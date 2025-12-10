Entretenimiento

Roger Daltrey es nombrado caballero en el castillo de Windsor por su trayectoria en la música y la filantropía

El líder de The Who recibió el título de caballero en un acto encabezado por el príncipe de Gales

Guardar
Roger Daltrey, líder de The
Roger Daltrey, líder de The Who, recibió el título de caballero en Windsor por sus aportes musicales y su larga trayectoria en obras benéficas (Andrew Matthews/Pool via REUTERS)

Roger Daltrey recibió el miércoles el título de caballero en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor por el príncipe de Gales.

El vocalista de The Who, con 81 años cumplidos, obtuvo el reconocimiento tras figurar en la lista de Honores del Cumpleaños del Rey.

El galardón resalta su trayectoria en la música y su compromiso con obras benéficas. Una de sus contribuciones más importantes fue la creación y organización de los conciertos anuales para el Teenage Cancer Trust en el Royal Albert Hall, realizados desde el año 2000.

Según las cifras compartidas en la ceremonia, estos eventos solidarios han recaudado más de 32 millones de libras (cerca de 37,6 millones de euros) y posibilitaron la apertura de 28 unidades dedicadas al tratamiento de adolescentes con cáncer dentro del sistema de salud británico.

“Acepto este reconocimiento no solo para mí, sino en nombre de todos los héroes invisibles que entregaron su energía para convertir el Teenage Cancer Trust en el éxito que es hoy”, expresó Daltrey durante el evento.

El cantante estacó que el
El cantante estacó que el honor de caballero simboliza el esfuerzo compartido por quienes apoyaron a jóvenes con cáncer en el Reino Unido (REUTERS/Gaelen Morse)

La entrega oficial del título de caballero al líder de The Who se produce tras seis décadas de carrera en la escena del rock, periodo en el que la banda firmó éxitos como “My Generation” y “Baba O’Riley”.

Durante el anuncio de la distinción, sus compañeros destacaron que “Sir Roger es una verdadera inspiración” y saludaron tanto a él como al resto de artistas homenajeados por su aportación a las artes.

Daltrey misma subrayó en el acto que el reconocimiento es “un honor maravilloso para mí y aún más para Teenage Cancer Trust”.

En entrevistas previas, el cantante mostró sorpresa por recibir una distinción estatal. “Nunca pensé que recibiría un título, porque he tenido opiniones demasiado políticas”, señaló sobre sus posturas públicas.

Y agregó: “No me importa ese tipo de cosas; si alguna vez me equivoco, lo admito”. El vocalista se refirió nuevamente a su independencia de criterio y recalcó que los reconocimientos no han sido una prioridad personal.

Daltrey mencionó sentirse sorprendido por
Daltrey mencionó sentirse sorprendido por la distinción real, pues siempre pensó que sus opiniones lo mantenían alejado de este tipo de reconocimientos (Captura de video)

Roger Daltrey y el futuro incierto de The Who

El reconocimiento institucional a Roger Daltrey llega en un momento clave para su carrera y la de The Who. Tras seis décadas al frente del grupo, el cantante admitió que la actual gira mundial será la última de la formación, debido tanto a las exigencias físicas del espectáculo como a su salud.

“Esta es, sin duda, la última vez que nos verán de gira. Es agotador. Antes cantaba tres horas por noche, seis noches a la semana”, declaró oficialmente el músico.

Entre las dificultades que lo llevaron a tomar esta decisión, Daltrey refirió un cuadro de meningitis viral en 2015 que perjudicó su organismo: “Eso dañó mucho mi cuerpo. Cada vez que canto con más de 24 °C (75 °F), me empapo en sudor; eso drena las sales y me debilita”.

El artista agregó que su voz sigue tan potente como siempre, aunque reconoce la incertidumbre sobre el futuro: “Sigo cantando en las mismas tonalidades, pero no sé si eso continuará. Solo espero llegar al final de la gira”.

La agenda del tour mundial incluyó conciertos en varias ciudades de Norteamérica como Nueva York, Chicago, Atlantic City, Filadelfia, Los Ángeles y Vancouver, y llegó a su fin el pasado 28 de septiembre en Las Vegas. Antes de esa fecha, el cantante encabezó el espectáculo ROGER DALTREY: Dreamland en Margate, Reino Unido, el 8 de agosto.

La voz de The Who
La voz de The Who enfrenta el fin de las grandes giras tras confirmar que la edad y cuestiones de salud empiezan a pesarle (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre el futuro de The Who, el guitarrista Pete Townshend descartó la opción de una gira de despedida oficial, sugiriendo que el grupo podría limitarse a presentaciones puntuales.

“The Who para mí es muy desconcertante”, expresó Daltrey, por su parte, y durante un reciente concierto en el Royal Albert Hall, bromeó con las consecuencias del paso del tiempo.

“Las alegrías de envejecer significan que te quedas sordo. También ahora tengo la alegría de quedarme ciego. Por suerte, aún conservo la voz, porque entonces tendría un Tommy completo”, sostuvo en alusión al personaje de la ópera rock de 1969, que era sordo, mudo y ciego.

Temas Relacionados

Roger Daltreythe WhoReino Unidoentretenimiento

Últimas Noticias

La hija mayor de David Grohl debuta en la música con sus primeros sencillos

Violet Grohl presentó sus primeros temas como solista tras varias colaboraciones junto a Foo Fighters

La hija mayor de David

Cuando el éxito no alcanza: despidos inesperados en Hollywood

Las historias detrás de las salidas de grandes figuras muestran cómo las tensiones y los desacuerdos pueden cambiar el rumbo de una carrera

Cuando el éxito no alcanza:

Merv: un perro con el corazón roto, una expareja en ruta y la Navidad que podría cambiarlo todo

La nueva comedia romántica de Prime Video reúne a Charlie Cox y Zooey Deschanel en una historia de reencuentros, paisajes y segundas oportunidades. Un viaje inesperado y emociones a flor de piel marcan el destino de sus protagonistas

Merv: un perro con el

Sylvester Stallone confesó cuál de sus películas es injustamente condenada: “Están dos de las acrobacias más peligrosas que he hecho”

Una confesión inesperada del actor puso en el centro de la conversación un largometraje que desafía el olvido y sorprende por su actualidad

Sylvester Stallone confesó cuál de

El emotivo reencuentro de Brendan Fraser y Dwayne Johnson: “Quiero agradecerte por cambiar realmente mi vida”

Ambos actores compartieron una charla íntima para Variety donde abordaron temas como la vulnerabilidad, la soledad y el valor de la autenticidad en la vida y la carrera, destacando su conexión desde “La Momia”

El emotivo reencuentro de Brendan
DEPORTES
Los tres motivos que condicionan

Los tres motivos que condicionan el futuro de Edinson Cavani en Boca Juniors

La respuesta de la número 1 del mundo Aryna Sabalenka ante la pregunta sobre la presencia de tenistas trans en el circuito

La escabrosa trama del acoso de un millonario a una figura del Liverpool que terminó con una condena judicial

El accidente que protagonizó Jack Doohan en su primer día en la Súper Fórmula de Japón tras su salida de Alpine

Egipto e Irán critican el partido del “Orgullo” del Mundial planeado en Seattle

TELESHOW
Mónica Farro contó el motivo

Mónica Farro contó el motivo por el que renunció a LAM: “Mi último día”

J Rei habló por primera vez del momento más difícil de María Becerra cuando estuvo internada: “Se me frenó el mundo”

Wanda Nara mostró el primer regalo de cumpleaños que la emocionó: “Exploto de amor”

El romántico gesto entre Ian Lucas y Evangelina Anderson al aire de Masterchef: “Venga mi bebé”

El conmovedor momento en que Shakira cantó con sus hijos ante 45 mil personas en su 2° show en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

El consumo de agua contaminada

El consumo de agua contaminada multiplicaría la mortalidad infantil

La concentración de riqueza en la era digital: el 0,001% más rico ya triplica el patrimonio de la mitad del planeta

19 muertos en un derrumbe en la segunda ciudad más grande de Marruecos

Corea del Sur impondrá sanciones a los anuncios falsos generados por la IA

El dictador Daniel Ortega reafirmó su solidaridad con Nicolás Maduro y envió un mensaje a EEUU sobre Venezuela