‘First Dates’ se mudará a un hotel este verano y ya busca participantes para su nuevo ‘spin-off’

First Dates volverá a salir de su famoso restaurante este verano. Mediaset España ha anunciado este viernes 19 de abril la que será la segunda adaptación del formato en España. Tras la emisión de First Dates: Crucero, la versión del dating show que tuvo lugar a bordo de un lujoso barco, ahora el formato se trasladará a un romántico hotel de la costa mediterránea con un nuevo spin-off: First Dates Hotel.

En este especial del programa producido por Warner Bros, los espectadores podrán ser testigos del nacimiento y desarrollo de muchas historias de amor desde los primeros pasos de la relación, colándose en los momentos más íntimos de los participantes, desde los nervios iniciales mientras preparan la cita, las expectativas ante el primer encuentro o lo que ocurre después, tal y como ha desvelado la cadena.

Si las parejas hacen ‘match’ en la primera cita, podrán seguir conociéndose en el hotel, compartiendo una romántica noche en una de sus habitaciones y disfrutando juntos de instalaciones como el spa, el gimnasio, la zona de cóctel o el chill out, espacios que sin duda les ayudarán a conocerse mejor.

Laura Boada, Matías Roure, Carlos Sobera y las gemelas Cristina y Marisa Zapata en el plató de 'First Dates'. (MEDIASET)

Además, los protagonistas de First Dates Hotel compartirán citas especiales como una velada con música bajo las estrellas, excursiones a la playa y otras variadas actividades que invitarán al descanso y hasta despertarán la pasión.

Esta versión de First Dates ya ha sido emitida con éxito en Reino Unido, Italia, Países Bajos y Alemania. Ahora, llegará a España en la parrilla estival de Cuatro y ya busca participantes. Aquellas personas interesadas en encontrar el amor en este dating televisivo pueden inscribirse en el casting a través del formulario disponible en la web de Cuatro o a través de un mensaje de WhatsApp al número 626168943.

Excelentes datos

Con First Dates Hotel, Mediaset España mantiene su apuesta por esta exitosa marca que diariamente cosecha excelentes datos en el access. Y es que el programa de citas es el contenido más visto de Cuatro, con cifras que superan la media de la cadena, por lo que no es de extrañar la confianza de la compañía en el formato para la temporada estival.

El pasado lunes 15 de abril, First Dates celebraba su octavo aniversario con un especial que fue visto por una media de 1.270.000 espectadores y un 9,6% de cuota, un registro que estuvo 4,5 puntos por encima de la media de la cadena de Mediaset en ese día.