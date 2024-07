Guía práctica para el Mad Cool 2024: cómo llegar al recinto y horarios de los conciertos

Ambiente de público durante la segunda jornada del festival Mad Cool 2023 que se celebra en Madrid. EFE/Kiko Huesca

En cuestión de 48 horas, Dua Lipa dará comienzo a una nueva edición del Mad Cool con la interpretación de uno de sus hits de su nuevo álbum: Training Season. La cantante británica viene de ser cabeza de cartel en Glastonbury, por lo que su concierto en la capital es uno de los más anticipados de la séptima edición del festival madrileño. La organización está atando los últimos cabos de la que será su segunda edición en en Villaverde Alto (en el espacio conocido como Iberdrola Music) tras la mudanza de Valdebebas.

Este año, el festival ha añadido una jornada más a su programación musical, extendiéndose desde el miércoles 10 hasta el sábado 13 de julio. Avril Lavigne, Sum 41, Pearl Jam, Bring Me The Horizon, The Killers, Rels B, Tom Odell, James Arthur, Jessie Ware, Keane, Black Pumas, Maneskin o Alvvays son algunos de los grupos y artistas que acompañan a la británica en esta edición que comienza en dos días.

Tras los problemas registrados en 2023, la primera vez que se celebraba en el espacio situado en el polígono Marconi, el festival ha buscado solventar las problemáticas que generaron varias quejas entre los asistentes. La primera de ellas ha sido habilitar un mayor espacio para los baños y las fuentes de agua, un núcleo problemático en la edición del año pasado. La organización ha situado más puntos para evitar las aglomeraciones que se produjeron en 2023.

Además, Mad Cool ha anunciado que el Metro de Madrid y el Cercanías abrirán hasta las 04:00 horas de la mañana para mejorar el flujo a la salida del recinto. También ha habilitado un servicio gratuito de lanzaderas que ayudarán a evitar el colapso a la salida y que efectuarán parada en Atocha y Legazpi. Otro de los cambios implementados en 2024 ha sido una menor venta de entradas para reducir los problemas de movilidad de la pasada edición: de 70.000 a 58.000 durante los cuatro días.

De cara al miércoles, Infobae España ha recopilado toda la información pertinente para que los asistentes al Mad Cool no se pierdan ningún detalle importante sobre el festival: del horario de los conciertos, pasando por las mejores rutas para ir y volver del recinto.

Horarios del Mad Cool 2024

El plato fuerte de la jornada del miércoles es, sin duda, Dua Lipa. La cantante británica, que ya actuó en el Mad Cool 2018 cuando sólo tenía un álbum con su firma, Dua Lipa, regresa con la categoría de estrella global para presentar su Radical Optimism, el último disco que lanzó al mercado en mayo y con el que promete activar a un público con sed de melomanía pop (21:30 horas en el escenario Mad Cool). El jueves, Pearl Jam (22:40 horas en el escenario Mad Cool) es el gran aliciente de la jornada junto a Keane (21:10 horas en el escenario Region of Madrid), dos conciertos que mantendrán a los asistentes entre los dos escenarios contiguos del recinto.

El viernes, Sum 41 (23:00 horas en el escenario Region of Madrid) y Maneskin (00:35 en el escenario Mad Cool) se disputarán la jornada, mientras que el sábado habrá un cierre de oro con Tyla (18:00 horas en el escenario Mad Cool), autora de Water, una de las canciones más virales de este 2024, Avril Lavigne (20:15 horas en el escenario Mad Cool), Bring Me The Horizon (21:15 horas en el escenario Region of Madrid) y The Killers (23:00 horas en el escenario Mad Cool).

¿Cómo llegar al Mad Cool?

La organización del festival ha diseñado un nuevo plan de movilidad para evitar que se repitan los problemas de la edición pasada, bañada en un caos repleto de largas colas para poder subirse a un taxi. Este año, como ya hemos mencionado en los párrafos iniciales, el Mad Cool ha ampliado los horarios de línea 3 del Metro de Madrid y también tendrá un servicio de buses lanzadera para el retorno (con paradas en Atocha y Legazpi). A continuación, todas las opciones disponibles para ir y volver del recinto.

Metro Para ir al festival: Línea 3 del Metro de Madrid ( parada Villaverde Alto ). Para volver del festival: Línea 3 del Metro de Madrid (con la ruta Villaverde Alto - Sol, con paradas en Legazpi, Embajadores y Sol ). Acceso por la calle Valle de Tobalina. El Mad Cool ha ampliado el horario hasta las 02:00 en la madrugada del jueves y hasta las 04:00 para las tres jornadas restantes .

Autobús Las líneas que paran cerca del recinto son: Línea 22: Legazpi – Villaverde Alto (5:30 h – 23:45 h), Línea 79: Legazpi – Villaverde Alto (6:00 h – 23:30 h), Línea T41: Villaverde Alto – Polígono Industrial La Resina (6:30h – 21:00h) y Línea N14: Cibeles – Villaverde Alto (23:40 h – 05:50 h).

Lanzaderas gratuitas Habrá un servicio de lanzaderas gratuitas para volver del festival con los siguientes horarios: miércoles 10 de julio desde las 00:00 hasta la 01:30 horas , el resto de los días desde la 01:00 hasta las 03:30 horas. Los buses, que partirán desde la Calle Gran Vía de Villaverde, harán parada en Legazpi y Atocha . Para facilitar la llegada de los asistentes entre Getafe y el recinto Iberdrola Music , Mad Cool también ha habilitado lanzaderas desde las 18:00 hasta las 22:00 horas para el miércoles y jueves, y de las 18:00 hasta las 21:00 horas para las jornadas de viernes y sábado.

Cercanías Las líneas que llegan al festival son las siguientes: Línea C3 (parada en San Cristóbal Industrial), Línea C4 (parada en Villaverde Alto) y Línea C5 (parada en Villaverde Alto). Para el retorno tras la jornada melómana , Mad Cool ha habilitado un horario ampliado para la Línea C5 , que irá de Villaverde Alto hasta Atocha (sin paradas intermedias). Este servicio será gratuito y funcionará hasta las 02:00 horas de la madrugada del jueves y hasta las 04:00 horas el viernes, sábado y domingo.

Taxi y VTC Para el que prefiera contar con los servicios del taxi, Mad Cool ha habilitado un punto específico para el flujo de estos vehículos en la calle San Eustaquio (esquina con calle Resina). En el caso de haber pedido un viaje en una aplicación de VTC, la parada estará habilitada en la calle Valle de Tobalina (esquina con Calle Ezequiel).



Mapa del Mad Cool 2024

A la playa no se va sin crema, toalla y sombrilla, y al Mad Cool no se va sin su mapa. Baños, food trucks, barras para adquirir bebida, espacios de asistencia y escenarios. Toda la información necesaria para ubicarte (y no perderte ningún concierto) la tendrás con una imagen que, en este caso, vale más que la capacidad de memorización de sus asistentes.

Mapa del recinto del festival Mad Cool 2024