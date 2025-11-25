Entretenimiento

Murió Lee Soon-jae, actor leyenda de la televisión y el cine coreano

El célebre actor coreano falleció a los 91 años. Deja como legado más de 140 dramas y una trayectoria ejemplar

Guardar
Lee Soon-jae, en una de
Lee Soon-jae, en una de sus últimas apariciones públicas, durante los KBS Drama Awards 2024, donde recibió el Gran Premio a los 90 años. (Archivo/Naver)

Corea del Sur está de luto por la muerte de Lee Soon-jae, célebre actor que fue conocido como “el abuelo de la nación” por sus entrañables personajes en televisión. Lee falleció este martes a los 91 años, según anunció su familia. Había enfrentado problemas de salud desde finales de 2024 que lo obligaron a retirarse temporalmente del escenario.

Con siete décadas de carrera en teatro, televisión y cine, el veterano artista deja su legado en los personajes que interpretó y en los jóvenes colegas que mentoreó a lo largo de su vida. “Fue un maestro que le dedicó toda su vida a la actuación”, declaró Lee Seun-gi (Vagabond) en homenaje a su mentor.

Quién fue Lee Soon-jae

Lee nació en 1934 en Hoeryong, territorio que hoy forma parte de Corea del Norte. Su familia se mudó a Seúl cuando él tenía 4 años, un traslado previo a la devastación de la Guerra de Corea.

Lee Soon-jae ejerció su vocación
Lee Soon-jae ejerció su vocación desde su juventud. Su robusta filmografía registra al menos un proyecto anual hasta su muerte (Archivo/Naver)

Su vocación artística surgió durante sus estudios de filosofía en la prestigiosa Universidad Nacional de Seúl. Allí descubrió el teatro y debutó en 1956 con la obra Beyond the Horizon. Para inicios de los años sesenta, ya formaba parte de la primera generación de actores reclutados por el canal público KBS.

Su carrera se expandió de manera vigorosa y diversa: participó en más de 140 series y dramas, además de múltiples películas y obras de teatro.

Su versatilidad lo convirtió en un rostro habitual en producciones históricas, familiares, melodramáticas y cómicas; aunque siempre conservaba un sello de autoridad y calidez que el público reconoció de inmediato.

Películas y kdramas de Lee Soon-jae

Lee alcanzó la cima de la popularidad en 1991 con What on Earth Is Love, un drama familiar que llegó a registrar una audiencia récord del 65%. En él interpretaba a un padre estricto y tradicional, personaje que se volvió emblemático en el imaginario televisivo de Corea del Sur.

Actor coreano Lee Soon-jae en
Actor coreano Lee Soon-jae en la sitcom "High Kick!", un giro rotundo en su carrera (Archivo/Naver)

A lo largo de los años noventa y dos mil, su presencia en dramas históricos como The Legendary Doctor Hur Jun (1999), The Merchant (2001) y Lee San, Wind of the Palace (2007) reafirmó el arquetipo que tenía como figura de autoridad en historias de tensión política.

No obstante, Lee rompió esquemas cuando, ya septuagenario, decidió alejarse por completo de esa “imagen solemne”. En la popular sitcom High Kick! (2006–2007) y su secuela High Kick Through the Roof (2009–2010), Lee interpretó a un abuelo excéntrico, tierno y desbordante de humor físico. Con ese personaje se convirtió en un ícono de la cultura pop entre las generaciones más jóvenes y fue en este periodo donde comenzó a ser conocido como el “abuelo de la televisión nacional”.

En 2013, fue parte de un popular reality de viajes llamado Grandpas Over Flowers, un formato que convierte en “mochileros internacionales” a un grupo de cuatro actores veteranos.

El actor durante su paso
El actor durante su paso por el programa “Grandpas over Flowers”, donde ganó nueva popularidad mostrando su carisma y vitalidad. ( YouTube channel 'Channel Fullmoon')

Maestro, mentor y figura pública

Además de su trabajo artístico, Lee fue profesor de actuación en la Universidad de Gachon, donde formó a decenas de actores jóvenes. También tuvo un breve paso por la política: fue elegido legislador en 1992 por el Partido Liberal Democrático, aunque no buscó la reelección tras cumplir su periodo.

En la última década, se mantuvo activo sobre el escenario con montajes como Salut d’Amour (2016), The Student and Mister Henri (2017) y, especialmente, King Lear (2021 y 2023), donde encarnó al monarca shakesperiano en una exigente puesta de casi 200 minutos. En 2023, además, debutó como director con una versión de The Seagull de Chejov.

Según reportaron los medios locales, su salud comenzó a deteriorarse durante las funciones de Waiting for Godot en octubre de 2024, lo que lo llevó a interrumpir la temporada por recomendación médica.

Lee Soon-jae en “Dog Knows
Lee Soon-jae en “Dog Knows Everything”, la comedia donde interpretó a un hombre que resuelve misteriosos casos en compañía de la perra policía Sophie (Archivo/Naver)

A pesar de sus problemas de salud, Lee reapareció en enero de 2025 para recibir el codiciado Gran Premio Daesang en los KBS Drama Awards por su rol protagónico en la irreverente sitcom Dog Knows Everything. Tenía entonces 90 años y se convirtió en el actor de mayor edad en obtener este galardón.

En un discurso que emocionó al país, Lee dijo: “He vivido lo suficiente para ver un día como este. Siempre pensé que si seguía preparándome, la oportunidad llegaría algún día”.

También remarcó que la actuación debía juzgarse por mérito, no por popularidad, y agradeció al elenco, al equipo y a sus estudiantes, quienes —según relató— le insistieron en que se concentrara en el drama mientras ellos se encargaban de sus tareas académicas.

La noticia de su muerte desencadenó una ola de condolencias de figuras públicas, artistas y admiradores. El presidente Lee Jae Myung lo describió como un “gran astro” de las artes coreanas, y resaltó que ofreció “risa, emoción, consuelo y coraje” al público durante décadas.

Seo Ye-ji envía mensaje de
Seo Ye-ji envía mensaje de condolencias por la muerte del actor coreano Lee Soon-jae (Archivo/Naver)

Jeong Bo-seok, su coestrella en High Kick!, escribió en Instagram: “Maestro, gracias por todo. Aprendí de usted no solo sobre actuación, sino sobre la vida y la actitud que debe tener un intérprete”.

Lee Seung-gi, quien actuó con él en su última película About Family, recordó que lo había visitado meses atrás. “El maestro que ofició nuestra boda no solo era un mentor de actuación sino un mentor de vida. Cuando lo vimos, tenía dificultad para moverse pero incluso así salió de su habitación del hospital para saludarnos con la mano”.

Por su parte, la actriz Seo Ye-ji, con quien trabajó en Potato Star, lo llamó su “maestro más amado y respetado”. “Gracias, te recordaré para siempre”, escribió en Instagram.

Asimismo, se informó que la KBS instalará un altar conmemorativo para que el público pueda rendirle homenaje. Lee Soon-jae deja a su esposa y dos hijos, además de una nación entera que lo consideró un personaje entrañable de su vida cotidiana.

Temas Relacionados

Lee Soon-jaeActores coreanoskdramasCorea del SurEntretenimiento

Últimas Noticias

Jake Gyllenhaal impresiona con su increíble transformación física para “Road House” a los 44 años

El actor sorprendió a todos al lucir un físico de luchador en la nueva película, resultado de una rutina exigente y la guía de Jason Walsh, uno de los entrenadores más respetados de Hollywood

Jake Gyllenhaal impresiona con su

“Wicked: Por Siempre” supera los 226 millones en su lanzamiento mundial y logra el mayor debut para un musical

Las cifras divulgadas por Universal muestran un inicio sólido para la producción, en un momento clave para el calendario de lanzamientos y tras varias semanas de menor actividad en la industria

“Wicked: Por Siempre” supera los

“El streaming no es una revolución”: Edgar Wright reivindica las salas de cine tras el estreno de “The Running Man”

En una entrevista con Josh Horowitz, donde repasó su ruptura creativa con Marvel, su cameo secreto en “Star Wars” y el estreno de su nueva pelicula, el director sostuvo que la verdadera experiencia cinematográfica sigue siendo colectiva y en pantalla grande

“El streaming no es una

Stranger Things: la batalla final en Hawkins, el regreso de Eleven y la amenaza de Vecna marcan el adiós de una era

El fenómeno global de Netflix se prepara para su desenlace con una temporada dividida en tres partes. Nuevos desafíos, viejos temores y un elenco que promete emociones intensas en cada episodio

Stranger Things: la batalla final

Jane Fonda revela su mayor temor: “Me da miedo morir con muchos arrepentimientos”

La actriz repasa cómo la experiencia de su padre marcó su forma de encarar la última etapa de su vida y la llevó a buscar plenitud y perdón

Jane Fonda revela su mayor
DEPORTES
“Guerra civil” en el vestuario

“Guerra civil” en el vestuario del Real Madrid: la división que se generó entre las figuras por el entrenador Xabi Alonso

Del simbólico homenaje en La Bombonera a una conmovedora frase: el recuerdo del fútbol argentino para Maradona a 5 años de su muerte

Tragedia en el motociclismo: murió un piloto en un show de acrobacias tras impactar contra una rampa

El piloto sorpresa que se suma a la puja interna en Red Bull por las últimas 3 butacas en la Fórmula 1 para 2026

Los gestos silenciosos de Leandro Paredes en Boca Juniors que lo convirtieron en el líder del vestuario

TELESHOW
El Puma Rodríguez fue bajado

El Puma Rodríguez fue bajado de un avión en Ecuador luego de un fuerte cruce con la tripulación: las imágenes

Tefi Russo celebró 40 años rodeada de amigos y naturaleza: Spa, bodegas y relax en Carmelo

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña enamoraron con su escena a solas en la piscina en su viaje a las Cataratas

Oriana Sabatini mostró su rutina de entrenamiento en su sexto mes embarazo: “Mientras esperas”

El viaje romántico de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a Uruguay: la dedicatoria de él que generó polémica

INFOBAE AMÉRICA

El embajador de Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en Montevideo dijo que Uruguay es el “país chico más grande del mundo”

“Cumplir año está sobrevalorado”: Pérez Reverte llegó a los 74 y abrió otra polémica

El Observatorio Cubano de DDHH le respondió a la ONU: “La miseria se debe al fracaso del sistema político y económico comunista”

Bolivia elimina cuatro impuestos y anuncia reformas en el Presupuesto para reducir el 30% el gasto fiscal

La primera ministra de Japón dijo que Trump la llamó en medio de las persistentes tensiones con China