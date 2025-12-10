Roger Daltrey es nombrado caballero en el castillo de Windsor por su trayectoria en la música y la filantropía

Roger Daltrey, líder de The Who, recibió el título de caballero en Windsor por sus aportes musicales y su larga trayectoria en obras benéficas (Andrew Matthews/Pool via REUTERS)

Roger Daltrey recibió el miércoles el título de caballero en una ceremonia celebrada en el castillo de Windsor por el príncipe de Gales.

El vocalista de The Who, con 81 años cumplidos, obtuvo el reconocimiento tras figurar en la lista de Honores del Cumpleaños del Rey.

El galardón resalta su trayectoria en la música y su compromiso con obras benéficas. Una de sus contribuciones más importantes fue la creación y organización de los conciertos anuales para el Teenage Cancer Trust en el Royal Albert Hall, realizados desde el año 2000.

Según las cifras compartidas en la ceremonia, estos eventos solidarios han recaudado más de 32 millones de libras (cerca de 37,6 millones de euros) y posibilitaron la apertura de 28 unidades dedicadas al tratamiento de adolescentes con cáncer dentro del sistema de salud británico.

“Acepto este reconocimiento no solo para mí, sino en nombre de todos los héroes invisibles que entregaron su energía para convertir el Teenage Cancer Trust en el éxito que es hoy”, expresó Daltrey durante el evento.

El cantante estacó que el honor de caballero simboliza el esfuerzo compartido por quienes apoyaron a jóvenes con cáncer en el Reino Unido (REUTERS/Gaelen Morse)

La entrega oficial del título de caballero al líder de The Who se produce tras seis décadas de carrera en la escena del rock, periodo en el que la banda firmó éxitos como “My Generation” y “Baba O’Riley”.

Durante el anuncio de la distinción, sus compañeros destacaron que “Sir Roger es una verdadera inspiración” y saludaron tanto a él como al resto de artistas homenajeados por su aportación a las artes.

Daltrey misma subrayó en el acto que el reconocimiento es “un honor maravilloso para mí y aún más para Teenage Cancer Trust”.

En entrevistas previas, el cantante mostró sorpresa por recibir una distinción estatal. “Nunca pensé que recibiría un título, porque he tenido opiniones demasiado políticas”, señaló sobre sus posturas públicas.

Y agregó: “No me importa ese tipo de cosas; si alguna vez me equivoco, lo admito”. El vocalista se refirió nuevamente a su independencia de criterio y recalcó que los reconocimientos no han sido una prioridad personal.

Daltrey mencionó sentirse sorprendido por la distinción real, pues siempre pensó que sus opiniones lo mantenían alejado de este tipo de reconocimientos (Captura de video)

Roger Daltrey y el futuro incierto de The Who

El reconocimiento institucional a Roger Daltrey llega en un momento clave para su carrera y la de The Who. Tras seis décadas al frente del grupo, el cantante admitió que la actual gira mundial será la última de la formación, debido tanto a las exigencias físicas del espectáculo como a su salud.

“Esta es, sin duda, la última vez que nos verán de gira. Es agotador. Antes cantaba tres horas por noche, seis noches a la semana”, declaró oficialmente el músico.

Entre las dificultades que lo llevaron a tomar esta decisión, Daltrey refirió un cuadro de meningitis viral en 2015 que perjudicó su organismo: “Eso dañó mucho mi cuerpo. Cada vez que canto con más de 24 °C (75 °F), me empapo en sudor; eso drena las sales y me debilita”.

El artista agregó que su voz sigue tan potente como siempre, aunque reconoce la incertidumbre sobre el futuro: “Sigo cantando en las mismas tonalidades, pero no sé si eso continuará. Solo espero llegar al final de la gira”.

La agenda del tour mundial incluyó conciertos en varias ciudades de Norteamérica como Nueva York, Chicago, Atlantic City, Filadelfia, Los Ángeles y Vancouver, y llegó a su fin el pasado 28 de septiembre en Las Vegas. Antes de esa fecha, el cantante encabezó el espectáculo ROGER DALTREY: Dreamland en Margate, Reino Unido, el 8 de agosto.

La voz de The Who enfrenta el fin de las grandes giras tras confirmar que la edad y cuestiones de salud empiezan a pesarle (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre el futuro de The Who, el guitarrista Pete Townshend descartó la opción de una gira de despedida oficial, sugiriendo que el grupo podría limitarse a presentaciones puntuales.

“The Who para mí es muy desconcertante”, expresó Daltrey, por su parte, y durante un reciente concierto en el Royal Albert Hall, bromeó con las consecuencias del paso del tiempo.

“Las alegrías de envejecer significan que te quedas sordo. También ahora tengo la alegría de quedarme ciego. Por suerte, aún conservo la voz, porque entonces tendría un Tommy completo”, sostuvo en alusión al personaje de la ópera rock de 1969, que era sordo, mudo y ciego.