Orgullo 2024: cinco tramas de ‘First Dates’ que han dado visibilidad al colectivo

Carlos Sobera celebra siete años al frente de 'First Dates'. (MEDIASET)

El programa de citas más famoso de nuestra televisión, First Dates, llegó a España en abril de 2016, de la mano de Cuatro. Presentado por Carlos Sobera, el formato adapta el concepto original británico del mismo nombre, donde solteros de todas las edades y orientaciones sexuales tienen la oportunidad de conocerse durante una cena en un restaurante especialmente diseñado para el programa.

Cada episodio sigue varias citas a ciegas en las que los participantes hablan de sus vidas, intereses y aspiraciones, mientras el espectador presencia sus primeros encuentros y momentos incómodos. Sin embargo, cobra una verdadera importancia ya que ha permitido a toda clase de personas poder abrirse al amor sin ser juzgados por su condición o sexualidad, y gracias a ello, se ha ganado el cariño de un público que disfruta de risas y lágrimas con las conexiones de sus comensales. Hoy, 28 de junio de 2024, Día Internacional del Orgullo, recordamos los cinco momentos más bonitos protagonizados por personas del colectivo:

Eddie y Adrián

Eddie entró al restaurante de First Dates al ritmo de Marinero de luces de Isabel Pantoja, mencionando en su presentación que se sentía muy representado con esa canción. En la charla inicial con Carlos Sobera, confesó que hasta hace dos años su sueño era ser sacerdote, pero fue expulsado por su condición sexual, recordando: “Me resentí mucho con la Iglesia, pero luego entendí que Dios no es así”. A sus 22 años, Eddie buscaba alguien con quien compartir viajes, historia y teatro, pero quedó claro desde la primera impresión que Adrián, su cita, no le interesaba.

Decidieron seguir adelante con la cena, donde Eddie introdujo el tema de la religión, sorprendiendo a Adrián, quien opinó que la “religión no está mucho de nuestra parte por nuestra condición sexual”. Eddie también compartió su interés por el arte y la filosofía, temas que no interesaban a Adrián, quien fue catalogado de “inculto” por Eddie. Adrián, por su parte, consideró a Eddie un “friki y personaje”. Al final, ambos acordaron que no hubo buena conexión, con Eddie concluyendo: “Ni siquiera me veo teniendo una segunda cita ni como amistad”.

Eddie y Adán en 'First Dates' (MEDIASET)

Mohammed y Julián

Mohammed sorprendió a Carlos Sobera en First Dates al entrar con un vestido rojo, sandalias de tacón y chaqueta a juego. Explicó que le gusta vestirse de mujer porque “se siente más chica que chico” y aspira a ser modelo internacional como Naomi Campbell. En la conversación inicial, reveló que llevaba siete años en España pero originariamente es de Guinea Conakry, donde “ser gay es algo horrible”. Además, agradeció a su padre la ayuda para salir de su país y empezar una nueva vida.

Su cita fue Julián, un joven de 19 años de Granada, apasionado por la moda y el maquillaje. En la mesa, Mohammed compartió cómo llegó a España a los 14 años: “Imagínate en medio del mar, flotando en una patera con cincuenta y tantas personas más”, conmocionando a Julián, quien respondió: “Debes haber pasado mucho menos”. Tras esto, el restaurante se convirtió en una pista de baile para Mohammed, demostrando así su talento. En la decisión final, Julián expresó interés en una segunda cita, pero Mohammed, no sintiéndose atraído físicamente, sugirió que podrían ser amigos.

Mohammed en 'First Dates' (MEDIASET)

Manuel y Jorge

Manuel, gitano, de derechas y “maricón”, vive en Benidorm pero es originario de Andújar, Jaén. En First Dates, confesó que “es horrible ser gay entre gitanos” y recordó que su padre lo echó de casa a los 18 años al salir del armario. Aunque es muy apasionado en el amor, lleva dos años sin encontrar a alguien que lo deje “100% satisfecho en una relación sexual”. Jorge, su cita, era un enfermero de Ibiza, originario de Almería, que se confesó un tipo “disfrutón con ganas de experimentar cosas nuevas”. Manuel quedó impresionado al saber que Jorge trabajaba en Ibiza, generando una conexión inicial y esperando que “Cupido haya acertado”.

Los solteros sintieron una atracción especial al verse, iniciando un coqueteo inmediato. Hablaron de sus gustos y profesiones, conociéndose más mientras la tensión aumentaba. Manuel comentó su historia, revelando que no ha tenido suerte en el amor y recordando dolorosas experiencias pasadas. Jorge, por otro lado, se sintió atraído por la etnia de Manuel y sorprendido por sus inclinaciones políticas, confesando su interés por Abascal.

La cena se convirtió en un intenso juego de seducción, culminando en un beso en el reservado y expresiones de deseo mutuo: “no puedo mirarte a los ojos, tienes una mirada muy penetrante, como todo lo tengas así…”. Al final, ambos estaban decididos a continuar conociéndose, terminando la cita con más besos y la esperanza de seguir explorando su conexión: “vamos a seguir penetrándonos”.

Manuel y Jorge durante su cita en 'First Dates' (MEDIASET)

Luz y Evelyn

Luz no podía creer que estuviera viviendo “un sueño hecho realidad” en un programa de televisión teniendo una cita con una mujer trans que, como ella, fue crossdresser y la entendía perfectamente. Compartido en First Dates que siempre ha vivido presionada por las opiniones de los demás, pero sentía que era su momento de dejar atrás las dificultades: “ya está bien de piedras, quiero un poquito de césped para caminar”. Se definió como crossdresser, un hombre heterosexual que disfruta vestirse de mujer, aunque todavía muy pocas personas conocían esta faceta de su vida. Ha tenido parejas que han aceptado su dualidad, pero también alguna que no.

Evelyn, su cita, se presentó como una mujer trans orgullosa, relatando su transición tras quedar viuda y su decisión de ser auténtica consigo misma. Durante la cena, Evelyn contó cómo su esposa apoyaba su identidad: “me pedía que fuera yo misma”, y cómo tomó la decisión de cambiar su cuerpo tras la muerte de su esposa y la graduación de su hija. A diferencia de Luz, quien no puede expresarse completamente en su entorno laboral, Evelyn trabaja de electricista en una empresa donde se siente respetada y feliz. Ambas se mostraron emocionadas y agradecidas por la conexión que sintieron, expresando el deseo de tener una segunda cita: “me pareces interesantísima, valiente y claro que tendremos una segunda cita”.

Luz y Evelyn en 'First Dates' (MEDIASET)

Paqui y Raquel

Paqui, después de una vida llena de impedimentos, visitó First Dates el 16 de abril para abrirse a la posibilidad de encontrar el amor. Explicó a Carlos Sobera que durante su juventud, comenzó a experimentar con su sexualidad y en la mili sintió atracción por primera vez de un chico afeminado. Sin embargo, acabó casándose y teniendo un hijo, encontrándose “casi obligada por la sociedad”, y revela que nunca llegó a sentirse cómoda realmente con las mujeres. La verdadera transformación en su vida llegó tras su divorcio y mudanza a Porto Cristo, Mallorca. Ahí comprendió que era mujer y que le gustaban las mujeres. Paqui llevaba dos años en hormonación y esperaba poder completar su transición quirúrgica, confesando que antes no fue valiente y tomó decisiones que la llevaron a incluso a querer perder la vida.

La cita de Paqui fue con Raquel, una empresaria peluquera bisexual de Leganés, quien bromeó sobre su orientación diciendo: “Es como si hiciera tenis, tengo posibilidades por todos los sitios”. Ambas conectaron rápidamente, con Raquel halagando a Paqui, especialmente por su cabello azul. Paqui relató su tentativa de suicidio debido a la desesperación y la soledad, pero logró reconducir su vida y retomar la relación con su hijo. Raquel, impresionada por la historia de superación de Paqui, le animó a seguir adelante: “Tienes que llegar a tu objetivo, aunque sea tarde”. La noche terminó con juegos, besos y baile, y ambas decidieron tener una segunda cita.

Paqui y Raquel en 'First Dates' (MEDIASET)