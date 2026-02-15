La risa de una ‘Loba’ feliz: Así descansa Shakira antes de conquistar El Salvador por cuarta vez

En la antesala del show, un video viral mostró a Shakira relajada, jugando hockey de aire con su equipo y alejándose de la imagen de diva tradicional. (Cortesía: Shakira)

Este inicio de febrero de 2026 será recordado como el momento en que El Salvador se convirtió en el epicentro del pop mundial, y es que la icónica Shakira ha llegado a tierras centroamericanas como parte de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

A poco de subir al escenario para brindar su cuarto concierto, la cantante colombiana mostró en redes sociales por qué el mundo entero está a sus pies: su sencillez.

Lejos de la imagen de una diva inalcanzable rodeada de protocolos rígidos, Shakira ha decidido que la mejor manera de manejar la adrenalina previa al show es con un buen juego de hockey de aire. En las imágenes que ya se han vuelto virales, vemos a la originaria de Barraquilla totalmente relajada, luciendo un atuendo deportivo cómodo, mientras se enfrenta en un duelo de velocidad y reflejos a un miembro de su equipo de producción.

La cantante se ve radiante y alegre, celebrando cada punto con esa risa contagiosa que la caracteriza. No hay rastro de nervios; lo que hay es una mujer disfrutando el momento, bromeando con su equipo y demostrando que, incluso con un mazo de plástico en la mano, su espíritu competitivo y juguetón sigue intacto.

Además de su energía competitiva en la mesa de juego, el video nos regala una postal de absoluta serenidad: se ve a la “Loba” recostada en una hamaca, balanceándose con suavidad y con una sonrisa.

Shakira se divierte con una partida de hockey de aire junto a su equipo de producción minutos antes de salir al escenario. (Cortesía: Shakira)

El show está a punto de de comenzar

Este sábado, Shakira se alista para ofrecer a sus fanáticos lo que será su cuarto concierto consecutivo en El Salvador. Lograr una residencia de este calibre no es algo común, y habla directamente del amor mutuo entre la artista y el “Pulgarcito de América”.

Desde sus primeros éxitos como “Waka Waka” hasta sus más recientes hits que han dominado las listas de reproducción globales, el repertorio musical de esta noche promete ser un viaje emocional de más de dos horas. Los fanáticos que ya hacen fila en las afueras del estadio aseguran que la vibración es diferente; saber que ella está ahí atrás, jugando hockey y riendo, los hace sentir más cerca que nunca de su ídolo.

Con el escenario listo, las luces probadas y una Shakira más feliz que nunca, los asistentes al estadio Jorge “El Mágico” González se preparan para rugir.

Los conciertos de Shakira incluyen un repertorio que abarca desde los clásicos "Waka Waka" hasta los más recientes éxitos internacionales. (Cortesía: Shakira)

Una marea de banderas para una noche histórica

Shakira tiene una conexión especial con su público salvadoreño y sabe que esta noche no es una más. A través de sus plataformas oficiales, la estrella ha hecho una petición muy especial a todos los asistentes: “Celebrando un año desde que comenzó la gira. Gracias a mi manada por hacerme tan feliz estos 365 días. Mañana nos vemos. Les propongo que cada uno traiga la bandera del país del que viene. ¡Armemos una fiesta este sábado celebrando quiénes somos!”

El motivo es doblemente emocionante. No solo se trata de ondear el azul y blanco de El Salvador, sino de celebrar juntos el aniversario de su tour mundial. La cantante desea que el recinto se convierta en un lienzo de colores y patriotismo para marcar un año más de una gira que ha roto todos los récords de asistencia en los cinco continentes.

Se espera que, durante la interpretación de uno de sus himnos más icónicos, el escenario se transforme en un espectáculo visual inolvidable gracias a este gesto pedido por la misma artista.