“Convertir a Timothée en un neoyorquino descarado y carismático fue el reto”: Kyra Panchenko, la mente detrás de la tansformación del actor en ‘Marty Supreme’

Trailer de Marty Supreme

La transformación física de Timothée Chalamet para dar vida a Marty Mauser en la película ‘Marty Supreme’ ha generado una ola de comentarios. El actor, conocido por su imagen pulida y elegante, se enfrentó en esta ocasión al reto de dejar atrás el glamour para sumergirse en la piel de un personaje muy diferente a su habitual perfil.

Desde el inicio de la campaña promocional, la figura de Marty Mauser sobresalió en el panorama mediático, con la aparición de Chalamet luciendo chaquetas con el título estampado, las cuales pronto se convirtieron en objetos de deseo entre los seguidores.

Su presencia no se limitó al vestuario: el actor también hizo referencia a la película en una canción junto al rapero británico EsDeeKid, y participó en un vídeo de Zoom que parodiaba las estrategias de marketing propias de la industria. Uno de los momentos más llamativos llegó cuando se subió a lo alto de la esfera de 112 metros de Las Vegas, iluminada para la ocasión con el tono característico de las bolas naranjas asociadas a la cinta.

El maquillaje sutil permitió que Timothée Chalamet deje atrás su imagen clásica de lujo y encarne al ambicioso Marty Mauser

En la construcción de este personaje, tanto Chalamet como Marty comparten un objetivo: dejar huella y alcanzar la grandeza, aunque lo hagan en ámbitos muy distintos, la interpretación y el tenis de mesa. Para encarnar al ambicioso Mauser, el actor debió modificar su físico y adaptarse a las exigencias de un papel que exigía mucho más que una simple transformación superficial.

El contraste entre la imagen habitual de Chalamet y el estilo que reclamaba el director Josh Safdie fue determinante en el proceso creativo. El actor, a sus 30 años, ha sido durante años el rostro de marcas de alta gama como Chanel, gracias a una mandíbula definida, unos ojos verdes penetrantes y una piel impecable. Sin embargo, para ‘Marty Supreme’, Safdie buscaba algo radicalmente diferente.

Marty Mauser no es un ícono de la moda, sino un hombre que lucha por abrirse camino hacia un sueño incomprendido: triunfar en el tenis de mesa. Además de sus habilidades deportivas, destaca por su capacidad para manipular a quienes lo rodean, lo que lo convierte en un vendedor persuasivo y un embaucador con encanto, compensando con carisma lo que le falta en apariencia.

La transformación de Timothée Chalamet en 'Marty Supreme' destaca por la naturalidad y el realismo del maquillaje creado por Kyra Panchenko

La transformación de Chalamet fue posible gracias al meticuloso trabajo de la maquilladora Kyra Panchenko, una profesional con 25 años de experiencia en cine y televisión. Panchenko fue la responsable de atenuar deliberadamente los rasgos más atractivos del actor.

“Timothée es increíblemente guapo, así que esos grandes ojos verdes, los atenuamos un poco”, explicó la maquilladora. Su reto consistía en convertir a Chalamet en un neoyorquino descarado y carismático, capaz de transmitir una ambición casi obsesiva por la gloria en el tenis de mesa.

El resultado fue una caracterización "muy sutil, pero eficaz", según la propia Panchenko, quien huyó de las prótesis pesadas y los efectos llamativos utilizados en otras producciones.

“No se trata de prótesis pesadas como las de Frankenstein de Guillermo del Toro o como Dwayne Johnson en The Smashing Machine. Es algo completamente diferente. Es simplemente maquillaje de personaje, ¿sabes?”, detalló en declaraciones a New Jersey Monthly. Esta aproximación buscaba una transformación natural, que no distrajera la atención del espectador del desarrollo emocional y psicológico del protagonista.

La película 'Marty Supreme', dirigida por Josh Safdie, se estrena el 30 de enero en España y ya genera gran expectativa mediática

La interpretación de Chalamet en la película de A24 ha sido recibida con elogios por parte de la crítica, posicionándolo como uno de los favoritos en la carrera por el premio al mejor actor. Pero más allá del reconocimiento al protagonista, el trabajo del equipo de maquillaje y peluquería, liderado por Panchenko, también ha sido preseleccionado para los Oscar de 2026.

“Estoy muy orgullosa de ello. Me alegro de que la gente lo reconozca, porque es un look muy, muy sutil, pero eficaz... Así que el hecho de que la gente lo haya notado y le haya gustado es genial”, confesó la maquilladora.

Este reconocimiento resulta especialmente relevante porque, a diferencia de otras producciones nominadas en la misma categoría, el equipo de ‘Marty Supreme’ apostó por una transformación discreta, alejada de los clichés de grandes prótesis o efectos especiales espectaculares. La sutileza del maquillaje ha permitido que el personaje cobre vida en pantalla sin perder autenticidad, lo que ha generado una conexión más profunda entre el público y la historia de Marty Mauser.

La apuesta de Josh Safdie y su equipo por una transformación realista, apoyada en el talento de Kyra Panchenko, ha marcado un antes y un después en la carrera de Chalamet. La película no solo desafía los estándares de los dramas deportivos, sino que también plantea una reflexión sobre la identidad, el carisma y la ambición, elementos que han convertido a ‘Marty Supreme’ en uno de los estrenos más esperados del año.