Lily Allen habló abiertamente sobre los múltiples abortos que tuvo: “No recuerdo cuántos fueron”

Lily Allen confesó que tuvo varios embarazos que no llevó a termino. (REUTERS/May James)

Lily Allen volvió a hacer gala de su honestidad sin reservas al revelar en su pódcast Miss Me? que ha tenido múltiples abortos a lo largo de su vida, aunque no está segura de cuántos exactamente.

“Abortos, he tenido algunos, pero para ser honesta, no recuerdo exactamente cuántos… quiero decir, tal vez como, quiero decir cuatro o cinco”, confesó en el episodio publicado el pasado martes 1 de julio.

La intérprete de “Smile” añadió: “Me embarazaba todo el tiempo, todo el tiempo”. Esta declaración, hecha en tono reflexivo, generó un intercambio igual de franco con su coanfitriona y amiga, la presentadora Miquita Oliver, quien reveló haber pasado por una experiencia similar.

Lily Allen afirmó que pasó por múltiples abortos. (REUTERS/Jeenah Moon)

“Yo también he tenido como cinco”. Ambas celebraron poder hablar del tema sin sentirse juzgadas. “Lily, me hace muy feliz poder decirlo y que tú también puedas hacerlo sin que nadie nos ataque, sin juicio”, dijo Oliver.

La conversación profundizó en cómo estas experiencias marcaron emocionalmente a la artista de 40 años. La cantante británica compartió una anécdota en particular.

“Recuerdo una vez que me embaracé y el hombre pagó por el aborto. En ese momento pensé que era algo tan romántico”, contó. Sin embargo, con el paso del tiempo, su perspectiva cambió: “Ya no creo que sea generoso ni romántico. Ese hombre ni siquiera me volvió a escribir”.

Con su característico tono ácido, Lily Allen también se permitió un momento de autocrítica cargado de humor: “Para ser justa, era una p**a loca… todavía lo soy”, dijo entre risas.

Lily Allen contó que un hombre le pagó para que abortara. (REUTERS/Isabel Infantes)

La madre de dos hijas, Ethel (12 años) y Marnie (11 años), producto de su matrimonio con el empresario Sam Cooper (de quien se divorció en 2018), ha sido una figura constante en debates sobre salud mental, feminismo y derechos reproductivos.

Las declaraciones de Allen han provocado tanto apoyo como controversia, en un momento donde los derechos reproductivos vuelven a ocupar el centro del debate público en Reino Unido, Estados Unidos y otras partes del mundo.

La artista, sin embargo, parece estar más enfocada en usar su plataforma para empujar el diálogo: “Estamos aquí, diciéndolo en voz alta, y eso ya es una victoria”, dijo en el pódcast.

Esta no es la primera vez que la famosa habla abiertamente sobre temas personales y delicados. En el pasado ha abordado cuestiones como la pérdida perinatal, el uso de drogas, los trastornos alimenticios y las complejidades de ser madre trabajadora.

Lily Allen ha sido abierta con su pasado y sus problemas personales. (Pacific Coast News/The Grosby Group)

Su franqueza, lejos de alejar al público, ha consolidado su estatus como una voz relevante en la conversación sobre los desafíos contemporáneos que enfrentan las mujeres.

Con su confesión, Allen vuelve a desafiar los tabúes, abriendo un espacio para que otras mujeres compartan sus historias sin vergüenza. Tal como lo expresó su coanfitriona: “Decirlo así, sin miedo, es un acto de resistencia”.