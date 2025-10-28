Kelsey Grammer celebra la llegada de su octavo hijo y reflexiona sobre la paternidad a los 70 años

Kelsey Grammer y Kayte Walsh (FilmMagic)

La vida personal de Kelsey Grammer, conocido mundialmente por su icónico papel en la serie Frasier, ha estado marcada tanto por su trayectoria artística como por una compleja historia familiar. Grammer, de 70 años, celebró la llegada de su octavo hijo, Christopher, junto a su esposa Kayte Walsh, consolidando una estructura familiar diversa en la que confluyen distintas etapas de su vida personal y amorosa.

La estructura familiar de Kelsey Grammer y el nacimiento de su octavo hijo

Kelsey Grammer se ha consolidado como padre de ocho hijos, frutos de distintas relaciones y matrimonios a lo largo de más de cuatro décadas. La dinámica familiar cambió en octubre de 2025 con el nacimiento de Christopher, con Kayte Walsh. La noticia se conoció durante una aparición en el podcast Pod Meets World, donde Grammer compartió la alegría por la llegada de un nuevo integrante a la familia y enfatizó lo significativo que resulta la paternidad en este período de su vida.

Grammer y Walsh comparten ya cuatro hijos: Faith, Gabriel, Auden James y Christopher. La familia celebró colectivamente la llegada del bebé, destacando la continuidad de un legado familiar en expansión. El actor ha mencionado en diversas entrevistas la alegría diaria que le aporta la convivencia con sus hijos y el deseo de ser un padre presente, incluso admitiendo su interés en compensar las ausencias pasadas de su vida familiar.

Historia matrimonial y de paternidad de Kelsey Grammer

El recorrido personal y afectivo de Kelsey Grammer ha estado marcado por diversas uniones matrimoniales y relaciones sentimentales. Su primer matrimonio fue con Doreen Alderman, con quien compartió su vida entre 1982 y 1990 y tuvo a su primogénita, Spencer. Posteriormente, mantuvo una relación con Barrie Buckner, de la que nació su segunda hija, Greer, en 1992. Ese mismo año contrajo matrimonio con Leigh-Anne Csuhany, que duró apenas un año y no tuvo descendencia.

La siguiente etapa significativa en su vida personal fue su matrimonio con Camille Donatacci, modelo y actriz, con quien se casó en 1997. De esta unión nacieron por gestación subrogada dos hijos, Mason y Jude. Tras su separación en 2010, Grammer inició una nueva etapa junto a Kayte Walsh, con quien se casó en 2011 y ha tenido cuatro hijos: Faith, Gabriel, Auden James y Christopher. Este extenso y diverso árbol familiar es reflejo de la experiencia vital del actor.

Spencer Grammer (42 años)

Spencer Grammer, la hija mayor de Kelsey, ha seguido una exitosa carrera en la actuación y mantiene una relación cercana con su padre

Spencer Grammer nació el 9 de octubre de 1983, durante el matrimonio entre Kelsey Grammer y Doreen Alderman. Desde pequeña estuvo vinculada al ambiente artístico, debutando a los nueve años junto a su padre en un episodio de Cheers. Posteriormente, ha forjado una carrera propia en la actuación, destacando en las series Rick y Morty y Greek. Spencer expresó públicamente la influencia positiva de su padre en su carrera y en la maternidad. En 2011, tuvo a su hijo Emmett con James Hesketh y suele compartir fotos y anécdotas junto a su padre y su hijo, resaltando el valor de la unión familiar a través de generaciones.

Greer Grammer (33 años)

Greer Grammer, fruto de la relación con Barrie Buckner, se ha consolidado como actriz en series como Awkward y la nueva temporada de Frasier

Kandace “Greer” Grammer, nacida en 1992 fruto de la relación entre Grammer y Buckner, también ha seguido el camino de la interpretación. Su debut ocurrió en 2010 en iCarly y ganó popularidad con su participación estelar en la serie Awkward de MTV durante cinco temporadas. Más recientemente, trabajó en producciones como “Ilusiones Mortales” de Netflix y en la segunda temporada de Frasier para Paramount+, donde interpreta a Alice. Greer mantiene una relación cercana con su padre y ha manifestado públicamente su orgullo por compartir iniciales, raíces y profesión.

Mason Grammer (24 años)

Mason Grammer ha destacado en el modelaje y aspira a carreras artísticas

Mason Olivia Grammer nació el 24 de octubre de 2001, hija de Grammer y Camille, mediante gestación subrogada. Después del divorcio de sus padres, vivió con su madre en California. Mason se ha destacado como modelo desde la adolescencia y desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York a los 15 años. La finalización de su educación universitaria en Emerson College en mayo de 2024 marcó otro hito reciente en su vida, sin dejar de dedicarse al modelaje.

Jude Grammer (21 años)

Jude Grammer también ha destacado en el modelaje y aspira a una carrera artística

Jude Gordon Grammer, nacido en 2004 también por gestación subrogada, es el segundo hijo de Kelsey y Camille. Tras el divorcio de sus padres, creció junto a su hermana con su madre. Según Camille, Jude aspira a emular la carrera artística de su padre. Grammer ha señalado que su hijo mostró entusiasmo ante la idea de tener nuevos hermanos y, además, participó como padrino en la boda de su padre con Walsh.

Faith Grammer (13 años)

Faith Evangeline Elisa Grammer, nacida en julio de 2012, es la hija mayor de Grammer y Walsh. Llegó al mundo tras la dolorosa experiencia de perder a un gemelo durante el embarazo. Faith, que inspiró el nombre de la cervecería Faith American Brewery fundada por Grammer en Nueva York, pasó por el desafío de la llegada de sus hermanos menores, pero fue adaptándose al cambio en la estructura familiar.

Kelsey Gabriel Grammer (11 años)

Kelsey Gabriel Elias Grammer nació en julio de 2014, el segundo hijo de Grammer y Walsh. Su nacimiento reforzó la tradición familiar de escoger nombres significativos y generó en sus padres el deseo de seguir ampliando la familia. Grammer ha descrito a Gabriel como un niño tranquilo y alegre y destaca la armonía que este ha aportado al hogar.

Auden James Grammer (8 años)

Auden “James” Ellis Grammer nació en noviembre de 2016 y es el tercer hijo de Grammer y Walsh. Su nombre fue seleccionado en honor al poeta WH Auden y al músico James Taylor. Grammer y Walsh han optado por preservar la intimidad de James y de sus hermanos pequeños, evitando exponerlos al ojo público en su infancia.

Christopher Grammer (recién nacido)

Christopher Grammer, nacido en octubre de 2025, es el hijo más reciente de Kelsey Grammer y completa la familia de ocho hijos. El actor compartió la noticia poco después del nacimiento, remarcando su intención de mantener un rol activo en la vida de todos sus hijos. Grammer ha reflexionado sobre los desafíos de estar presente durante las distintas etapas y ha expresado gratitud por aquellos de sus hijos que han seguido sus pasos en la industria del entretenimiento, testimonio de la huella familiar que sigue dejando a través de las generaciones.