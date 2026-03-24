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Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en Tokio: vacaciones familiares, romance en ascenso y una parada clave antes del GP de Japón

Los famosos fueron reconocidos por fans mientras caminaban en la capital japonesa

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Transeúntes reconocieron a la pareja de celebridades en las calles de Tokio (Créditos: redes sociales)

Kim Kardashian (45) y Lewis Hamilton (41) disfrutan de una escapada en Tokio. Desde el pasado fin de semana, fans en la ciudad japonesa captaron imágenes del piloto y la empresaria, que viajó a Japón acompañada de tres de sus hijos en lo que distintas fuentes describen como “vacaciones familiares”.

Rodeados de seguridad, la estrella de reality y Hamilton saludaron a los transeúntes que los reconocieron mientras caminaban por la ciudad en los días previos al Gran Premio de Japón. The Sun afirma que Kardashian tomaba del brazo a su pareja durante el paseo, una muestra pública de afecto que no dejó dudas sobre la naturaleza de su relación.

Asimismo, un allegado confirmó a Us Weekly que Saint, Chicago y Psalm también estuvieron presentes en el viaje. En redes sociales, incluso circula una imagen en la que se ve al piloto británico en una tienda junto a Saint West, una escena que refuerza su integración en la dinámica familiar.

Una imagen en redes sociales
Una imagen en redes sociales muestra al piloto británico compartiendo un momento con Saint West en una tienda de Tokio. (Créditos: x)

En ese sentido, otra fuente explicó a PEOPLE que Hamilton ha encajado con naturalidad en el entorno de Kardashian. “Es simplemente un chico tranquilo con gran energía. A su familia le gusta y Kim está muy interesada en él”, citó el medio. “Es más que una conexión casual. Se necesita mucho para captar el interés de Kim y definitivamente él lo ha logrado”.

Otra declaración refuerza la estabilidad emocional entre ambos: Hamilton hace que Kardashian “se sienta segura, y ella realmente disfruta pasar tiempo con él”, mientras que la empresaria “está tomando las cosas momento a momento y viendo hacia dónde va”.

Por su parte, Us Weekly también recoge percepciones similares desde el entorno del piloto. “Lewis está completamente enamorado y quienes lo rodean creen que finalmente ha encontrado a su pareja ideal”, indicó un insider.

La empresaria viajó a Japón
La empresaria viajó a Japón acompañada de tres de sus hijos, en lo que fuentes describen como unas “vacaciones familiares”.(Composición/REUTERS/x)

Aunque su relación se ha hecho pública recientemente, Kardashian y Hamilton se conocen desde hace años. Ambos fueron amigos durante mucho tiempo antes de que su vínculo se transformara en algo romántico a inicios de 2026.

Desde entonces, las señales públicas de su cercanía han aumentado. La pareja fue vista junta en el Super Bowl en febrero, donde compartieron un palco privado, y posteriormente protagonizaron encuentros en distintos puntos del mundo. PEOPLE enumera un viaje a París descrito como “un encuentro romántico”, así como una escapada a Arizona, donde fueron fotografiados paseando al atardecer.

Hace poco, el piloto de Ferrari también reaccionó entusiasmado en una publicación de Kim Kardashian tras la fiesta de los Oscar: le dejó un emoji de ojos de corazón.

Según reportes, Kardashian y Hamilton
Según reportes, Kardashian y Hamilton no ocultaron su complicidad en público (X: @LH44Fanpage8)

Según Us Weekly, la relación se mantiene pese a las exigencias profesionales de ambos: “Están muy comprometidos a hacer que funcione sin importar la distancia o lo ocupados que estén”, señala una fuente. Según sus allegados, suelen mantenerse en contacto frecuente mediante videollamadas.

La presencia de Hamilton en Tokio no es casual. El piloto se prepara para disputar el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, una de las citas clave del calendario de Fórmula 1. Las carreras se celebrarán del 27 al 29 de marzo.

El inicio de la temporada 2026 ha sido positivo para Hamilton, quien compite con Ferrari. Tras quedar cuarto en Australia, logró subir al podio con un tercer lugar en China, marcando un contraste con su desempeño del año anterior.

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