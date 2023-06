Alonso, sobre el GP de Canadá: “Nos hemos pegado un tiro en el pie, es algo vergonzoso”

Fernando Alonso durante la segunda sesión de entrenamientos libres (REUTERS).

Los primeros entrenamientos libres del GP Canadá no duraron más de tres minutos. Ese fue el tiempo transcurrido desde el incio de la primera tanda y el accidente de Gasly que provocó una bandera roja. Los pilotos se metieron en boxes y nunca más volvieron a salir. El motivo no fue el incidente del piloto de Alpine, sino un problema de sincronización con las cámaras de seguimiento. Dirección de carrera se quedó a ciegas y, al no poder garantizar la seguridad de los pilotos, decidió suspender la sesión para no poner en riesgo su integridad.

A pesar de los esfuerzos en la reparación por parte de la organización, el problema no se pudo resolver a tiempo. Debido a la suspensión, la FIA optó por ampliar 30 minutos la segunda sesión de entrenamientos libres. En lugar de los 60 tradicionales, se pasó a un total de 90. La ampliación de la duración también provocó que la segunda tanda se iniciera media hora antes de lo previsto. La anulación cayó como un jarro de agua fría en las escuderías que más mejoras traían, especialmente en Aston Martin cuyo paquete de evoluciones llevado a Montreal es el más grande de la temporada.

Las nuevas mejoras, sin examinar en su totalidad

Alonso contó un stint menos para probar los nuevos pontones, suelo y tapa motor. “Ha sido un día regular y lo sigue siendo porque está lloviendo y seguimos realizando entrevistas”, decía Alonso mostrando su descontento. Enfado que ni si quiera la extensión de los segundos libres pudo calmar. “Este tipo de cosas son un poco vergonzosas. De vez en cuando nos metemos un tiro en el pie como deporte. No tuvimos tiempo suficiente para probar las mejores porque las cámaras del circuito impidieron que lo hiciésemos. Con tanto tiempo en este deporte, no teníamos un plan B. Lo siento principalmente por los aficionados. Vinieron muy pronto al circuito y no fuimos capaces de darles unos entrenamientos”, lamentó.

Las cámaras de seguimiento que utilizan los comisarios tenían un retardo casi medio minuto. En pantalla veían el monoplaza de Gasly dentro del pit lane cuando en realidad se encontraba parado en medio de la pista. Ese retardo impedía que desde dirección de carrera se pudieran tomar decisiones en tiempo real y la seguridad de los pilotos no estuviera garantizada.

Mercedes reta a Red bull y Alonso se acerca

Una vez arreglados los problemas visuales, los segundos entrenamientos libres se llevaron a cabo con normalidad, aunque la clasificación mostrase lo contrario. Red Bull y, especialmente Max Verstappen, se humanizaron por primera vez en lo que va de temporada. El neerlandés fue superado por los dos Ferrari, Alonso y Hamilton y Russell. Ambos Mercedes coparon la primeras posiciones y dieron continuidad a las buenas sensaciones conseguidas en el GP de España.

Fernando Alonso fue de menos a más. Más centrado en encontrar la conexión con el monoplaza, nuevo en gran parte, que marcar los mejores registros, el asturiano comenzó marcando tiempos de mitad de parrilla hasta que finalmente logró conectar. Finalizó cuarto, a poco más de tres décimas de Lewis Hamilton. Aún resta otra sesión de entrenamientos dodne el español deberá asentar sus sensaciones con el AMR 23 antes de que se dispute la clasificación, el primero de los dos exámenes del fin de semana.

