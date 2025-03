Drake Bell reflexionó sobre ser el centro de atención en su adolescencia: “Tengo que alejar mi mente de los demonios”

Drake Bell admitió que los paparazzis solo buscaban fotografiar sus errores. (Getty)

La vida en Hollywood puede ser difícil para cualquiera, pero navegarla como niño impuso una presión adicional para Drake Bell, quien recordó cómo su adolescencia fue marcada por una constante invasión mediática.

“Cuando eres adulto, claro que tiene un efecto, pero cuando eres un adolescente tratando de descubrir la vida y de repente te preguntas, ‘¿Por qué siempre a mí?’”, dijo en una entrevista con la revista PEOPLE.

Aunque el artista de 38 años, conocido por su papel en Drake & Josh, aseguró que guarda con cariño su tiempo en Nickelodeon, también reveló que la presión mediática en los años 2000 era implacable, incluso cuando no cometía un error evidente.

Drake Bell aseguró que recuerda con cariño su paso por Nickelodeon.(Instagram: @drakebell)

“Estás caminando con tus amigos y tropiezas afuera del Chateau Marmont en camino al taco shop, y al día siguiente te encuentras con titulares como ‘Drake Bell sale borracho del Chateau Marmont’. ¡Había un crack! ¡Tropecé en la acera! Siempre es la misma historia, resaltando cada uno de tus pasos en falso”, contó.

El actor, quien creció durante el auge de las revistas de chismes, también expresó su gratitud de haber evitado la era de las redes sociales: “Estoy tan feliz de no haber tenido que vivir eso. Estoy agradecido de que Josh y yo nos perdimos la era de las redes sociales mientras trabajábamos. No tuvimos que compararnos, ‘¿Por qué Josh tiene más seguidores que yo en Instagram? Oh, Josh obtuvo más ‘me gusta’ en su foto que yo en la mía. ¿Qué tengo que hacer?’”, dijo sobre su excompañero de Drake & Josh, Josh Peck.

Aunque la música ha sido su foco principal en los últimos años, con su álbum Non-Stop Flight y una gira mundial, Drake Bell aclaró que no ha abandonado la actuación. El actor compartió que actualmente está trabajando en una “divertida comedia romántica” en México, donde ha cultivado una base de fanáticos leales.

Drake Bell afirmó que actualmente se está preparando para volver a la actuación. (Créditos: ID)

“Estoy mucho en México. Grabé la mitad de mi álbum allí. Trabajo mucho allí, pero siento que no tengo un lugar permanente en este momento porque viajo tanto. Literalmente paso dos días en mi departamento y luego el resto de la semana estoy en un hotel, en un avión, en un auto. ¡No estoy seguro de dónde vivo ahora!”, comentó.

Por si fuera poco, el famoso consideró que México ahora es su hogar, tras experimentar un amor inesperado por su música en América Latina, por lo que estos fans se han convertido en los más leales para él.

“No sé si en Estados Unidos tal vez ha habido un estigma de ‘Ah, estás en la televisión, no eres un verdadero músico’. Simplemente, difuminan las líneas fuera de Estados Unidos. La primera vez que fuimos, la gente cantaba todas las letras de mis canciones, incluso las que no estaban en el programa. Hay un amor muy fuerte por la música fuera de los Estados Unidos Es muy genial”, señaló.

Drake Bell afirmó que tiene un cariño especial por México. (Foto AP/Berenice Bautista)

Además, Drake Bell explicó que encontrar satisfacción en lo que hace lo ha ayudado a superar los desafíos personales, especialmente después de abrirse sobre el abuso sexual que sufrió durante su carrera infantil, en la serie documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV el año pasado.

“Quiero subirme al escenario y actuar. Quiero hacer películas y programas de televisión. Quiero hacer reír a la gente. Tengo que mantenerme enfocado, feliz y saludable, y mantener mi mente alejada de los demonios. Siempre están ahí, pero siendo positivo, tratando de no quedarme atrapado en ellos y rodeándome de personas que se preocupan por mí, eso es algo que realmente he ganado. Tengo personas que realmente se preocupan por lo que tengo que decir, y tengo que enfocarme en esto”, indicó.