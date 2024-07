Un ladrón roba en casa de un boxeador durante el España-Alemania y recibe una paliza: “Lo mato”

Imágenes de la brutal agresión a un ladrón en Llíria, Valencia (X).

En el ámbito de los robos dentro de casas en el mundo del deporte, es muy habitual encontrarse con noticias de futbolistas cuyas viviendas han sido asaltadas. A veces, incluso, con ellos dentro, aunque lo más habitual es que estos robos se produzcan cuando los deportistas se encuentran fuera por sus compromisos profesionales.

No obstante, los aficionados al deporte también pueden correr la misma suerte. Ahora, por ejemplo, con la Eurocopa, son muchos quienes prefieren ir a un bar o a otro lugar más concurrido a ver los partidos, en vez de quedarse en sus casas.

Esto último parece que fue lo que ocurrió durante el pasado viernes en Llíria (Valencia), cuando tres ladrones entraron en una casa cuyo dueño se encontraba viendo el España-Alemania. No obstante, los criminales cometieron dos errores: fueron vistos entrando en la vivienda y no contemplaron la posibilidad de que uno de los dueños de la misma fuera mucho más peligroso de lo que puede serlo una persona normal.

Estaba robando la casa de un boxeador

De este modo, los asaltantes fueron sorprendidos in fraganti por el propietario de la casa, un exboxeador, y dos hombres que iban con él. Juntos, lograron acorralar a uno de los dos ladrones y atarlo con una cuerda. Entonces, comenzaron a propinarle una paliza, que quedó grabada por los vecinos que salieron a ver qué ocurría al escuchar los gritos, donde incluso se escucharon comentarios como “lo mato” y otras amenazas. Fueron estos testigos quienes, de hecho, alertaron a Emergencias para que acudiera la policía.

Los vídeos que se grabaron y que se han publicado en redes sociales son brutales, y han originado el debate sobre si la respuesta de los agresores es desmedida con el ladrón que consiguen capturar. “Es asqueroso atar a una persona y darle una paliza entre tres”, comentan desde un lado, mientras desde el otro responden que “hasta que roce la muerte hay que darle para que aprenda”.

Para cuando llegó la Guardia Civil, el propietario y quienes iban con él ya no se encontraban en el lugar de los hechos, así que solo encontraron a la víctima sin ropa y con la cara completamente ensangrentada, la cual requirió atención médica urgente.

Un caso extraño

Gracias a las imágenes y al testimonio de algunos testigos, los agentes localizaron rápidamente a los agresores, que eran también vecinos de casas cercanas -uno de ellos, como el dueño, exboxeador- y que aseguraron que el agredido era uno de los tres ladrones que había entrado en su domicilio. También alegaron que ataron al asaltante para asegurarse de que este no huyera hasta que llegase la policía.

No obstante, algunos aspectos no han terminado de cuadrar con la versión ofrecida y han procurado que la Guardia Civil esté investigando si ha existido otro móvil para la paliza. En primer lugar, los únicos que marcaron el 112 fueron los vecinos que grabaron los vídeos, y ninguna de las dos partes ha denunciado los hechos. La víctima, que fue transportada en una ambulancia al Hospital de Llíria, no ha querido iniciar acciones legales por miedo a represalias.