Lottie, hermana de Kate Moss, fue hospitalizada por una sobredosis de Ozempic y lanzó advertencia: “No vale la pena”

Lottie Moss compartió su desagradable experiencia al emplear Ozempic sin una correcta supervisión médica. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Lottie Moss, modelo británica y hermana menor de la supermodelo Kate Moss, compartió una advertencia personal sobre los riesgos de tomar medicamentos para bajar de peso.

En el episodio más reciente de su podcast Dream On, la joven de 26 años reveló que fue hospitalizada tras una sobredosis de Ozempic, un fármaco aprobado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero que ha ganado popularidad entre celebridades como una solución rápida para adelgazar.

Moss detalló su aterradora experiencia, que incluyó convulsiones causadas por la deshidratación severa. “Preferiría morirme antes de volver a tomar [Ozempic] otra vez”, aseguró.

Lottie, sincerándose sobre su lucha con la imagen corporal, explicó que comenzó a usar Ozempic tras sentirse descontenta con su peso. Según narró, obtuvo el fármaco a través de un amigo, pero no pasaba bajo una supervisión médica rigurosa. Ello la llevó a tomar dosis inapropiadas para su cuerpo.

Moss detalló que excedió la dosis recomendada del fármaco. Ella estaba ingiriendo la apropiada para 100 kilos cuando ella solo pesaba 60 (Instagram/lottiemossxo)

“Fue la peor decisión que he tomado en mi vida”, confesó la estrella de Only Fans, quien detalló cómo comenzó a sentir náuseas casi de inmediato después de empezar a usar el fármaco. “En dos semanas perdí alrededor de siete kilos, y aunque al principio me pareció emocionante, nunca me había sentido tan enferma en mi vida”.

En un breve periodo, su peso bajó de 60 kilos (132 libras) a 53 kilos (116 libras), lo que ella misma calificó como una forma “nada saludable de adelgazar”.

Los problemas de salud no tardaron en aparecer. “Estaba vomitando todo el tiempo, no podía retener ni agua ni comida”, recordó Moss, quien finalmente fue llevada de urgencia al hospital en la madrugada tras llamar a un amigo por sentirse extremadamente débil.

En el centro de salud, una enfermera le preguntó por la cantidad de Ozempic que estaba usando y quedó sorprendida: “Ella me dijo, ‘Oh, Dios mío, esa no es la dosis que debería tomar alguien de tu tamaño’”.

Moss experimentó náuseas severas como efectos secundarios y no podía retener ni agua ni comida, lo que la llevó a buscar ayuda médica de urgencia (Instagram @lottiemoss)

Un episodio aterrador

El episodio más grave de su calvario ocurrió durante su estancia en el hospital, cuando sufrió una convulsión por estar sumamente deshidratada. Moss explicó que en ese momento su cuerpo reaccionó de forma violenta. “Mi cara se tensaba, todo mi cuerpo estaba rígido, no podía mover las manos. Fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida”, afirmó.

Moss recordó con angustia cómo su amigo tuvo que sujetar sus pies mientras su cuerpo se convulsionaba. “No podía creer lo que estaba pasando, fue horrible. Sentía que no podía moverme, que se me iban a romper las manos de tanto que se contraían. De verdad pensé que me iba a desmayar en cualquier momento”, relató.

Tras su recuperación, Moss aprovechó su plataforma para advertir a otros sobre los riesgos del uso del Ozempic como solución rápida para adelgazar. “Espero que al hablar de esto, quizá sea una lección para algunas personas de que en realidad no vale la pena. Este medicamento es para tratar la diabetes, no para la pérdida de peso”, subrayó.

La modelo criticó la tendencia de usar medicamentos para perder peso entre celebridades (Instagram/lottiemossok)

La hermana de Kate Moss también cuestionó la creciente tendencia entre las celebridades y figuras públicas de utilizar dicha clase de fármacos para adelgazar dramáticamente. “Puede ser muy dañino de ver para quienes ya luchan con trastornos alimenticios”, añadió y cuestionó. “No debería ser una tendencia actual. ¿A dónde se

El Ozempic, que contiene semaglutida, está aprobado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 pero también ha comenzado a ser administrado en casos de obesidad para la pérdida de peso.

El diario británico Independent recordó que la FDA ha advertido sobre posibles efectos secundarios graves del uso de estos medicamentos, que incluyen náuseas, diarrea, vómitos, problemas de vesícula biliar, pancreatitis y riesgos más graves como tumores en la tiroides.