Taylor Swift se comunicó con las familias de las niñas víctimas en Southport antes de su concierto en Londres

La estrella pop se acercó a las familias afectadas por una tragedia en Southport, según reportes de la prensa británica (AP Foto/Toru Hanai)

El regreso de Taylor Swift a los escenarios del Reino Unido, específicamente a Wembley Stadium, estuvo marcado por un emotivo gesto hacia las familias afectadas por un trágico evento en Southport.

Según Daily Mail, la cantante se comunicó con las familias antes de su concierto, en el que Ed Sheeran hizo una aparición sorpresa. Este show fue descrito por la artista como “el más difícil” de su carrera, debido a la reciente muerte de tres niñas en un ataque ocurrido en una clase de baile temática de Swift en Merseyside.

El ataque en Southport dejó tres niñas muertas y diez personas heridas en una clase de baile temática de Taylor Swift (James Speakman/PA vía AP)

El incidente, que ocurrió el 29 de julio, resultó en la muerte de Bebe King, de seis años, Alice Dasilva Aguiar, de nueve años, y Elsie Dot Stancombe, de siete años. Además, diez personas resultaron heridas.

Axel Rudakubana, de 17 años, fue acusado de tres cargos de asesinato y diez de intento de asesinato.

Un informante citado por el tabloide británico dijo que Taylor no mencionó explícitamente el apuñalamiento, pero sí que “ha estado muy afectada por el incidente”. Por otro lado, el canal Sky News confirmó que Swift “se comunicó de manera privada con las familias” de las víctimas.

Swift describió su más reciente show en Londres como "el más difícil" de su carrera musical (Scott A Garfitt/Invision/AP)

Al día siguiente del ataque, Taylor Swift expresó su conmoción a través de redes sociales. La cantante de 34 años dijo estar en “completo estado de shock” y mencionó que “la pérdida de vidas e inocencia, así como el traumático impacto sobre todos los presentes, las familias y los primeros en responder, fue devastador”.

La tragedia aparentemente pesó mucho sobre la estrella pop, quien enfrentó “la noche más difícil” de su tour con el apoyo de su amigo y colaborador Ed Sheeran.

Este último también apareció en el segmento de canciones sorpresa, donde ambos interpretaron “Everything Has Changed” y “End Game”, seguido de una emotiva presentación acústica de “Thinking Out Loud”.

Ed Sheeran sorprendió a los swifties con una aparición especial en el concierto en Wembley (Europa Press)

La amenaza terrorista contra The Eras Tour

Taylor Swift tuvo que cancelar tres conciertos en Viena debido a una amenaza terrorista. El principal sospechoso, un joven de 19 años, confesó haber planeado un ataque con cuchillos o explosivos caseros en el Ernst Happel Stadium, con la intención de causar el mayor número de víctimas posible.

La policía encontró en su casa químicos, explosivos, cuchillos y machetes. Además, dos sospechosos adicionales también fueron detenidos en relación con el complot.

Aunque Swift no comentó públicamente sobre este incidente, fuentes indicaron a Daily Mail que quedó “horrorizada” por la situación. Por tal motivo, el regreso de la artista a Londres estuvo rodeado de estrictas medidas de seguridad.

En su regreso a Londres, Taylor Swift actuó bajo estrictas medidas de seguridad (REUTERS/Toby Melville)

La BBC informó que cientos de oficiales de policía y guardias de seguridad formaron una muralla humana alrededor del estadio, con múltiples controles adicionales de boletos para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

La pasión y comunidad entre los fanáticos de Taylor, comúnmente conocidos como “Swifties”, fueron evidentes mientras intercambiaban pulseras de amistad y se vestían con atuendos temáticos. Entre la multitud, se veían caras conocidas como Idris Elba y Amelia Dimoldenberg.

Elba expresó a Daily Mail: “Oh, Dios mío, sí, ¿no lo notas?”. Además, intercambió una pulsera con Sienna Lorenz, una estudiante de 19 años que relató: “Le di una pulsera de London Boy y se rompió al tocarla, así que le di otra y me dio las gracias”.

Previamente, la cantante tuvo que cancelar tres conciertos en Viena por una amenaza terrorista planificada (REUTERS/Toby Melville)

Una parte conmovedora de la noche fue cuando Taylor Swift salió vestida con una camiseta que decía “a lot going on at the moment” (“muchas cosas sucediendo en este momento”), una indirecta que sus fans captaron rápidamente.

La cantante se presentará durante cinco noches consecutivas en Londres, del 15 al 20 de agosto, con puertas abiertas más temprano de lo habitual y shows que finalizan antes de su horario original por prevención.