolso y extraiga la cartera o cualquier cosa de valor que encuentre, sin que la víctima se dé cuenta en ningún momento.

No obstante, en otro tipo de situaciones de este tipo, la persona robada sí que puede ser consciente al momento de que le han quitado o le están quitando algo, en muchas ocasiones sin poder hacer nada para impedirlo debido a una situación de superioridad del criminal -que, por ejemplo, puede llevar un arma-, o porque simplemente el delincuente ha echado a correr y se le ha perdido la pista.

Sea como sea, lo cierto es que los hurtos son hoy una realidad tan habitual, que se pueden producir bajo las circunstancias más inverosímiles y con el resultado más inesperado. Algo así se ha podido comprobar, por ejemplo, en un vídeo reciente de TikTok subida por una joven llamada Paula Escario.

“¿Qué vais a hacer?”

Esta chica, que se presenta a sí misma como “una española con nacionalidad francesa”, ha compartido con los usuarios de la red social una experiencia vivida en un lugar, precisamente, muy asociado a los robos: Barcelona. Así, a través de su canal @pauuula.esc, en el que acumula casi 11.000 seguidores, ha explicado lo que presenció cuando iba en el metro de la ciudad condal.

“Estoy temblando. Estoy flipando”, son sus primeras palabras en el vídeo mientras aparece, visiblemente nerviosa, en plena calle. Y es que Paula decidió grabar sus impresiones poco después de los acontecimientos de los que fue testigo, nada más y nada menos que a las ocho de la mañana: “Estaba en el metro y a una chica le han arrancado el móvil de las manos”.

Pero, al contrario de lo que cabría pensar, después de hacerlo, “el tío no se ha ido corriendo”, sigue la joven, sino que “se ha quedado delante de la puerta del metro, mirándonos fijamente diciendo como: ‘¿Qué vais a hacer?’. Paula fue de las primeras en reaccionar, y decidió “aguantar las puertas del metro” para que la chica a la que le acababan de robar y otro chico “fueran a por él”.

Se lo devuelve y se va como si nada hubiera ocurrido

A continuación, cuando ya lo habían alcanzado, el ladrón le devolvió el teléfono “sin forzar, sin nada, en plan adulto, en plan ‘toma’”, cuenta la tiktoker, para luego añadir que el ladrón se fue “tan tranquilamente, como si nada hubiese pasado”. Por otro lado, Paula también señala el hecho de que nadie le dijera nada al respecto, “que también me vas a decir ‘Paula qué quieres hacerle’, pero es en plan, ¿Así de fácil?”.

Al final del vídeo, la joven concluye confesando que ella creía “que eso de arrancar el móvil ya había pasado de moda, ya no se hacía, ahora solo se hurgaba en el bolso y ya está, pero no, lo siguen haciendo”. Una lección que, como bien escribe en el título del vídeo, no ha hecho sino generarle “rabia e impotencia”.