Gobierno salvadoreño entrega escrituras de propiedad a familias afectadas por fraudes inmobiliarios

Las familias provenientes de 19 lotificaciones firmaron sus escrituras de propiedad. /(X de la Ministra de Vivienda, Michelle Sol)

Después de más de 30 años de espera, decenas de familias salvadoreñas firmaron sus escrituras de propiedad, consolidando un avance clave en la obtención de certeza jurídica sobre los inmuebles que han habitado por generaciones. El acto, coordinado por el Ministerio de Vivienda, marca un paso concreto en la restitución de derechos para hogares que han vivido históricamente en la incertidumbre y sin respaldo legal.

Ayer, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó las escrituras de propiedad a familias de 19 lotificaciones distribuidas en seis departamentos del país, que por años no han tenido la certeza jurídica de sus propiedades.

“Familias que tienen más de 30 años esperando sus documentos legales, firmaron sus escrituras de propiedad”, publicó Sol en su cuenta oficial de la red social X, junto a imágenes donde se observa a adultos mayores y mujeres jefas de hogar recibiendo asesoría y firmando los documentos.

La situación de estas familias refleja una deuda histórica en El Salvador, donde miles han adquirido terrenos mediante contratos informales o han sido víctimas de estafas inmobiliarias, como las perpetradas por la corporación Argoz. Muchas familias pagaron durante años sus lotes, pero nunca recibieron la documentación que las acreditara como propietarias, lo que las dejó expuestas a desalojos y sin acceso a servicios básicos ni créditos para mejorar sus viviendas.

Familias que fueron afectadas por fraudes inmobiliarios reciben documentos para poder legalizar sus propiedades; muchos de los beneficiarios esperaron hasta 30 años para este proceso.

En la entrega de ayer, que contó con la presencia de funcionarios y notarios, los beneficiarios firmaron los documentos que regularizan su situación patrimonial. “Este es el paso previo a la entrega definitiva del documento”, puntualizó la ministra Sol. El Gobierno anunció que ya están listas otras 120 escrituras para ser entregadas en los próximos días.

La entrega forma parte de un esfuerzo articulado entre el Ministerio de Vivienda, la Fiscalía General de la República y otras entidades estatales para resarcir a quienes sufrieron fraudes y malas prácticas inmobiliarias. Estas acciones se enmarcan en la política impulsada por el presidente de la República, Nayib Bukele, orientada a saldar una deuda social y brindar seguridad jurídica a las familias más vulnerables.

En los últimos años, el Ministerio de Vivienda ha intensificado la regularización y entrega de escrituras en todo el país. Solo en enero de 2026, el Gobierno otorgó 156 escrituras a familias de 37 lotificaciones en 11 departamentos; varias de ellas esperaron hasta 41 años por el respaldo legal de sus viviendas. “Hoy vamos a entregar 156 escrituras a familias que tienen 41 años esperando ese documento legal”, afirmó Michelle Sol en esa ocasión, resaltando que la acción representa una recuperación económica aproximada de $1.6 millones a favor de los beneficiarios. Agregó que el 62% de las escrituras fue otorgado a mujeres jefas de hogar, como parte de una estrategia para fortalecer el empoderamiento femenino y la seguridad patrimonial de las familias.

Muchos de los beneficiarios han esperado entre 25 y 30 años para poder ser dueños de sus propiedades. /(X de la ministra de Vivienda, Michelle Sol)

La ministra Sol ha subrayado el impacto social y económico de la regularización: “Con esto les estamos devolviendo ahora a los salvadoreños un documento que los respalda como dueños”, expresó, indicando que la certeza jurídica no solo aporta tranquilidad, sino que habilita el acceso a financiamiento, la posibilidad de heredar legalmente y la realización de mejoras en las viviendas.

El proceso de regularización continuará durante el año, con el compromiso de atender a miles de familias aún pendientes. Según datos oficiales, hasta enero de 2026 el sistema de Vivienda ha regularizado más de 118,500 lotes de los 350,000 registrados en el país, aunque cientos de familias siguen esperando justicia tras décadas de incertidumbre. La ministra Sol ha reiterado en diversas ocasiones que la recuperación del patrimonio familiar y la reparación de daños derivados de fraudes inmobiliarios siguen siendo una prioridad para el Estado salvadoreño.