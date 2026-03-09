El Salvador

Bloque de Mujeres del Parlamento Centroamericano denuncia que feminicidios y brechas políticas afectan a la región

La entidad centroamericana urgió a los gobiernos a implementar medidas que aborden las dificultades que enfrentan las ciudadanas en la región, incluyendo cambios legales y presupuestarios orientados a mejorar el acceso a derechos y liderazgo

Un pronunciamiento con cifras alarmantes
El Bloque de Mujeres Parlamentarias (BMP) del Parlamento Centroamericano reiteró este 8 de marzo de 2026 su rechazo a la persistencia de altos índices de violencia feminicida, brechas de género en el ámbito laboral y económico, y obstáculos para la participación política plena de las mujeres en Centroamérica y el Caribe. La declaración fue difundida con motivo del Día Internacional de la Mujer, definido por la entidad como una jornada para la memoria y la reivindicación de derechos políticos, económicos y sociales.

El BMP enfatizó que la legitimidad democrática se ve afectada cuando la mitad de la población se enfrenta a desigualdad estructural, impunidad y barreras sistemáticas. Por ello, el grupo parlamentario exigió la adopción de presupuestos y políticas públicas con enfoque de género, e instó a los Estados de la región a establecer o reforzar marcos regulatorios que reconozcan el trabajo de cuidado, promuevan la autonomía económica de las mujeres y aseguren una participación paritaria en la esfera política.

Según datos del BMP, las mujeres dedican entre dos y tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, lo cual limita su autonomía económica y restringe su acceso a cargos de liderazgo. La organización también identificó la violencia política contra las mujeres como un problema prevalente que requiere una respuesta institucional sólida.

Perspectiva sobre la integración regional

El BMP concluyó su pronunciamiento resaltando el compromiso con un liderazgo transformador y ético, y señaló que la integración regional sostenible no será alcanzable mientras subsistan las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres.

El pronunciamiento realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer subraya la necesidad de fortalecer las políticas públicas y reconocimiento del trabajo de cuidado, así como reforzar la igualdad de oportunidades

Los datos más recientes de violencia feminicida que registran los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 2024 y principios de 2025 para los países que conforman el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) detallan que en Guatemala, la tasa de feminicidios se ubicó en 1,9 casos por cada 100.000 mujeres en 2024. El fenómeno afecta principalmente a mujeres de 30 a 44 años y a jóvenes de 15 a 29 años.

En Honduras, la tasa de feminicidios en 2024 es de 4,3 casos por cada 100.000 mujeres, la más alta de la región. En República Dominicana, la tasa de feminicidios alcanzó 1,5 casos por cada 100.000 mujeres en 2024. Durante 2023, el dato llegó a 2,4 por cada 100.000 mujeres, con 137 víctimas reportadas, lo que representó la segunda cifra más alta de América Latina.

Tres países reportaron por última vez desde hace cinco años. En Nicaragua, la cifra más reciente es de 2021, con una tasa de feminicidios de 0,4 casos por cada 100.000 mujeres.

En Costa Rica, la tasa en 2021 fue de 0,7 casos por cada 100.000 mujeres. Para 2024, Costa Rica se mantiene entre los países con menor índice en la región. En El Salvador, el último dato consolidado disponible corresponde a 2021 y registra una tasa de feminicidios de 2,4 casos por cada 100.000 mujeres. En la mayoría de los casos, los agresores son parejas o exparejas.

Foto archivo- El pronunciamiento realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer subraya la necesidad de fortalecer las políticas públicas y reconocimiento del trabajo de cuidado, así como reforzar la igualdad de oportunidades

En estos países, la mayoría de los feminicidios tienen como responsables a parejas o exparejas. Se mantienen altos niveles de impunidad y continúan presentes obstáculos estructurales para la prevención y el acceso a la justicia. Las cifras reflejan la magnitud y la persistencia del problema en Centroamérica y República Dominicana, tanto en términos absolutos como relativos.

