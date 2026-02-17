Entretenimiento

James Van Der Beek enfrentó problemas fiscales antes de su muerte

El actor y su esposa enfrentaron una deuda fiscal de más de 269 mil dólares

James Van Der Beek pasó
James Van Der Beek pasó por problemas fiscales años antes de su muerte. (REUTERS/Eric Henderson)

James Van Der Beek, conocido por su papel en la serie Dawson’s Creek, enfrentó años atrás una deuda fiscal significativa, según informó TMZ.

Junto a su esposa, Kimberly Van Der Beek, el actor fue afectado por un gravamen impuesto en noviembre de 2021 por impuestos no pagados correspondientes a los años 2018 y 2019.

De acuerdo con los registros, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) determinó que la pareja debía 95,438.31 dólares por el año fiscal 2017 y 173,890.31 dólares en 2019, sumando un total de 269,328.62 dólares.

Posteriormente, James y Kimberly realizaron el pago de la deuda y el gravamen fue levantado en abril de 2022.

James Van Der Beek pagó
James Van Der Beek pagó casi 270 mil dóalres de impuestos. (AP)

En 2024, James Van Der Beek reveló que le habían diagnosticado cáncer colorrectal en etapa 3. Durante ese año, comentó que mantenía una actitud positiva mientras enfrentaba el tratamiento.

En las semanas previas a su fallecimiento, la familia adquirió una propiedad en Texas por 4 millones de dólares, ubicada en un terreno de 34 acres. Antes de la compra, la familia alquilaba la misma propiedad.

Según representantes del actor, la adquisición del inmueble se pudo concretar gracias al apoyo de amigos que ayudaron con el pago inicial.

El 11 de febrero de 2026, James Van Der Beek falleció tras su batalla contra el cáncer. Tras su muerte, se lanzó una campaña en GoFundMe para asistir a Kimberly y sus hijos con los gastos inmediatos. La iniciativa había recaudado más de 2 millones de dólares hasta el lunes siguiente.

Tras la muerte de James
Tras la muerte de James Van Der Beek, la familia pidió apoyo económico para seguir adelante. (Instagram/@vanderjames)

Según la descripción publicada en la plataforma, los costos asociados a la atención médica y al tratamiento prolongado contra el cáncer impactaron de manera directa en la situación financiera del grupo familiar.

El texto señala que, tras el fallecimiento, Kimberly y sus hijos afrontan un escenario de incertidumbre económica.

En la misma publicación se indica que la familia busca permanecer en su vivienda actual y garantizar la continuidad educativa de los niños, con el objetivo de mantener cierta estabilidad en medio del proceso que atraviesan.

El mensaje destaca que el apoyo de amigos, familiares y de la comunidad en general puede contribuir a afrontar los gastos inmediatos y a reorganizar la economía doméstica.

La campaña de GoFoundMe esperaba
La campaña de GoFoundMe esperaba recaudar 500 mil dólares para la familia de James Van Der Beek. (GoFoundMe)

La trayectoria de Van Der Beek incluye la interpretación de Dawson Leery en Dawson’s Creek, una serie que marcó a varias generaciones en los años 90 y principios de los 2000.

A lo largo de su carrera, el actor participó en distintas producciones cinematográficas y televisivas, manteniendo un perfil activo en medios y redes sociales.

Durante los últimos años, James Van Der Beek y su familia se habían trasladado a Texas, donde buscaban combinar la vida familiar con el trabajo profesional del actor. La compra de la residencia coincidió con un período en el que la familia buscaba estabilidad y espacio tras haber rentado la propiedad durante un tiempo.

En distintas entrevistas destacó el papel de su esposa durante el proceso. En diciembre de 2025 afirmó: “No estaría vivo si no fuera por mi esposa. Ella asumió el rol de cuidadora, de enfermera y de jefa del hogar”.

James Van Der Beek
James Van Der Beek destacó el apoyo de su esposa Kimberly durante su enfermedad. (créditos: Instagram/James Van Der Beek)

Durante sus apariciones públicas, James Van Der Beek explicó que vivir con cáncer modificó su manera de entender la vida cotidiana. Señaló que aprendió a prestar mayor atención a su alimentación y a lo que incorporaba a su cuerpo.

James Van Der Beek

