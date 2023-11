Bruselas pide información a Sánchez sobre la futura ley de amnistía

El comisario comunitario de Justicia, Didier Reynders. (EUROPA PRESS)

En Bruselas preocupa la futura ley de amnistía que negocian PSOE y Junts y sobre la que, por el momento, se desconocen los términos. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha enviado este miércoles una carta al ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y la responsable de Justicia, Pilar Llop, para pedirles información detallada sobre esta supuesta ley, una de las exigencias del partido de Carles Puigdemont para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez.

”Le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista”, ha escrito Reynders. No obstante, el inicio de esta misiva se centra en la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva ya más de cinco años en funciones —caducó en 2018— por la falta de acuerdos entre PSOE y PP. “No ha habido progreso en su renovación, a pesar de la urgencia”, insiste el comisario europeo. “No se han dado pasos para adaptar el procedimiento de elección de los jueces teniendo en cuenta los estándares europeos”, ha continuado Reynders.

“La Comisión mantiene su compromiso de supervisar y respetar los valores fundamentales de la UE en todos los estados miembros y continuará trabajando con las autoridades españolas para asegurar el respeto al estado de derecho”, ha zanjado Reynders.

Carta de Bruselas al Gobierno de Pedro Sánchez para pedir información sobre la futura ley de amnistía.

La carta de Sánchez a la militancia socialista

El ambiente está caldeado por una ley que todavía no existe pero que ya está a punto de salir del horno, según el optimismo de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones ha querido mandar una carta a la militancia socialista para mostrar su apoyo ante los episodios de “intolerable acoso y violencia que los ultras están perpetrando contra las Casas del Pueblo del PSOE en toda España”, especialmente en Ferraz. Unos hechos “inaceptables”, provocados por la “frustración de una ultraderecha que convoca y una derecha que mira para otro lado, cuando no justifica”.

El pasado 23 de julio, los españoles dijeron NO a un gobierno de PP y VOX; y dijeron SÍ a cuatro años más de progreso y convivencia. Ese fue el mandato de las urnas. Un mandato cuestionado por quienes se niegan a aceptar los resultados electorales cuando no son de su agrado”, sostiene en un texto en el que pretende trasladar un mensaje de “solidaridad y cariño” hacia todos los militantes del PSOE.

También, Sánchez agradece a las bases socialistas su apoyo el pasado 23 de julio porque han sido “fundamentales para frenar la ola reaccionaria en España”, cuyos resultados impidieron una mayoría de PP y Vox, y Sánchez vio ampliado el respaldo al obtener casi un millón de votos más. Este resultado “trascendió fronteras y llenó de esperanza a las fuerzas progresistas de Europa y del mundo entero”, añade el líder del PSOE en referencia al fuerte descenso que sufrió Vox, bajando de 52 diputados a 33.

El presidente del Gobierno se ha pasado este miércoles por la sede del PSOE, en la calle Ferraz, para dar apoyo a sus trabajadores tras los disturbios.

“Hechos como los que estamos viviendo nos reafirman, con más fuerza si cabe, en la necesidad de sacar adelante un gobierno de coalición progresista. Un gobierno que siga actuando desde la razón y la defensa de los principios de convivencia, libertad y democracia que reclama y comparte la inmensa mayoría de la sociedad española”, explica a la espera de concretar el acuerdo con Junts en torno a la ley de amnistía.