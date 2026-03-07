El Salvador: Las tres reuniones más importantes de Bukele en el marco de la cumbre Escudo de las Américas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirma en Miami una reunión estratégico con Nayib Bukele. (Cortesía: Casa Presidencial)

La cumbre “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas), celebrada este 7 de marzo de 2026 en Miami, se ha consolidado como el epicentro de una nueva arquitectura de seguridad para el Hemisferio Occidental.

En este escenario de alto nivel, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha protagonizado los encuentros más significativos de la jornada, estableciendo alianzas estratégicas que abarcan desde el control carcelario en el Cono Sur hasta la cooperación económica con la principal potencia del mundo.

A continuación, detallamos los tres pilares diplomáticos de Bukele en este encuentro

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó este sábado oficialmente su encuentro bilateral con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele. La reunión tuvo lugar en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas” (Shield of the Americas) en Miami, un evento que se ha consolidado como la plataforma principal para recuperar la paz en el Hemisferio Occidental.

A través de sus canales oficiales, el presidente boliviano validó la importancia de este acercamiento, subrayando que el modelo de seguridad que lidera Bukele es un referente necesario para los desafíos que enfrenta su propio país. El jefe de Estado boliviano fue enfático al declarar.

“Conversamos con el Presidente Bukele sobre algo que América Latina entiende y es una prioridad en la agenda de Bolivia: la seguridad es el punto de partida para todo y sobre todo seguridad carcelaria en nuestros países”, expresó el funcionario sudamericano

Este pronunciamiento pone de manifiesto que, para el gobierno de Bolivia, la estabilidad social y el control absoluto de los centros penitenciarios son los cimientos sobre los cuales debe edificarse cualquier proyecto de desarrollo nacional. La “seguridad carcelaria” se identificó como el eje crítico para desarticular las estructuras criminales que operan a nivel regional.

La reunión se dio en un contexto de alta relevancia diplomática. La organización Escudo de las Américas surge con la misión de garantizar la seguridad de los ciudadanos y enfrentar sin tregua al crimen organizado en todo el continente. La cumbre en Miami ha servido para que líderes con visiones afines unan fuerzas en una estrategia común para erradicar la violencia y devolver la paz a las familias del hemisferio.

En el encuentro, el expresidente Donald Trump formalizó la creación de una coalición militar denominada Coalición Anticárteles de las Américas, cuyo objetivo principal es coordinar acciones para erradicar los cárteles criminales, enfrentar la migración ilegal y combatir el crimen transnacional.

Durante la cumbre Escudo de las Américas, asistieron líderes de 12 países latinoamericanos y caribeños. Entre los mandatarios presentes se encontraban Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Nasry Asfura (Honduras), así como representantes de Trinidad y Tobago, Bolivia y Guyana. También participó José Antonio Kast, presidente electo de Chile, quien asumirá el cargo el 11 de marzo.

Esta alianza busca consolidar la cooperación entre gobiernos afines para reforzar la seguridad regional y frenar la influencia de grupos delictivos y amenazas externas en el continente. Quedaron fuera de la coalición gobiernos de tendencia izquierdista o centroizquierdista, como los de México, Colombia, Brasil, Nicaragua y Venezuela.

Bukele y Estados Unidos

La relevancia de la cumbre y la figura de Bukele quedaron también demostradas en su agenda paralela. Tras su encuentro con el presidente boliviano, el mandatario salvadoreño sostuvo una reunión de alto nivel con Scott Bessent, Secretario del Tesoro de los Estados Unidos.

En este encuentro, Bukele y el funcionario estadounidense acordaron dar prioridad a temas clave como la seguridad regional y la cooperación económica entre ambas naciones. Este respaldo de la principal potencia económica del mundo refuerza la tesis de que la seguridad es, efectivamente, el motor necesario para la prosperidad y el intercambio comercial en las Américas.

De igual forma. el máximo mandatario salvadoreño sostuvo un encuentro con el Asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, para analizar el impacto de las medidas de seguridad en la inversión y el dinamismo comercial