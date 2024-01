Amaia Montero reaparece en redes sociales con un guiño a una de las canciones más populares de La Oreja de Van Gogh

La cantante Amaia Montero en 'La Noche De Cadena 100' (Getty Images).

Amaia Montero ha reaparecido en redes sociales y ha sido, nada más y nada menos, para rememorar una de las canciones más populares de La Oreja de Van Gogh, banda de la que fue la voz principal. No están siendo años favorables para la intérprete, que ha tenido diversos problemas de salud que la han alejado del foco público. Sin embargo, Montero ha decidido que 20 de enero era una canción lo suficientemente importante como para recordarla como merece.

En el momento que vi tu mirada / Buscando mi cara / La madrugada del veinte de enero / Saliendo del tren / Me pregunté: ¿qué sería sin ti el resto de mi vida? /Y desde entonces te quiero / Te adoro y te vuelvo a querer. El estribillo que marcó a varias generaciones y que, cada 20 enero, se recupera en redes sociales como adorable meme.

La cantante de La Oreja de Van Gogh no ha querido ser menos y ha compartido una publicación en redes sociales en la que ha recordado el éxito de su banda. “Quedan horas...”, escribía junto al icono de un tambor. Y es que, 20 de enero no sólo es uno de los temas más queridos y recordados de la banda vasca, también es un guiño a la ciudad que les vio crecer y convertirse en una de las bandas más notorias del panorama pop nacional.

20 de enero es un guiño a la Tamborrada que tiene lugar en San Sebastián en la fecha que da nombre a la icónica canción de la banda. El 20 de enero se celebra el día del Patrón de la ciudad en la que se originó el grupo, una festividad en la que se producen los conocidos desfiles de tambores y replicantes que hacen retumbar la ciudad durante 24 horas. Precisamente, en 2023 se cumplieron veinte años del lanzamiento de la canción.

Su esperanzador mensaje

Pese a que parece que siempre ha rozado la cima con las yemas de los dedos, rodeada de grandes éxitos y siendo una de las artistas más aclamadas a nivel internacional, las cosas no siempre han ido bien para Amaia Montero en el plano personal. La cantante está intentando superar un duro episodio de salud que hizo saltar todas las alarmas en 2022.

Desde que empezó su carrera profesional como cantante en 1996, Montero ha ido aunando éxito tras éxito. A lo largo de su trayectoria, ha sido galardonada con más de 50 discos de platinos y varios premios como Grammy Latino, MTV Europe Music Awards, Premio Lo Nuestro o las Antorchas de Plata y Oro.

El pasado mes de octubre, la intérprete de 47 años volvió a la escena pública con una sonrisa radiante y un esperanzador mensaje, unas palabras con las que la donostiarra podría haber puesto fin al bache que había terminado por marcar su rutina. “Porque estoy tan solo a un paso de ganarme la alegría…”, escribió junto a una instantánea. Unas palabras que dejan entrever que se ha recuperado del golpe inicial. La preocupación en torno a la cantante comenzó a finales del 2022, cuando compartió una fotografía con una preocupante apariencia.

La publicación de Amaia Montero que hizo saltar todas las alarmas (Foto: Instagram/@amaiamonterooficial)

En la instantánea, la vocalista se mostraba visiblemente irreconocible y desmejorada. Por si fuera poco, acompañó la publicación con un mensaje que hizo saltar todas las alarmas “Si la esperanza es lo último que se muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió. Poco después, la cantante estuvo ingresada en un centro psiquiátrico para tratar sus problemas de salud mental derivados del estrés y la ansiedad.

Según explicó su entorno cercano, la intérprete de Quiero ser ha sufrido varios altibajos emocionales desde la muerte de su padre, fallecido en 2009. Es un duelo del que Amaia Montero aún no ha conseguido reponerse y que aún tiene muy presente.