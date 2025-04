Margot Robbie reveló que el beso con Brad Pitt en “Babylon” no estaba en el guion: “Cuándo más iba a tener la oportunidad”

La película "Babylon" está ambientada en los años 20, con los comienzos de la era dorada de Hollywood a través de personajes inspirados en estrellas reales (Paramount Pictures)

“¿Cuándo más voy a tener la oportunidad de besar a Brad Pitt?”, se preguntó Margot Robbie, quien improvisó uno de los momentos más inesperados de Babylon. Según detalla la revista Grazia, la actriz reveló que una de las escenas clave en la película, no estaba contemplada en el guion. De forma espontánea, Robbie aprovechó esta posibilidad que podría ser un momento único para su carrera.

El beso entre los personajes de Nellie LaRoy (interpretado por Robbie) y Jack (Pitt) es una de las escenas más cargadas de energía en Babylon. Sin pensarlo mucho, Robbie se dejó llevar por el momento y decidió besar a Brad Pitt, rompiendo las reglas de la escritura original del guion.

“Esa escena no estaba escrita”, comentó la actriz con entusiasmo. Lejos de ser una acción trivial, esta improvisación fue un acto impulsivo que reflejaba el carácter de su personaje; una joven actriz dispuesta a todo para destacarse en el deslumbrante y caótico Hollywood de los años 20´.

Margot Robbie confesó que había improvisado el beso con Brad Pitt durante el rodaje de "Babylon" (EFE)

No conformándose solo con la improvisación, Robbie sintió que la escena debía permanecer en la película. Decidió entonces hablar con el director Damien Chazelle, argumentando que este beso encajaba perfectamente dentro de la dinámica de sus personajes.

“Le dije: ‘Creo que Nellie simplemente iría a besar a Jack’”, recordó la actriz. Robbie defendió su decisión con la convicción de que el beso no solo representaba un acto de deseo, sino también un momento de conexión profunda entre los dos protagonistas.

La reacción del director Damien Chazelle

Chazelle, conocido por su trabajo en La La Land, mostró al principio cierta resistencia. “¿Sabes qué? Solo quieres besar a Brad Pitt”, le comentó el director en tono jocoso. Sin embargo, la persistencia de la intérprete australiana hizo que el director reconsiderara la propuesta.

Tras ver la escena, Chazelle no solo aceptó la sugerencia, sino que le pidió que la repitiera. “Lo hiciste bien. Hazlo otra vez”, fueron sus palabras, permitiendo que el beso improvisado quedara finalmente en la versión final de la película. Este intercambio le añadió una capa de originalidad al proceso creativo, y también mostró la química entre los dos actores y la confianza hacia el resto del set.

La química entre Brad Pitt y Margot Robbie marcó la escena del beso, un momento espontáneo y clave para el relato (Paramount Pictures)

Sorpresa ante el fracaso de “Babylon”

A pesar de la relevancia de Babylon, con un elenco de lujo que incluía a Brad Pitt, Margot Robbie y Diego Calva, la película fue un fracaso en taquilla, lo que dejó perplejos a los involucrados, especialmente a Robbie. En una entrevista para Talking Pictures Podcast, la actriz confesó que aún no podía comprender por qué el público no aceptó la película.

“Todavía no entiendo por qué la gente no la acepta”, aseguró Robbie, quien se mostró sorprendida por la frialdad de la crítica y el poco éxito comercial que tuvo el filme. A pesar de estar convencida de la calidad del proyecto y su valor artístico, no dejó de analizar: “Me pregunto si dentro de 20 años la gente se preguntará por qué Babylon no tuvo éxito, como ocurre con películas que también fueron consideradas fracasos".

El costo de producción de Babylon superó los USD 80 millones, pero solo recaudó 15 millones en los cines de Estados Unidos, una cifra muy por debajo de las expectativas. A nivel global, las ganancias fueron de USD 63 millones, pero aún así insuficientes para cubrir la inversión inicial.

Pese a contar con estrellas del cine, "Babylon" fue un fracaso en taquilla, al recaudar solo USD 15 millones en Estados Unidos (Reuters)

Creación del personaje de Nellie LaRoy

Interpretar a Nellie LaRoy no fue una tarea sencilla para Margot Robbie. El personaje de Nellie, una joven actriz que se enfrenta a los excesos y las luchas del cine en su época dorada, exigió una construcción profunda. Es por esto que trabajó junto con Chazelle para darle vida a un personaje que fuera complejo y multifacético.

Una de las tareas más desafiantes fue decidir el acento de Nellie, algo que se convirtió en una de las particularidades más singulares de su interpretación. La actriz le presentó al director hasta 51 versiones diferentes del acento. “Era como hacer un show unipersonal. Cada vez que cambiaba de acento, era una nueva versión de Nellie”, explicó la artista.

Esta continua evolución en el acento fue clave para reflejar la verdadera naturaleza de su personaje, quien combina el deseo de fama con una vulnerabilidad emocional que se va desarrollando a lo largo del filme. La actriz compartió que, a medida que avanzaba en el rodaje, se fue dando cuenta de lo profundo que debía ser su personaje, y no solo una joven impulsada por sus sueños.

La actriz preparó diferentes características y acentos para ser fiel a la personalidad de su personaje, Nellie LaRoy (Paramount Pictures)

Experiencia en el set y trabajo con Damien Chazelle

El trabajo con Damien Chazelle fue una experiencia que Robbie describió como altamente exigente y meticulosa. Chazelle, conocido por su atención al detalle y su enfoque implacable hacia la perfección, impulsó a los actores a explorar nuevas dimensiones de sus personajes.

“Damien es muy minucioso. Nunca sentí que hubiéramos pisado el acelerador a fondo. Siempre quería más”, explicó la actriz. Este concepto exigente permitió que la película tuviera una profundidad emocional que reflejaba tanto la ambición personal de los personajes como la brutalidad del sistema hollywoodense.

Chazelle no solo pedía más a los actores en términos de rendimiento emocional, sino que también los desafiaba a sumergirse en cada escena de manera más completa. Esta intensidad en el set fue fundamental para que Robbie pudiera ofrecer una interpretación auténtica y llena de matices, que se integró al estilo visual y narrativo del director.